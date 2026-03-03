Quantcast
MAGENTA TV se rozšířila o TV Paprika

Společnost T-Mobile Česká republika rozšiřuje svoji televizní službu typu OTT/IPTV MAGENTA TV o další atraktivní obsah pro milovníky vaření.

Od dnešního dne je v nabídce HD stanice TV Paprika. Zábavní kanál zaměřený na vaření a gastronomii bude dostupný zákazníkům v tarifech S Plus a vyšších na EPG pozici 209.


▲ Obr č. 1 - Program TV Paprika v nabídce MAGENTA TV (foto: T-Mobile)


Program TV Paprika zahrnuje světové hity s proslulými šéfkuchaři jako jsou Jamie Oliver, Gordon Ramsay či Mary Berry a dále také pořady Mistrovské pečení z různých zemí. Stanice nabízí nejen licenční obsah, ale i více než 550 hodin vlastní tvorby s českými, slovenskými i maďarskými talenty.

TV Paprika vysílá více než 20 let a je přední gastronomickou televizí ve střední Evropě, čemuž odpovídá i poptávka ze strany diváků provozovatele platformy MAGENTA TV. Ti se tak mohou těšit na inspirativní tipy na vaření z kvalitních surovin, zdravé stravování i aktuální kulinářské trendy.

