Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 29. ledna 2026, svátek má Zdislava

Oneplay zařazuje čtyři nové kanály s filmy a sportem

DNES! | Tisk | komentáře

Oneplay od 2. února 2026 rozšiřuje nabídku o nové televizní kanály skupiny AMC Networks. Čtyři nové stanice Sport 1, Sport 2, AMC a Film+ přinášejí další sportovní soutěže i širší výběr filmů a seriálů. Oneplay tímto krokem posiluje obě klíčové oblasti obsahu.

Zásadní změnou je zařazení kanálů Sport 1 a Sport 2. Fanoušci získají více přímých přenosů z Evropské ligy UEFA a Konferenční ligy UEFA, dále zápasy italské Serie A, Serie B, poháru Coppa Italia, evropský klubový hokej včetně hokejové Ligy mistrů i další mezinárodní sporty. Oneplay tak bude nabízet kompletní výběr domácích i zahraničních sportovních soutěží na jednom místě.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Internetová televize Oneplay. Ilustrační foto
Zařazením kanálů Sport 1 a Sport 2 výrazně posilujeme nabídku Oneplay. Fanoušci díky tomu získávají další sportovní obsah, jsou to stovky přenosů každou sezonu. Diváci tak mají k dispozici vše podstatné přehledně na jednom místě. Zároveň rozšiřujeme filmovou a seriálovou skladbu o silné žánrové tituly, které přinášejí oblíbené stanice AMC a Film+,“ říká Anna Lenerová, ředitelka akvizice sportu a placených kanálů TV Nova.

Filmovou a seriálovou část nabídky Oneplay doplňují od 2. února kanály AMC a Film+, které se zaměřují na zahraniční seriály a celovečerní filmy napříč žánry, zejména krimi, drama a thriller. Rozšiřují tak možnosti sledování pro diváky, kteří hledají atraktivní filmový a seriálový obsah.

Tarifní plán Komfort nově zahrnuje lifestylový kanál Spektrum Home, zaměřený na bydlení, inspiraci a životní styl. Během února bude v tomto tarifu dostupná také stanice AMC jako ochutnávkový kanál s prémiovou filmovou a seriálovou tvorbou.

Všechny uvedené kanály jsou dostupné v HD kvalitě. Současně dochází k ukončení vysílání doplňkových kanálů AXN Black a AXN White. Změna se netýká hlavní stanice AXN, která zůstává i nadále dostupná v tarifních plánech Extra Zábava a Maximum.

Nové kanály na Oneplay:




Sport 1 (EPG: 67)
Sport 2 (EPG: 68)
Zápasy italské fotbalové Serie A, Serie B a pohár Coppa Italia. Fotbalové zápasy Evropské ligy a Konferenční ligy UEFA. Slovenská hokejová Tipsport liga, švýcarská a švédská hokejová liga, hokejová Liga mistrů, ženské tenisové turnaje WTA, házenkářské zápasy Ligy mistrů EHF i EHF European Cupu. Tarifní plán: Extra Sport a Maximum.

AMC (EPG: 91)
Diváci zde najdou jak legendy stříbrného plátna, tak i současné hity. Nadčasová klasika, největší hollywoodské hvězdy, oscarové a oceněné snímky. Správně vyvážený mix žánrů uspokojí všechny milovníky filmů bez ohledu na vkus či věk. Tarifní plán: Extra Zábava a Maximum.

Film+ (EPG: 92)
Filmový kanál americké a evropské kinematografie pro celou rodinu. Diváci se mohou těšit na akční filmy, komedie, detektivní příběhy, ale i sci-fi, rodinné filmy, dramata, muzikály, koncerty, seriály a filmy pro děti. Tarifní plán: Maximum.
redakce

komentáře čtenářů




Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
České Music Boxy se již vysílají v pěti zemích
České Music Boxy se již vysílají v pěti zemích
Novinky v DABu: reg. mux ČRa s vysílačem Buková Hora, Play.cz s Ještědem
Novinky v DABu: reg. mux ČRa s vysílačem Buková Hora, Play.cz s Ještědem
Skylink Live TV s novými programy: MTV, Nicktoons i Nick Jr.
Skylink Live TV s novými programy: MTV, Nicktoons i Nick Jr.
OK TV ukončila vysílání oznámení
OK TV ukončila vysílání oznámení
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
STVR oficiálně představila nová loga
STVR oficiálně představila nová loga
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
CANAL+ Action v únoru: Seriál Král a dobyvatel či drama Poslední tvář
CANAL+ Action v únoru: Seriál Král a dobyvatel či drama Poslední tvář
Televize a streaming nejsou soupeři
Televize a streaming nejsou soupeři
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí

Reklama

Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová IV
21:00 Gejzír
21:30 Máte slovo s M. Jílkovou
kanál CT2 20:00 Tajná nacistická věda (2/8)
20:50 Otcové průmyslu (4/10)
21:20 Naše lázně - Mariánské Lázně (1/10)
kanál NOVA 20:20 Chalupáři (9)
21:30 Bachelor Česko II (20)
23:10 Kriminálka Las Vegas XV (6)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (38)
21:35 Inkognito
22:40 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Cesta do hlubin študákovy duše
22:05 Kojak: Vždycky je tu něco
00:00 Dempsey a Makepeaceová (19)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:00 Badatelé
21:35 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Rosamunde Pilcherová: Do búrky
22:00 História chutí
23:00 Julie Lescautová II
kanál DVOJKA 20:07 Informácie pre tipujúcich - KENO 10, Keno Joker, Všetko alebo nič (A - štvrtok)
20:10 Moja diagnóza
20:35 Srdce duba
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIII. (2)
21:55 Rodinné prípady
22:55 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Okres na severu (7)
21:25 Okres na severu (8)
22:30 Medicopter 117 (12)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook