Představujeme: Pecka.TV

Nejlevnější televize - tak se tituluje OTT platforma Pecka.TV. Jak tato služba funguje, jaké nabízí programy, kvalitu a stabilitu? Na všechny tyto otázky odpoví dnešní recenze.
▲ Obr č. 1 - Aplikace Pecka.TV, výběr profilu po spuštění aplikace
Pecka.TV aktuálně nabízí tři programové balíčky pojmenované "Pro nenáročné" (103 televizních stanic, 139 Kč měsíčně), "Zlatá střední" (147 TV kanálů, 239 Kč měsíčně) a "Plná palba", který již zahrnuje 162 televizních stanic za 289 Kč měsíčně.
V nabídce operátora se nachází doplatková služba, která umožní sledovat OTT službu na třech, čtyřech či šesti zařízeních současně.
Provozovatel neposkytuje žádné prémiové televizní balíčky typu HBO, Cinemax nebo videotéky. Cílem operátora je oslovit především cenově citlivé zákazníky, kteří takové programy či VOD knihovny ani nevyhledávají a mají zájem o základní programy a vybrané tematické stanice různých žánrů.
▲ Obr č. 2 - Aplikace Pecka.TV, hlavní nabídka po spuštění aplikace
Ve službě Pecka.TV proto nejsou žádné programy provozovatelů Warner Bros. Discovery (WBD) a CANAL+/SPI. Nízké ceny balíčků Pecka.TV neumožňují přidat i tyto žádané ale dražší programy do nabídky.
Na druhou stranu jsou v nabídce sportovní kanály s prémiovým obsahem. Konkrétně Premier Sport 3 a také Nova Sport 5. Z rodiny kanálů Nova Sport provozovatel služby Pecka.TV nabízí stanice Nova Sport 1, Nova Sport 2 a zmíněný program Nova Sport 5. Diváci tedy s Pecka.TV uvidí například NHL či závody Formule 1.
Na druhou stranu nabízí Pecka.TV poměrně vysoký počet lokálních či regionálních televizních stanic, které tak jinde nenajdete. Dále jsou zde vybrané zahraniční kanály z Německa (Das Erste, ZDF, RTL, RTLzwei, Pro Sieben, Deutsche Welle, arte), Polska (TVP1, TVP2, TVP3, TVP Kultura, TVP Historia, Polsat, Super Polsat, TVN, TVN7, TV Puls, Puls 2), Rakouska (ORF1, ORF2), Maďarska (M1, M2, M5, Duna TV, Duna World, ATV) a Ukrajiny (1+1, Freedom) a řada dalších.
▲ Obr č. 3 - Aplikace Pecka.TV, EPG - elektronický programový průvodce
V nabídce jsou i méně známé zahraniční stanice The Explorers, OutsideTV, WaypointTV, PursuitUP.
Pro využívání Pecka.TV není zapotřebí uzavírat žádnou smlouvu. Stačí se na webu provozovatele zaregistrovat a vybrat si některý z aktuálně nabízených tarifů a ten zaplatit online platební kartou. Žádné další způsoby platby provozovatel momentálně nenabízí.
▲ Obr č. 4 - Aplikace Pecka.TV, info lišta zvoleného programu
Následně se zobrazí programové tipy na pořady, které by měl divák sledovat, rolováním dolu se zobrazí další možnosti jako možnost sledovat Rozkoukané pořady, stanice, které uživatel naposledy sledoval, To nejlepší ze včerejší programové nabídky, Hlavní menu, Sleduj ty největší pecky, Nejoblíbenější kanály, České filmové pecky, České seriálové pecky, Peckovní pořady, Filmové tipy, Novinky, Peckovní komedie, Peckovní krimi, Peckovní akčňáky, Peckovní seriály, Filmové kanály, Nejsledovanější filmy, Peckovní dokumenty, Nejsledovanější dokumenty, Dokumentární stanice, Pecky pro pamětníky, Peckovní romantika, Peckovní historie, Peckovní příroda, Peckovní sport, Sportovní kanály, Peckovní pohádky, Pecky pro děti, Nejsledovanější pohádky, Dětské kanály, Peckovní cestování, Peckovní filmy, Nevybral sis? Tak zkus podle nálady (řazení filmů podle žánru), Tvoje nahrávky a Peckovní tipy. Celá skladba hlavní obrazovky se může v čase měnit.
Hlavní menu obsahuje následující položky - Přepnutí profilu, Hledání, Domů, Program, Nahrávky, Oznámení. O přepínání profilu jsem již psal.
