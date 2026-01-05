Quantcast
Pondělí, 5. ledna 2026, svátek má Dalimil

Pecka.TV přidala 9 nových kanálů WBD, včetně Eurosportů

Výrazné rozšíření programové nabídky přichystal pro své zákazníky televizní operátor OTT služby Pecka.TV. Do nabídky přidal celkem devět stanic společnosti Warner Bros. Discovery (WBD), včetně stanic Eurosport či Warner TV. Cena balíčků se nezměnila.

K 1.1.2026 se výrazně rozšířila nabídka programů v Pecka.TV. Do balíčku "Zlatá střední" (a všech vyšších) přidala 9 populárních stanic ze skupiny WBD. Dobrou zprávou je, že i po rozšíření nabídky o nové stanic se cena balíčků nezměnila a zůstává stále na 249 Kč měsíčně.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Diváci u televizní obrazovky Pecka.TV (foto: Pecka.TV)
Nová nabídka se zaměřuje na maximální žánrovou pestrost. Od 1. ledna 2026 diváci v rámci středního tarifu a vyšších balíčků najdou:

• Sport: Eurosport 1 a Eurosport 2 (včetně přenosů Tour de Ski, Rallye Paříž-Dakar a Australian Open).
• Dokumenty a příroda: Discovery Channel, Animal Planet, Investigation Discovery a Travel Channel


• Lifestyle: HGTV a TLC
• Filmy a seriály: Warner TV

Naším cílem je ukázat, že prémiový obsah nemusí být drahý. Zatímco trh má tendenci spíše zdražovat, my přidáváme devět silných kanálů a cenu držíme na 249 korunách. Chceme být pro zákazníky jasnou první volbou, pokud jde o poměr ceny a výkonu,“ uvádí Matěj Čičák, marketingový ředitel Pecka.TV.

Již v prosinci služba rozšířila své portfolio o 5 kanálů: rozhovorový DVTV Extra, filmový KVIFF.TV Channel, náboženské kanály TV Noe a LifeTV a regionální Infokanál Bučovice. Za posledních 30 dnů se tedy do služby bez navýšení ceny přidalo 14 nových kanálů.

Rozšíření portfolia je zároveň odpovědí na odchod hudebních stanic MTV (MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, club MTV, MTV Hits, MTV Live HD a Nick Music) a Paramount Network z českého trhu. Pecka.TV na tuto změnu reaguje okamžitým posílením filmové i dokumentární sekce. Služba i nadále sází na svůj model „bez závazků“, kdy zákazník může balíček kdykoliv zrušit nebo změnit bez sankcí. V současné době mají zákazníci Pecka.TV k dispozici více než 170 stanic různých žánrů.

TV program

kanál CT1 20:10 Místo zločinu Zlín (1/12)
21:15 Reportéři ČT
21:55 Bilance
kanál CT2 20:00 Vinnetou a Old Firehand
21:35 Zelená karta
23:25 Sraz (1/6)
kanál NOVA 20:20 Specialisté (119)
21:25 Specialisté (120)
22:35 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda (1)
21:30 Polda (2)
22:40 V.I.P. Vraždy II (3)
kanál SEZNAM 20:10 Dva nosáči a video
22:10 I.Q.
00:00 Dempsey a Makepeaceová (1)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:55 Vít Olmer: Den s Oldřichem Navrátilem
21:35 Proměny Tomáše Arsova
kanál JEDNOTKA 20:30 Nedotknuteľní
22:20 Drž hubu!
23:48 Dotyk života II (1/8)
kanál DVOJKA 20:07 Informácie pre tipujúcich - KENO 10, KENO Joker, Extra výplata, Všetko alebo nič (E - pondelok)
20:10 Nicole Kidmanová - oči dokorán otvorené
21:05 Barbra Streisandová: Zrod ikony
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Šťastný domov
21:25 Šťastný domov
22:15 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Náhodná láska
22:05 Past na rodinu
23:55 Poldové v akci

