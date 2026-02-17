Quantcast
Úterý, 17. února 2026, svátek má Miloslava

Magio: Nové stanice v OTT i DTH. Programy CANAL+ Sport v různých balíčcích

Celkem 10 nových programů nabídce Magio TV cez internet. Nové stanice přinese i DTH služba Magio TV Sat. Zároveň dochází k přesunu vybraných stanic CANAL+ Sport do jiného balíčku.

Společnost Slovak Telekom (ST) přichází s řadou novinek pro diváky OTT platformy Magio TV cez internet. Zákazníkům nabídne až 10 nových televizních stanic různých žánrů - od lifestyle a zábavy, přes dětský obsah až po sport, hudbu či dokumenty. Do nabídky se vrací i ikonická gastronomická stanice TV Paprika, kterou dlouhodobě žádali televizní diváci. Do nabídky Magio TV cez satelit budou zařazeny tři televizní stanice.

OTT novinka: video-playlist Magio Lifestyle

Vedle televizních stanic nabízí ST i úplnou novinku: video-playlist Magio Lifestyle. Ta bude dostupná přímo v Magio TV cez internet a divákům nabídne výběr prémiového obsahu od populárních slovenských a českých tvůrců. Zaměří se na cestování, vaření, zdravý životní styl, sport, fitness, duševní zdraví a další moderní lifestyle témata.

OTT novinka: 10 nových stanic

Během následujících dvou měsíců se OTT služba Magio TV cez internet od balíčku M postupně rozšíří o 10 nových stanic různých žánrů:

Lifestyle & Zábava
Fashion Box (Magio TV L) - Prémiová televizní stanice věnovaná světu módy, luxusu a životního stylu. Přináší exkluzivní přehlídky, trendy a pohledy do zákulisí módního průmyslu.

My Zen (Magio TV XL) - Relaxační kanál zaměřený na rovnováhu, klid a duševní pohodu. Nabízí vizuální meditace, přírodní scenérie a obsah podporující mindfulness

Adrenalin, akce & sport
Fast and Fun Box (Magio TV L) - Dynamický kanál plný akce, zábavy a adrenalinu. Nabízí rychlé tempo programů zaměřených na motorismus, sport a dobrodružství.

Fuel (Magio TV XL) - Televizní stanice věnovaná extrémním sportům, akčnímu životnímu stylu a adrenalinovým zážitkům. Přináší obsah pro diváky, kteří hledají energii a výzvy.

Dětský obsah
Baby TV (Magio TV L) - Edukační televizní stanice určená nejmenším divákům a jejich rodičům. Podporuje rozvoj dětí prostřednictvím jednoduchých, bezpečných a vizuálně přitažlivých programů.

Disney Junior (Magio TV L) - Oblíbená dětská stanice s programy z dílny Disney, určená předškolním dětem. Spojuje zábavu s pozitivními hodnotami, učením a fantazií.

Kulinářský obsah
TV Paprika (Magio TV M) - Specializovaná kulinářská televize přinášející recepty, vaření a gastronomické inspirace z celého světa. Oslovuje začátečníky i zkušené milovníky vaření.

Hudba
360 Tune Box (Magio TV L) - Hudební kanál zaměřený na relax, atmosféru a moderní zvukové styly. Ideální pro odpočinek, práci i vytváření příjemné nálady.

Filmy
Filmbox Arthouse (Magio TV XL) - Filmová stanice zaměřená na umělecké, nezávislé a oceňované snímky. Přináší výjimečná filmová díla pro náročnější diváky.

Dokumenty
Docubox (Magio TV XL) - Dokumentární kanál nabízející silné příběhy, společenská témata a pohled na svět kolem nás. Zaměřuje se na kvalitní a aktuální dokumentární produkce.



DTH: Tři nové stanice

Během února a března získají zákazníci Magio TV Sat od balíčku M tři nové programy - TV Barrandov, Barrandov Krimi a TV Paprika.

Některé stanice CANAL+ Sport míří do vyššího balíčku

Na základě aktualizovaných licenčních podmínek společnosti CANAL+ budou od 26. února 2026 vybrané sportovní kanály CANAL+ Sport 1 a CANAL+ Sport 4 až 8 dostupné již pouze v balíku Magio TV XL, přičemž nadále přinesou prémiové přímé přenosy.

Stanice CANAL+ Sport 2 a CANAL+ Sport 3 zůstávají v balíčku Magio TV L a budou se soustřeďovat zejména na atraktivní přenosy z ženského tenisu WTA. Nová úprava reflektuje požadavky vysílatele, přičemž jejím cílem je zajistit v co největší možné míře kontinuitu sportovního obsahu v Magio TV.

Kinohit Norimberg brzy ve videotéce Magio TV

Magio TV přes internet zařadí do své videotéky i jeden z nejočekávanějších filmů posledních měsíců - historické drama Norimberk. S hvězdným obsazením, v němž dominují držitelé Oscara Russell Crowe a Rami Malek, film přenáší diváky do období bezprostředně po skončení druhé světové války. Rekonstruuje průběh Norimberského procesu a nabízí komplexní pohled na zrod jednoho z nejdůležitějších soudních jednání 20. století.

Pracovní nabídky




