Sweet.tv prodlužuje předvánoční velkou slevu na předplatné

Sweet.tv prodlužuje předvánoční velkou slevu na předplatnéDNES! | Tisk
Hledáte cenově výhodné předplatné televizních programů? Televizní operátor sweet.tv prodlužuje akční cenovou nabídku na předplatné. Lepší cenu mohou získat čtenáři z České republiky i ze Slovenska.
▲ Obr č. 1 - Příjem OTT služby sweet.tv. Ilustrační foto (foto: Sweet.tv)
Sweet.tv nedávno nabídl čtenářům webu parabola.cz slevové kupony, které umožňují získat předplatné balíčků M a L za poloviční ceny. Akce měla podle dřívějších zpráv operátora skončit v neděli 30.11.2025. Cenově zvýhodněná nabídka pokračuje! Akce je prodloužena a skončí 15.12.2025.
Čtenáři webu parabola.cz tak se slevovými kupony mohou výrazně ušetřit.
▲ Tabulka č. 1 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif L pro Českou republiku
▲ Tabulka č. 2 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif M pro Českou republiku
▲ Tabulka č. 3 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif L pro Slovensko
▲ Tabulka č. 4 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif M pro Slovensko
Do konce slevové akce tak může divák ušetřit 50 procent ze standardní ceny předplatného sweet.tv. V Česku si například místo balíčku L na šest měsíců za standardní cenu může pořídit stejný balíček na celý rok. Stejně tak i na Slovensku. Podobně to platí v případě objednání stejného balíčku za standardní cenu na 3 měsíce. Nyní jej může mít na 6 měsíců.
Operátor nabízí dva balíčky M a L, které se liší jak počtem programů, tak pochopitelně i cenou. Ve vyšším balíčku ("L") jsou celkem 4 programy v Ultra HD rozlišení ve formátu 4K.
Televizní platformu je možné využívat až na 4 zařízeních současně. Je jedno, zda se jedná o mobilní telefony, tablety či smart TV. Pro plynulé používání sweet.tv je nutné internetové připojení o rychlosti alespoň 3 Mbit/s.
Jak získat předplatné sweet.tv za zvýhodněnou cenuCesta k levnějšímu je jednoduchá. Zaregistrujte se na stránkách www.sweet.tv (pokud již nejste zde zaregistrován) a to buď klasicky (e-mail a heslo) nebo prostřednictvím svého účtu na sociální síti a vyberte si balíček služeb s délkou předplatného, který vyhovuje vašim potřebám. Při objednávce použijte příslušný slevový kupon (slevový kód / promo kód).
Promo kódy pro diváky v České republice
|Promo kód
|Tarif
|Délka předplatného
|Běžná cena (v Kč)
|Cena v akci (v Kč)
|PARABOLACZL12
|L
|12 měsíců
|3588,-
|1794,-
|PARABOLACZL6
|L
|6 měsíců
|1794,-
|897,-
|PARABOLACZL3
|L
|3 měsíce
|897,-
|449,-
▲ Tabulka č. 1 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif L pro Českou republiku
|Promo kód
|Tarif
|Délka předplatného
|Běžná cena (v Kč)
|Cena v akci (v Kč)
|PARABOLACZM12
|M
|12 měsíců
|2868,-
|1434,-
|PARABOLACZM6
|M
|6 měsíců
|1434,-
|717,-
|PARABOLACZM3
|M
|3 měsíce
|717,-
|359,-
▲ Tabulka č. 2 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif M pro Českou republiku
Promo kódy pro diváky na Slovensku
|Promo kód
|Tarif
|Délka předplatného
|Běžná cena (v eurech)
|Cena v akci (v eurech)
|PARABOLASKL12
|L
|12 měsíců
|155,-
|77,-
|PARABOLASKL6
|L
|6 měsíců
|77,-
|38,-
|PARABOLASKL3
|L
|3 měsíce
|38,-
|19,-
▲ Tabulka č. 3 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif L pro Slovensko
|Promo kód
|Tarif
|Délka předplatného
|Běžná cena (v eurech)
|Cena v akci (v eurech)
|PARABOLASKM12
|M
|12 měsíců
|118,-
|59,-
|PARABOLASKM6
|M
|6 měsíců
|59,-
|29,-
|PARABOLASKM3
|M
|3 měsíce
|29,-
|14,-
▲ Tabulka č. 4 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif M pro Slovensko
Do kdy akční ceny platí?Cenově zvýhodněné předplatné sweet.tv může zákazník v České republice a na Slovensku pořídit do 15.12.2025. Akce platí pro stávající a nové zákazníky. Podmínkou je vybrat si do uvedeného data některý z balíčků operátora, použít kupon a uhradit příslušnou částku za zvolený balíček.
Proč si pořídit Sweet.tv?V době rostoucích cen zboží a služeb je nabídka televizních balíčků operátora Sweet.tv s velkou slevou pro cenově citlivé zákazníky vítaná. Mohou ji využít pro sebe, případně ji využít jako předvánoční dárek (služba musí být objednaná, zaplacená a zaktivovovaná do 15.12.2025).
Co nabízí sweet.tv?OTT služba sweet.tv nabízí běžné české a slovenské veřejnoprávní a komerční programy, přístup k mnoha tematickým programům různých žánrů. Nechybí ani vlastní FAST kanály zaměřené na filmy, dokumenty či hudbu, které u jiného operátora divák nenajde.
Operátor nabízí dva balíčky M a L, které se liší jak počtem programů, tak pochopitelně i cenou. Ve vyšším balíčku ("L") jsou celkem 4 programy v Ultra HD rozlišení ve formátu 4K.
Televizní platformu je možné využívat až na 4 zařízeních současně. Je jedno, zda se jedná o mobilní telefony, tablety či smart TV. Pro plynulé používání sweet.tv je nutné internetové připojení o rychlosti alespoň 3 Mbit/s.
