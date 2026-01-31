Antik TV přidal 3 kanály věnované e-sportu a sportu

Antik TV přidal 3 kanály věnované e-sportu a sportuDNES! | Tisk | komentáře
V televizní nabídce Antik TV košického telekomunikačního operátora Antik Telecom se objevily tři nové televizní stanice - eClutch 1, eClutch2 a Padel Time. Co divákům novinky nabízejí?
Antik TV v závěru loňského roku potěšil hudební fanoušky. Jako první na českém a slovenském trhu zařadil do své programové nabídky zbrusu nové stanice Music Box Dance, Music Box Hits a Music Box Classic. Po udělení nezbytné licence se vzápětí objevila i čtvrtá stanice Music Box Sexy. Vstup stanic na trh a do nabídky OTT platformy Antik TV byla reakce na rozhodnutí konkurenčního broadcastera, společnosti Paramount, uzavřít hudební stanice MTV (včetně Nick Music) na všech trzích.
▲ Obr č. 1 - Centrála společnosti Antik Telecom v Košicích. Ilustrační foto (foto: Antik Telecom)
Nyní Antik TV potěšil všechny příznivce elektronických sportů (e-sportů) - tedy světa počítačového průmyslu a her. Do nabídky zařadil stanice eClutch 1 a eClutch 2. Vedle nich přidal i sportovní program Padel Time.
Kanály eClutch 1 a eClutch 2 spolu tvoří komplexní esport platformu s více než 1 300 hodinami živého obsahu ročně - od elitních turnajů jako Street Fighter či Rainbow Six Siege až po mainstreamové hity Fortnite a Rocket League pro široké publikum.
Padel Time je první stanice zasvěcená fenoménu padel - živé zápasy, tréninky a pohledy do zákulisí sportu, který dynamicky roste a spojuje hráče i fanoušky.
Všechny tři programové novinky jsou v Antik TV v České republice součástí od nejnižšího balíčku Antik Start. Na Slovensku od balíčku Antik TV Mini.
redakce
