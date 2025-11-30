Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Neděle, 30. listopadu 2025, svátek má Ondřej

Sweet.tv prodlužuje předvánoční velkou slevu na předplatné

DNES! | Tisk

Hledáte cenově výhodné předplatné televizních programů? Televizní operátor sweet.tv prodlužuje akční cenovou nabídku na předplatné. Lepší cenu mohou získat čtenáři z České republiky i ze Slovenska.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Příjem OTT služby sweet.tv. Ilustrační foto (foto: Sweet.tv)
Sweet.tv nedávno nabídl čtenářům webu parabola.cz slevové kupony, které umožňují získat předplatné balíčků M a L za poloviční ceny. Akce měla podle dřívějších zpráv operátora skončit v neděli 30.11.2025. Cenově zvýhodněná nabídka pokračuje! Akce je prodloužena a skončí 15.12.2025.

Čtenáři webu parabola.cz tak se slevovými kupony mohou výrazně ušetřit.

Jak získat předplatné sweet.tv za zvýhodněnou cenu

Cesta k levnějšímu je jednoduchá. Zaregistrujte se na stránkách www.sweet.tv (pokud již nejste zde zaregistrován) a to buď klasicky (e-mail a heslo) nebo prostřednictvím svého účtu na sociální síti a vyberte si balíček služeb s délkou předplatného, který vyhovuje vašim potřebám. Při objednávce použijte příslušný slevový kupon (slevový kód / promo kód).

Promo kódy pro diváky v České republice

Promo kódTarifDélka předplatnéhoBěžná cena (v Kč)Cena v akci (v Kč)
PARABOLACZL12L12 měsíců3588,-1794,-
PARABOLACZL6L6 měsíců1794,-897,-
PARABOLACZL3L3 měsíce897,-449,-

▲ Tabulka č. 1 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif L pro Českou republiku

Promo kódTarifDélka předplatnéhoBěžná cena (v Kč)Cena v akci (v Kč)
PARABOLACZM12M12 měsíců2868,-1434,-
PARABOLACZM6M6 měsíců1434,-717,-
PARABOLACZM3M3 měsíce717,-359,-

▲ Tabulka č. 2 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif M pro Českou republiku

Promo kódy pro diváky na Slovensku

Promo kódTarifDélka předplatnéhoBěžná cena (v eurech)Cena v akci (v eurech)
PARABOLASKL12L12 měsíců155,-77,-
PARABOLASKL6L6 měsíců77,-38,-
PARABOLASKL3L3 měsíce38,-19,-

▲ Tabulka č. 3 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif L pro Slovensko

Promo kódTarifDélka předplatnéhoBěžná cena (v eurech)Cena v akci (v eurech)
PARABOLASKM12M12 měsíců118,-59,-
PARABOLASKM6M6 měsíců59,-29,-
PARABOLASKM3M3 měsíce29,-14,-

▲ Tabulka č. 4 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif M pro Slovensko

Do kdy akční ceny platí?

Cenově zvýhodněné předplatné sweet.tv může zákazník v České republice a na Slovensku pořídit do 15.12.2025. Akce platí pro stávající a nové zákazníky. Podmínkou je vybrat si do uvedeného data některý z balíčků operátora, použít kupon a uhradit příslušnou částku za zvolený balíček.

Do konce slevové akce tak může divák ušetřit 50 procent ze standardní ceny předplatného sweet.tv. V Česku si například místo balíčku L na šest měsíců za standardní cenu může pořídit stejný balíček na celý rok. Stejně tak i na Slovensku. Podobně to platí v případě objednání stejného balíčku za standardní cenu na 3 měsíce. Nyní jej může mít na 6 měsíců.



Proč si pořídit Sweet.tv?

V době rostoucích cen zboží a služeb je nabídka televizních balíčků operátora Sweet.tv s velkou slevou pro cenově citlivé zákazníky vítaná. Mohou ji využít pro sebe, případně ji využít jako předvánoční dárek (služba musí být objednaná, zaplacená a zaktivovovaná do 15.12.2025).

Co nabízí sweet.tv?

OTT služba sweet.tv nabízí běžné české a slovenské veřejnoprávní a komerční programy, přístup k mnoha tematickým programům různých žánrů. Nechybí ani vlastní FAST kanály zaměřené na filmy, dokumenty či hudbu, které u jiného operátora divák nenajde.

Operátor nabízí dva balíčky M a L, které se liší jak počtem programů, tak pochopitelně i cenou. Ve vyšším balíčku ("L") jsou celkem 4 programy v Ultra HD rozlišení ve formátu 4K.

Televizní platformu je možné využívat až na 4 zařízeních současně. Je jedno, zda se jedná o mobilní telefony, tablety či smart TV. Pro plynulé používání sweet.tv je nutné internetové připojení o rychlosti alespoň 3 Mbit/s.

redakce





Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
ČT1 uvede televizní film Máma
ČT1 uvede televizní film Máma
Music Boxy chceme vysílat z Česka do celého světa
Music Boxy chceme vysílat z Česka do celého světa
Kanály Music Box 80s, 90s, 00s a Music Box Sexy získaly české licence
Kanály Music Box 80s, 90s, 00s a Music Box Sexy získaly české licence
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
Antik TV jako první přidává nové hudební kanály Music Box
Antik TV jako první přidává nové hudební kanály Music Box
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
ČT3 se nevrátí. Zatím
ČT3 se nevrátí. Zatím
Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově
Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově
Česká OK TV přerušila vysílání až na 90 dní
Česká OK TV přerušila vysílání až na 90 dní
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday
Česká televize přiváží z Cannes úspěch vlastní tvorby, ale i nové pořady
Česká televize přiváží z Cannes úspěch vlastní tvorby, ale i nové pořady
Pro Oneplay vzniká série Spřízněná duše
Pro Oneplay vzniká série Spřízněná duše

Reklama

Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:10 Ratolesti (9/10)
21:15 Výborná SHOW
22:05 Osada (12/13)
kanál CT2 20:00 Město bastardů
21:40 2010: Druhá vesmírná odysea
23:35 Mé dětství, má země - 20 let v Afghánistánu
kanál NOVA 20:20 Kriminálka Anděl V (8)
21:40 Kriminálka Anděl V (9)
23:00 Střepiny
kanál PRIMA 20:15 Zrádci
21:50 Zrádci: Ze záhrobí
22:35 SOUVISLOSTI Markéty Fialové
kanál SEZNAM 20:10 Stopy zločinu (4)
21:35 Mexičan
00:20 Místo činu: Kolín (10)
kanál BARRANDOV 20:05 Katie Fforde: Srdce pro dva
22:55 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
23:55 Aféry - neuvěřitelné životní příběhy
kanál JEDNOTKA 20:30 Pečie celé Slovensko
22:15 Toni - pôrodný asistent
23:50 Agatha Christie: Poirot
kanál DVOJKA 20:10 Kafedrála
20:35 Majster šarkanov
22:40 Pozvánka do divadla
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Farma XVII. - DUEL
23:05 Partička
00:55 Modré z neba
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Jako jed
22:00 Krvavý román
00:05 Romance v Bell Harbor

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook