Pondělí, 1. září 2025, svátek má Linda / Samuel

Pecka.TV umožňuje přeskakování reklam na kanálech TV Prima

Provozovatel OTT platformy Pecka.TV přichází s novou službou pro své zákazníky. Od září je možné na Pecka.TV přeskakovat reklamní bloky na kanálech společnosti FTV Prima.

"Do nového balíčku Pro šest, který Pecka.TV uvedla začátkem července přidáváme (bez dalších poplatků) funkci, která umožňuje automatické přetáčení reklam na všech kanálech skupiny Prima (při zpětném sledování). Jako jediní na trhu umožňujeme přeskakovat reklamy již v základní ceně balíčku - bez příplatku za dodatečnou službu," uvedl provozovatel televizní platformy Pecka.TV.


▲ Obr č. 1 - OTT služba Pecka.TV
Divácký komfort je pro nás klíčový. Možnost přeskakovat reklamy na Primě v balíčku Pro šest považujeme za zásadní posun, díky kterému si diváci užijí své oblíbené pořady bez zbytečného čekání a na až šesti zařízeních současně,“ říká Matěj Čičák, marketingový ředitel Pecka.TV.

Balíček Pro šest obsahuje celkem 162 kanálů a (jak již vyplývá z jeho názvu) je možné je sledovat až na šesti zařízeních souběžně. Diváci dostanou za 599 Kč široké spektrum základních, filmových, dokumentárních i sportovních kanálů a jak již bylo zmíněno nově také bez reklam na Primě.

Rychlý přehled hlavních benefitů nového balíčku Pro šest:

• Přeskakování reklam na všech kanálech skupiny Prima při zpětném sledování bez příplatku za službu


• 162 kanálů v jednom balíčku
• Sledování na 6 zařízeních současně
• Možnost spárovat až 8 zařízení pod jeden účet
• Přímé přenosy závodů Formule 1 s českým komentářem
• Ideální pro velké rodiny
• Cena 599 Kč/měsíc

V nižších tarifech Pecka.TV není možné přeskakovat reklamní bloky na stanicích Prima. Pro zákazníky s nižšími tarify Pecka.TV nenabízí žádný doplňkový balíček (za příplatek), který by přeskakování reklam na programech Primy umožnil. Řešením je přechod na nejvyšší tarif, který divákům nabízí největší komfort, včetně široké programové nabídky.

redakce

