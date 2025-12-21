Nadělte letos lepší Vánoce

Nadělte letos lepší Vánoce2dny | Tisk
S tímto sloganem chce oslovit zákazníky provozovatel populární internetové televize Lepší.TV. Provozovatel služby firma goNET patří mezi přední poskytovatele internetové televize nejen v Česku, ale i v dalších zemích EU.
Na webu Lepší.TV si můžete zakoupit dárkový vánoční poukaz. Můžete tak svým blízkým pod vánoční stromeček darovat předplatné služby Lepší.TV TOP, KLASIK nebo MINI na období 3, 6 nebo 12 měsíců.
▲ Obr č. 1 - Aplikace Lepší.TV, hlavní obrazovka
Vánoční poukaz si můžete vybrat ve třech grafických variantách, a dokonce si můžete přidat osobní věnování. Provozovatel služby posílá poukazy jak poštou, tak i e-mailem.
Lepší.TV můžete sledovat na smart TV, mobilu, počítači nebo multimediálním přehrávači s Android TV.
▲ Obr č. 2 - Aplikace Lepší.TV, EPG
Osobně mám se službou Lepší.TV velmi dobré zkušenosti. Perfektní obraz, žádné trhání obrazu, přehledná a jednoduchá aplikace pro Android TV, kterou mám nainstalovanou na multimediálním přehrávači Homatics Box R 4K plus. Multimediální přehrávače značky Homatics na webu parabola.cz pravidelně představuji.
Aktuálně k datu psaní tohoto článku jsou k dispozici tři balíčky TOP (162 programů), KLASIK (149 programů) a MINI (91 programů). Na tomto webu máte k dispozici velmi přehledně jaké programy konkrétní balíček obsahuje, v jaké technické kvalitě jsou programy šířeny a na kolik dní je k dispozici archív pořadů.
U balíčku TOP mají některé programy archív až na 100 dní, což je unikát na našem trhu. U balíčku KLASIK je to až na 30 dní u některých programů a u balíčku MINI je to 7 dní. S každým balíčkem je k dispozici i filmotéka s různým počtem filmů.
▲ Obr č. 3 - Aplikace Lepší.TV, sledování programu
Co se týká technické kvality, tak většina programů je nabízena ve FULL HD kvalitě. Ve FULL HD kvalitě zde najdete třeba moje oblíbené programy CS Film, CS Horror, CS Mystery a CS History. Zdaleka ne všechny služby nabízejí tyto programy v FULL HD kvalitě.
Pořady lze nahrávat na cloudové úložiště provozovatele a jsou k dispozici na dobu 30 dní od data vysílání pořadu. U balíčku Klasik a TOP si můžete nahrát až 1000 pořadů. U balíčku MINI máte možnost nahrání si 20 pořadů.
▲ Obr č. 4 - Aplikace Lepší.TV, přehrávání seriálu
Velmi se mi libí možnost automatické nahrávání celého seriálu, nejen konkrétního dílu.
Nemohu opomenout extra doplňky, které si můžete zakoupit k výše uvedených třem základním balíčkům. Je to HBO balíček, mnou velmi oblíbený extra doplněk Prima bez reklam (takovýto doplněk nemají zdaleka všechny IPTV/OTT služby u nás), doplněk TV box (možnost zakoupení boxu pro sledování Lepší.TV), doplněk Rodinné sledování (sledování až na 3 zařízeních současně) a extra balíček France TV (pro milovníky francouzské televize).
Když se ohlédneme, co vše se během tohoto roku ve službě změnilo, tak toho určitě není málo. Provozovatel Lepší.TV se snaží neustále něco zlepšovat, a to je více než chvályhodné. Během roku byly přidány do Lepší.TV programy JOJ Svět, KVIFF.TV, Chilli TV, Noe+, Dreamporn HD a DV TV Extra.
▲ Obr č. 5 - Aplikace Lepší.TV, videotéka
V listopadu se vylepšil vzhled aplikace, byly přidány informace o počtu dílů seriálů připravených k okamžitému přehrání, o tom, zda je seriál dostupný od začátku, a také jestli je dostupný celý. Všechny tyto i další základní informace o pořadech navíc nově naleznete přehledně na jednom místě - přímo pod jejich názvem.
V únoru do aplikace Lepší.TV byla přidána nová velikost písma. Velikost písma je tak k dispozici ve čtyřech různých velikostech.
