Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 13. února 2026, svátek má Věnceslav

Pecka.TV spouští největší slevovou akci roku

DNES! | Tisk | komentáře

Formule 1 se vrací a OTT platforma Pecka.TV spouští největší slevovou akci roku. Fanoušci, kteří si zajistí „Sezonní permanentku“ včas, uvidí kompletní seriál Grand Prix za bezkonkurenční cenu. Strategie je jednoduchá: čím dříve zákazník zaplatí, tím více ušetří.

Nechceme fanoušky trápit měsíčními platbami, které se v průběhu roku nasčítají. Naše Sezonní permanentka je jasná dohoda - jeden nákup a máš klid na celý rok. Kdo to stihne v první vlně, uvidí jeden závodní víkend za necelých 99 korun. To je cena jednoho karamelového latté na benzínce, ale zážitek ze souboje Lando Norrise a Maxe Verstappena v akci je o dost silnější,“ říká s nadsázkou Matěj Čičák, marketingový ředitel Pecka.TV.


obrázek

▲ Obr č. 1 - OTT služba Pecka.TV v domácnosti. Ilustrační foto (foto: Pecka.TV)

Čím dříve odstartujete, tím více ušetříte

Pecka.TV odměňuje nejrychlejší fanoušky. Ceny se budou s blížícím se startem sezóny postupně zvyšovat:

• 1. VLNA (do 15. 2.): Absolutně nejnižší cena 2 399 Kč (úspora 600 Kč)
• 2. VLNA (16. 2. - 28. 2.): Cena se zvyšuje na 2 699 Kč (úspora 300 Kč)
• 3. VLNA (1. 3. - 8. 3.): Poslední šance za 2 799 Kč (úspora 200 Kč)

Běžná cena při platbě po měsících je 2 990 Kč. Sezonní permanentka tak není jen o pohodlí, ale především o nejnižší ceně na trhu. „Naším cílem bylo přinést fanouškům maximální komfort bez nutnosti hlídat si termíny plateb. S touto permanentkou si divák doslova kupuje vstupenku přímo do kokpitu na celou sezónu,“ doplňuje Čičák.



F1 v kapse a s českým komentářem

Diváci Pecka.TV dostanou kompletní balík: všechny tréninky, kvalifikace i hlavní závody včetně sprintů. To vše s českým komentářem a ve špičkové technické kvalitě. Díky sedmidennímu archivu si navíc dramatické momenty mohou pustit kdykoliv znovu, ať už na televizi, mobilu nebo tabletu.

Sportovní nálož i mimo okruhy

Pecka.TV ale není jen o Formuli 1. Předplatitelé získávají přístup k rodině kanálů Nova Sport, Eurosport nebo ČT Sport. Letošní sezóna tak bude nabitá k prasknutí - od hokejového šampionátu a biatlonu přes NHL až po tenisové Grandslamy a nebo aktuální hry v Miláně. Vše je v ceně Sezónní permanentky televizní platformy Pecka.TV.

redakce

komentáře čtenářů




Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Skylink spustil druhý FilmBox. Pro Slovensko
Skylink spustil druhý FilmBox. Pro Slovensko
Pecka.TV spouští sportovní kanály LIVE+
Pecka.TV spouští sportovní kanály LIVE+
Viasat True Crime v nabídce platformy Skylink
Viasat True Crime v nabídce platformy Skylink
Slovenská stanice WAU se změní na JOJ KRIMI
Slovenská stanice WAU se změní na JOJ KRIMI
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
OK TV ukončila vysílání oznámení
OK TV ukončila vysílání oznámení
STVR ukončí provoz teletextu
STVR ukončí provoz teletextu
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
Češi a televize: V Evropě patří mezi nejvěrnější diváky
Češi a televize: V Evropě patří mezi nejvěrnější diváky
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře

Reklama

Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:15 Vyprávěj
21:10 Všechnopárty
22:05 Hercule Poirot XIII
kanál CT2 20:00 Dva muži ve městě
21:40 Krvavá stopa
23:30 Pravá blondýnka
kanál NOVA 20:20 Harry Potter a Relikvie smrti - část 1
23:20 Prci, prci, prcičky: Svatba
01:20 Kriminálka Las Vegas VIII (10)
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:05 Máme rádi Česko
23:55 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Škola zlodějů 2
22:10 Obchodník se smrtí
00:35 Dempsey a Makepeaceová (30)
kanál BARRANDOV 20:05 André Rieu: Láska v Benátkách
23:35 Justýna (4)
kanál JEDNOTKA 20:30 Na správnej ceste
21:50 Cestou necestou
22:20 Citrónshow - špeciál z Jasnej
kanál DVOJKA 20:10 Família
20:35 Geniálna priateľka IV
21:35 Radosť zo života
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Mesto tieňov II. (7)
21:35 Mesto tieňov II. (8)
22:45 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Druhý tah pěšcem
22:00 Medicopter 117 (22)
23:00 Medicopter 117 (23)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook