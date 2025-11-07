Magio TV s další novinkou: přináší sekci DETI

Magio TV s další novinkou: přináší sekci DETIDNES! | Tisk | komentáře
Provozovatel televizní platformy Magio TV cez internet, společnost Slovak Telekom (ST), rozšiřuje svoji službu o zcela novou sekci věnovanou dětem. Tu pojmenoval jednoduše DETI. Ta je speciálně navržena pro poskytování bezpečného, přehledného a hravého prostředí plného oblíbených pohádek, animovaných seriálů a hrdinů, kteří rozzáří oči nejmenších diváků.
Nová sekce "DETI" je určena pro všechny věkové kategorie dětí a nabízí jim stovky hodin zábavy, smíchu a dobrodružství. Mezi dostupnými tituly nechybějí populární série jako "Kúzelná Lienka" a "Čierny kocúr", "Požiarnik Sam", "Máša a medveď" či nestárnoucí dvojice "Pat a Mat". Součástí nabídky je i množství dalších pohádek a animovaných příběhů, které děti vtáhnou do světa fantazie.
▲ Obr č. 1 - Magio TV s novou sekcí pro děti (foto: Slovak Telekom)
Dětský výběr je navržen tak, aby byl intuitivní a snadno ovladatelný - děti i rodiče si mohou vybrat obsah podle oblíbeného hrdiny nebo tématu. Všechny tituly jsou bez reklam, pečlivě vybrány s důrazem na pozitivní hodnoty a bezpečné sledování. Bonusem je výběr programů, které podporují hravé učení angličtiny.
Magio TV cez internet aktuálně využívají desetitisíce domácností na Slovensku, přičemž dětský obsah patří mezi nejvyhledávanější kategorie. Nová zábavná sekce pro nejmenší je dostupná automaticky v hlavním menu aplikace - bez nutnosti aktivace či dodatečných poplatků.
Obsah je dostupný na široké škále zařízení - od chytrých televizorů a set-top boxů, přes mobilní telefony a tablety až po webové rozhraní. Díky tomu si děti mohou své oblíbené pohádky prohlédnout doma i na cestách.
Slovak Telekom tak pokračuje v modernizaci služby Magio TV a potvrzuje svůj závazek přinášet komplexní digitální zábavu pro celou rodinu - od filmů a seriálů, přes rozhlasové stanice až po pořady pro děti.
Nová sekce DETI v Magio TV cez internet je výsledkem naší snahy přinášet rodinám bezpečný a zábavný prostor, ve kterém si děti mohou vychutnat kvalitní obsah bez reklam - ať už doma nebo na cestách. Věříme, že právě takové služby posilují důvěru zákazníků a dělají z digitální televize ještě bližší a hodnotnější rodinný zážitek," říká Martina Kandera, ředitelka pro rezidenční segment společnosti ST.
