Filmový kanál KVIFF.TV míří do Antik TV

Fanoušci kvalitních filmových snímků se dočkali rozšíření programové nabídky košického telekomunikačního operátora Antik Telecom. Ten zařazuje do své OTT platformy Antik TV jako první na Slovensku stanici KVIFF.TV.
KVIFF.TV je kanálem plný filmů, které byly součástí festivalu v Karlových Varech. Diváci budou moci prostřednictvím této stanice sledovat oceňované snímky, festivalové hity a originální filmové kolekce z domácí i zahraničí tvorby.
▲ Obr č. 1 - OTT platforma Antik TV. Ilustrační foto
Antik Telekom jako první na Slovensku přidává ve čtvrtek 23.10.2025 do své nabídky stanici KVIFF.TV. Stanice bude k dispozici i zákazníkům Antik TV v České republice.
Karlovarský filmový festival je největším v České republice a právem jej odborníci řadí mezi nejprestižnější ve střední a východní Evropě. Každoročně představí přes 200 filmů z celého světa od významných, ale i méně známých tvůrců. Dramaturgii kanálu připravuje tým Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary ve spolupráci s distribuční společností Aerofilms. Zajímavostí TV stanice je, že během konání festivalu se KVIFF.TV stává oficiální festivalovou televizí, přičemž živě zachycuje hlavní události.
Kanál KVIFF.TV je dalším z široké nabídky televizních stanic, které nabízíme našim zákazníkům. Diváky vytáhne z běžné reality a přenese je do světa, kde se film stává zážitkem. Jsme velmi rádi, že se naši zákazníci dostanou ke kvalitním snímkům světové produkce a filmový festival si tak budou vychutnávat po celý rok," uvedl Gabriel Fecko, vedoucí IPTV oddělení společnosti ANTIK Telecom. "
Tento kanál přinášíme jako první operátor na Slovensku, což je také důkazem toho, že se snažíme neustále zlepšovat naše služby a reagovat na potřeby všech, včetně filmových fajnšmekrů. Ti ocení silné příběhy, kvalitní herecké výkony a nové pohledy na zajímavá témata," doplnil Fecko.
