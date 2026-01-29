Lepší.TV zvýší ceny svých balíčků

Lepší.TV zvýší ceny svých balíčkůDNES! | Tisk | komentáře
Na zdražení balíčků se musí připravit zákaznici OTT platformy Lepší.TV. Od příštího měsíce budou služby operátora dražší. Poslední možnost si pořídit předplatné za staré ceny.
Začátkem února se změní ceník operátora Lepší.TV. Všechny balíčky se zvýší o 10 korun. Navýšení cen vstoupí v platnost 2.2.2026.
Pokud si zájemce o Lepší.TV službu pořídí nebo objedná před uvedeným datem, získá ji za aktuální nenavýšenou cenu. Při objednání služby na rok navíc získá měsíc sledování zdarma.
Únor na televizních obrazovkách bude patřit především nejlepším sportovním výkonům na Zimních olympijských hrách 2026, které mohou zákazníci Lepší.TV sledovat již v základním balíčku na stanicích Eurosport 1, Eurosport 2 a ČT Sport, které jsou poskytovány ve vysokém (HD) rozlišení. Vedle lineárních kanálů budou ZOH 2026 k dispozici i na streamovací platformě HBO Max, kterou je možné si objednat k hlavnímu tarifu. K dispozici na rok bez závazku za 229 Kč. Při objednání na rok získá zákazník i v tomto případě bonus v podobě měsíce sledování HBO Max zdarma.
Jsme rádi, že se nám stále daří přidávat nové zajímavé stanice, funkce a zlepšovat kvalitu i stabilitu vysílání. Bohužel náklady na provozování Lepší.TV a poplatky za stanice neustále drasticky rostou, a proto jsme nuceni pro udržení kvality navýšit cenu balíčků Lepší.TV o 10 Kč," vysvětlil operátor internetové televizní platformy Lepší.TV, společnost goNET.