Jakýkoliv základní balíček si můžete nezávazně vyzkoušet za symbolickou 1 Kč na 10 dní.
Ing. Martin Švehlík
Na webu Lepší.TV si můžete zakoupit dárkový vánoční poukaz. Můžete tak svým blízkým pod vánoční stromeček darovat předplatné služby Lepší.TV TOP, KLASIK nebo MINI na období 3, 6 nebo 12 měsíců.
▲ Obr č. 1 - Aplikace Lepší.TV, hlavní obrazovka
Vánoční poukaz si můžete vybrat ve třech grafických variantách, a dokonce si můžete přidat osobní věnování. Provozovatel služby posílá poukazy jak poštou, tak i e-mailem.
Lepší.TV můžete sledovat na smart TV, mobilu, počítači nebo multimediálním přehrávači s Android TV.
▲ Obr č. 2 - Aplikace Lepší.TV, EPG
Osobně mám se službou Lepší.TV velmi dobré zkušenosti. Perfektní obraz, žádné trhání obrazu, přehledná a jednoduchá aplikace pro Android TV, kterou mám nainstalovanou na multimediálním přehrávači Homatics Box R 4K plus. Multimediální přehrávače značky Homatics na webu parabola.cz pravidelně představuji.
Aktuálně k datu psaní tohoto článku jsou k dispozici tři balíčky TOP (162 programů), KLASIK (149 programů) a MINI (91 programů). Na tomto webu máte k dispozici velmi přehledně jaké programy konkrétní balíček obsahuje, v jaké technické kvalitě jsou programy šířeny a na kolik dní je k dispozici archív pořadů.
U balíčku TOP mají některé programy archív až na 100 dní, což je unikát na našem trhu. U balíčku KLASIK je to až na 30 dní u některých programů a u balíčku MINI je to 7 dní. S každým balíčkem je k dispozici i filmotéka s různým počtem filmů.
▲ Obr č. 3 - Aplikace Lepší.TV, sledování programu
Co se týká technické kvality, tak většina programů je nabízena ve FULL HD kvalitě. Ve FULL HD kvalitě zde najdete třeba moje oblíbené programy CS Film, CS Horror, CS Mystery a CS History. Zdaleka ne všechny služby nabízejí tyto programy v FULL HD kvalitě.
Pořady lze nahrávat na cloudové úložiště provozovatele a jsou k dispozici na dobu 30 dní od data vysílání pořadu. U balíčku Klasik a TOP si můžete nahrát až 1000 pořadů. U balíčku MINI máte možnost nahrání si 20 pořadů.
▲ Obr č. 4 - Aplikace Lepší.TV, přehrávání seriálu
Velmi se mi libí možnost automatické nahrávání celého seriálu, nejen konkrétního dílu.
Nemohu opomenout extra doplňky, které si můžete zakoupit k výše uvedených třem základním balíčkům. Je to HBO balíček, mnou velmi oblíbený extra doplněk Prima bez reklam (takovýto doplněk nemají zdaleka všechny IPTV/OTT služby u nás), doplněk TV box (možnost zakoupení boxu pro sledování Lepší.TV), doplněk Rodinné sledování (sledování až na 3 zařízeních současně) a extra balíček France TV (pro milovníky francouzské televize).
Když se ohlédneme, co vše se během tohoto roku ve službě změnilo, tak toho určitě není málo. Provozovatel Lepší.TV se snaží neustále něco zlepšovat, a to je více než chvályhodné. Během roku byly přidány do Lepší.TV programy JOJ Svět, KVIFF.TV, Chilli TV, Noe+, Dreamporn HD a DV TV Extra.
▲ Obr č. 5 - Aplikace Lepší.TV, videotéka
V listopadu se vylepšil vzhled aplikace, byly přidány informace o počtu dílů seriálů připravených k okamžitému přehrání, o tom, zda je seriál dostupný od začátku, a také jestli je dostupný celý. Všechny tyto i další základní informace o pořadech navíc nově naleznete přehledně na jednom místě - přímo pod jejich názvem.
V únoru do aplikace Lepší.TV byla přidána nová velikost písma. Velikost písma je tak k dispozici ve čtyřech různých velikostech.
Jakýkoliv základní balíček si můžete nezávazně vyzkoušet za symbolickou 1 Kč na 10 dní.
Ing. Martin Švehlík