Pecka.TV přidala 9 nových kanálů WBD, včetně Eurosportů

Výrazné rozšíření programové nabídky přichystal pro své zákazníky televizní operátor OTT služby Pecka.TV. Do nabídky přidal celkem devět stanic společnosti Warner Bros. Discovery (WBD), včetně stanic Eurosport či Warner TV. Cena balíčků se nezměnila.
K 1.1.2026 se výrazně rozšířila nabídka programů v Pecka.TV. Do balíčku "Zlatá střední" (a všech vyšších) přidala 9 populárních stanic ze skupiny WBD. Dobrou zprávou je, že i po rozšíření nabídky o nové stanic se cena balíčků nezměnila a zůstává stále na 249 Kč měsíčně.
▲ Obr č. 1 - Diváci u televizní obrazovky Pecka.TV (foto: Pecka.TV)
Nová nabídka se zaměřuje na maximální žánrovou pestrost. Od 1. ledna 2026 diváci v rámci středního tarifu a vyšších balíčků najdou:
• Sport: Eurosport 1 a Eurosport 2 (včetně přenosů Tour de Ski, Rallye Paříž-Dakar a Australian Open).
• Dokumenty a příroda: Discovery Channel, Animal Planet, Investigation Discovery a Travel Channel
• Lifestyle: HGTV a TLC
• Filmy a seriály: Warner TV
Již v prosinci služba rozšířila své portfolio o 5 kanálů: rozhovorový DVTV Extra, filmový KVIFF.TV Channel, náboženské kanály TV Noe a LifeTV a regionální Infokanál Bučovice. Za posledních 30 dnů se tedy do služby bez navýšení ceny přidalo 14 nových kanálů.
Rozšíření portfolia je zároveň odpovědí na odchod hudebních stanic MTV (MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, club MTV, MTV Hits, MTV Live HD a Nick Music) a Paramount Network z českého trhu. Pecka.TV na tuto změnu reaguje okamžitým posílením filmové i dokumentární sekce. Služba i nadále sází na svůj model „bez závazků“, kdy zákazník může balíček kdykoliv zrušit nebo změnit bez sankcí. V současné době mají zákazníci Pecka.TV k dispozici více než 170 stanic různých žánrů.