▲ Obr č. 5 - Aplikace Pecka.TV, možnost změny audio stopy
Funkce vyhledávání funguje perfektně - stačí zadat tři znaky z názvu pořadu. Lze vyhledat pořad již v odvysílaných pořadech (v rámci rozsahu archívu) a také v titulech, které jsou plánované pro nejbližších 7 dní.
Položka Program nabízí klasické EPG (elektronický programový průvodce) ve formátu časové osy. Z této obrazovky lze pořady nahrávat ale i získat podrobné informace o pořadu. Nechybí ani možnost přímé volby dne v kalendáři (ze kterého chceme program).
Položka Nahrávky nabízí přístup k nahraným pořadům. Položka Oznámení slouží k posílání informací operátora svým zákazníkům. V době testování aplikace sem žádné zprávy nebyly poslány.
Pecka.TV nabízí živé vysílání stanic a u všech stanic je k dispozici sedmidenní archív odvysílaných pořadů. U stanic je možné zvolit v jaké kvalitě (rozlišení) chce divák stanice sledovat, možnost volby titulků (pokud jsou vysílány provozovatelem stanice) a také možnost volby audio zvuku (pokud je provozovatel stanice nabízí). V nabídce se u vybraných stanic nachází i audio popisek (audio description).
▲ Obr č. 6 - Aplikace Pecka.TV, podrobné informace o pořadu
Mezi stanicemi je možné procházet listováním v celém seznamu. Lze ale přepnout na žánrové channel listy (sportovní, dětské, filmové, dokumentární...), takže procházení programovou nabídkou je jednodušší a rychlejší. Jednotlivé žánrové skupiny lze přejmenovat ale i je možné měnit pořadí stanic. Nechybí zde ani možnost vytvořit si svoji favoritní skupinu stanic. Opět ani zde nechybí možnost změnit pořadí programů.
Na stránce Nastavení získá uživatel praktické informace o svém set top boxu a MAC a IP adrese. Lze zde nastavit, zda aplikace má běžet ve vysokém výkonu, středním či nízkém, což je volba vhodná pro hardwarově slabší zařízení. Dále je tu možnost nastavení animace domovské obrazovky, restartovat aplikaci, vymazat nastavení či odhlásit zařízení z účtu.
▲ Obr č. 7 - Aplikace Pecka.TV, channel list
Výjimkou v tomto směru jsou programy společnosti FTV Prima, která neumožňuje na platformách typu IPTV/OTT přetáčení reklamních bloků. Provozovatel služby Pecka.TV nenabízí žádný placený balíček, který by přetáčení reklam na kanálech Primy umožnil.
Na Pecka.TV na stanicích Prima je možné přetáčet pořady s výjimkou zmíněných reklamních bloků. V prvních 60 sekundách od spuštění pořadu je možné v pořadech Primy libovolně přetáčet (i reklamy). Poté je funkce přetáčení v reklamních blocích nedostupná. Stejně tak není v reklamních blocích možné si zobrazit podrobné informace o pořadu.
▲ Obr č. 8 - Aplikace Pecka.TV, výběr skupiny stanic
Nahrávat lze i odvysílané pořady v rámci sedmidenního archívu.
▲ Obr č. 9 - Aplikace Pecka.TV, nahrané pořady
Pecka.TV je také dostupná na počítačích a noteboocích s hlavními prohlížeči (Chrome, Edge, Firefox a další).
Služba korektně funguje s internetovým připojením od rychlosti 6 Mbit/s.
V základní verzi lze OTT platformu Pecka.TV používat souběžně na jednom zařízení. S příplatkem až na 6 zařízeních.
▲ Obr č. 10 - Aplikace Pecka.TV, funkce Vyhledávání
Základní ceně nabízí souběžný přístup na jednom zařízení. Pro více (souběžné) zábavy je nutné zvolit některý z vyšších tarifů.
Služba funguje na televizorech, set top boxech i počítačích prostřednictví prohlížeče www stránek.
Zhodnocení:
+ vysoký počet stanic
+ v nabídce i stanice, které u jiných operátorů nejsou
+ možnost si připlatit za více souběžných přístupů
+ možnost si vytvořit vlastní skupiny stanic s vlastním pořadím
- neumožňuje přetáčení reklam na programech Primy (ani nenabízí žádný doplňkový balíček, který by to umožnil)
- bez kanálů WBD (HBO, Cinemax, Eurosport, Discovery...), SPI, FilmBox a CANAL+; v nabídce je ale stanice 360tune box od SPI
- žádné VOD knihovny
- nenabízí příjem rozhlasových stanic
Martin Vyleťal
