Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 7. listopadu 2025, svátek má Saskie

Magio TV s další novinkou: přináší sekci DETI

DNES! | Tisk | komentáře

Provozovatel televizní platformy Magio TV cez internet, společnost Slovak Telekom (ST), rozšiřuje svoji službu o zcela novou sekci věnovanou dětem. Tu pojmenoval jednoduše DETI. Ta je speciálně navržena pro poskytování bezpečného, přehledného a hravého prostředí plného oblíbených pohádek, animovaných seriálů a hrdinů, kteří rozzáří oči nejmenších diváků.

Nová sekce "DETI" je určena pro všechny věkové kategorie dětí a nabízí jim stovky hodin zábavy, smíchu a dobrodružství. Mezi dostupnými tituly nechybějí populární série jako "Kúzelná Lienka" a "Čierny kocúr", "Požiarnik Sam", "Máša a medveď" či nestárnoucí dvojice "Pat a Mat". Součástí nabídky je i množství dalších pohádek a animovaných příběhů, které děti vtáhnou do světa fantazie.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Magio TV s novou sekcí pro děti (foto: Slovak Telekom)
"Nová sekce DETI v Magio TV cez internet je výsledkem naší snahy přinášet rodinám bezpečný a zábavný prostor, ve kterém si děti mohou vychutnat kvalitní obsah bez reklam - ať už doma nebo na cestách. Věříme, že právě takové služby posilují důvěru zákazníků a dělají z digitální televize ještě bližší a hodnotnější rodinný zážitek," říká Martina Kandera, ředitelka pro rezidenční segment společnosti ST.

Dětský výběr je navržen tak, aby byl intuitivní a snadno ovladatelný - děti i rodiče si mohou vybrat obsah podle oblíbeného hrdiny nebo tématu. Všechny tituly jsou bez reklam, pečlivě vybrány s důrazem na pozitivní hodnoty a bezpečné sledování. Bonusem je výběr programů, které podporují hravé učení angličtiny.




obrázek

▲ Obr č. 1 - Magio TV s novou sekcí pro děti (foto: Slovak Telekom)
Magio TV cez internet aktuálně využívají desetitisíce domácností na Slovensku, přičemž dětský obsah patří mezi nejvyhledávanější kategorie. Nová zábavná sekce pro nejmenší je dostupná automaticky v hlavním menu aplikace - bez nutnosti aktivace či dodatečných poplatků.

Obsah je dostupný na široké škále zařízení - od chytrých televizorů a set-top boxů, přes mobilní telefony a tablety až po webové rozhraní. Díky tomu si děti mohou své oblíbené pohádky prohlédnout doma i na cestách.

Slovak Telekom tak pokračuje v modernizaci služby Magio TV a potvrzuje svůj závazek přinášet komplexní digitální zábavu pro celou rodinu - od filmů a seriálů, přes rozhlasové stanice až po pořady pro děti.

redakce

komentáře čtenářů




Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Nova Krimi odstartovala. Nahradila původní Nova Gold
Nova Krimi odstartovala. Nahradila původní Nova Gold
Nova Cinema v DVB-T2 multiplexu 24
Nova Cinema v DVB-T2 multiplexu 24
Vivid TV Europe opustila DTH a OTT služby Skylinku
Vivid TV Europe opustila DTH a OTT služby Skylinku
Filmový kanál KVIFF.TV míří do Antik TV
Filmový kanál KVIFF.TV míří do Antik TV
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
Naked Attraction CZ/SK také na JOJ play
Naked Attraction CZ/SK také na JOJ play
ČT uvede animovaný seriál Rychlé šípy
ČT uvede animovaný seriál Rychlé šípy
WBD: Olympiáda pro všechny předplatitele a nové studio
WBD: Olympiáda pro všechny předplatitele a nové studio
Magio TV nově nabízí rozhlasové stanice
Magio TV nově nabízí rozhlasové stanice

Reklama

Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:05 Minuty ze StarDance Tour
20:15 Každý den se rodí život
21:00 Všechnopárty
kanál CT2 20:00 Sbohem, příteli
22:00 Osudový kruh
00:15 Únosci
kanál NOVA 20:20 Milionáři (7)
21:35 Okresní přebor (13)
22:15 Okresní přebor (14)
kanál PRIMA 20:15 Farma Vojty Kotka
21:35 Máme rádi Česko
23:25 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Zrození pana účetního
22:30 Přímý zásah
00:25 Věřte nevěřte (16)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu II (9, 10)
22:00 Emmanuella 2000 (4)
23:50 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Čo ja viem
22:05 Cestou necestou
22:40 Chlapci z Brazílie
kanál DVOJKA 20:10 Família
20:35 Kráľovná Ena
22:05 Trochu inak s Adelou
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Farma XVII.
22:35 Partička
23:10 Love Island V.
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Příliš hlučná samota
22:20 Tchán
00:10 Poldové v akci

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook