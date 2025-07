Představujeme: Magenta TV

DNES!

Popis služby

▲ Obr č. 1 - Aplikace Magenta TV, úvodní obrazovka (logo) po spuštění



▲ Obr č. 2 - Aplikace Magenta TV, pokud má operátor pro zákazníka nějakou novinku, dozví se ji hned po spuštění aplikace



Chování aplikace

▲ Obr č. 3 - Aplikace Magenta TV, elektronický programový průvodce (EPG)



▲ Obr č. 4 - Aplikace Magenta TV, EPG s možností filtrace, vyhledávání či změny data



Popis aplikace

▲ Obr č. 5 - Aplikace Magenta TV, podrobné informace o pořadu



▲ Obr č. 6 - Aplikace Magenta TV, možnosti nahrávání seriálů



▲ Obr č. 7 - Aplikace Magenta TV, nahrávky uživatele na cloudovém úložišti operátora



▲ Obr č. 8 - Aplikace Magenta TV, časová osa pořadu s odlišenými segmenty, které obsahují reklamu a upozorněním, že reklamu nelze na programech Primy přetáčet



▲ Obr č. 9 - Aplikace Magenta TV, Videotéka operátora



Nastavení

TV archív a jeho rozsah

▲ Obr č. 10 - Aplikace Magenta TV, vyhledávání v EPG a televizním archivu.



Nahrávání pořadů

▲ Obr č. 11 - Aplikace Magenta TV, sekce Nastavení



Dostupnost Magenta TV

▲ Obr č. 12 - Aplikace Magenta TV, v sekci Nastavení lze změnit pořadí stanic



Závěr

Telekomunikační operátor T-Mobile nabízí zákazníkům v České republice svoji televizní službu pod značkou Magenta TV (dříve T-Mobile TV). Služba funguje přes internet (OTT/IPTV) i satelit (DTH). Dnes se zaměříme na její internetovou variantu.Společnost T-Mobile nabízí pestrou nabídku tarifů Magenta TV, lišící se počtem programů, videoték a pochopitelně i cenou. Nejnižší balíček se jmenuje Magenta TV XS Plus, který aktuálně nabízí 63 programů. Tento balíček neobsahuje žádnou VOD službu.Vyšší tarify se nazývají Magenta TV S Plus, Magenta TV M Plus, Magenta TV L Plus, Magenta TV XL Plus a Magenta TV XL Plus & HBO. Tento nejvyšší balíček již obsahuje 178 programů, z toho 120 v HD. Součástí balíčku jsou také videotéky Videotéka, CANAL+ a MAX, včetně 5 stanic HBO/Cinemax.Za zmínku stojí balíček Magenta TV XL Plus (bez HBO), který nabízí přístup k populární streamovací platformě Netflix v základní variantě - tedy rozlišení pouze 720p, službu je možné používat na jednom zařízení.V nedávné promoakci bylo možné získat službu Netflix Premium na 2 měsíce jako dárek a to ke všem tarifům. Poté zákazník zaplatil za Netflix cenu stanovenou operátorem.V redakci webu parabola.cz jsme otestovali službu Magenta TV na set top boxu Homatics - konkrétně na modelu Homatics Box R 4K, který je poháněn operačním systémem Android TV. Službu je možné využívat i na jiných zařízeních (nejenom Android TV boxech ale také třeba jako aplikace v televizoru), na kterých se může chovat aplikace jinak.Na přijímači Homatics Box R 4K fungovala služba Magenta TV stabilně a plynule.Po spuštění aplikace MAGENTA TV se zobrazí hlavní nabídka služby. Na hlavní obrazovce jsou v horní vodorovné liště hlavní položky Domů (hlavní obrazovka), TV program, TV tipy, Nahrávky, Videotéka, BBC Player, DVTV Extra, CANAL+, Nastavení, Hledat.Na hlavní obrazovce je okamžitý přístup k posledně sledované stanici, Filmové trháky z letního kina (podle období se struktura nabídky mění), Živě (přístup k lineárním stanicím), Pokračování v přehrávání, Sport, Moje nahrávky, Sledujte na CANAL+ (tipy na pořady z CANAL+), Doporučujeme z BBC Player, Podcast roku. Tato nabídka se každý měsíc mění (přizpůsobuje se novinkám, které jsou v nabídce).TV program nabízí elektronický programový průvodce (EPG) ve formě časové osy. Odtud lze sledovat stanice v rámci živého vysílání, spustit pořad od začátku (pořad, který se aktuálně vysílá), případně si odtud přehrát některý z již odvysílaných pořadů. K dispozici jsou i filtry s možností výpisu stanic s EPG podle žánru, což usnadní přístup k žádaným stanicím. Nechybí zde ani funkce vyhledání pořadu v EPG.TV tipy nabízí redakční tipy na pořady, včetně žánrových tipů (filmy a seriály, pro děti, zpravodajství a publicistika a podobně).Nahrávky je snadný přístup k nahraným pořadům z vysílání stanic z nabídky Magenta TV.Položka Videotéka nabízí video na požádání. Nejprve je zde TOP 10 položek, následují žánrově členěné seznamy jako Nově přidáno, BBC player, Dětské seriály, Filmy z České televize, Seriály z České televize, České klasiky, DVTV Extra, Rodinné, Dokumenty, Dokumentární seriály, Komedie, Divadlo a hudba, Seriály a další žánry.Samostatné položky s videotékami mají BBC Player, DVTV Extra a CANAL+. Samotná videotéka CANAL+ je integrovaná do aplikace Magenta TV. Uživatel, který chce využívat VOD CANAL+ si musí nainstalovat i aplikaci CANAL+, samotné spuštění této VOD provede přímo z aplikace Magenta TV.U Magenta TV je možné využívat všechny běžné digitální funkce - tedy možnost pozastavení (živého) vysílání, restart, přetáčení zpět i vpřed. Pořady lze nahrávat z libovolné stanice.U programů skupiny Prima je omezení v přetáčení reklam. Přetáčet lze jen 60 sekund od spuštění pořadu. V reklamních blocích (po uplynutí času) přetáčení není možné. Omezení přetáčení kanálů Primy je nastaveno operátorem na základě požadavku vysílatele, společnosti FTV Prima. Magenta TV aktuálně nenabízí žádný balíček, který by přetáčení reklam na stanicích Primy umožnil. Zda a kdy se budou v odvysílaných programech Primy reklamní bloky pozná divák z lišty - žluté linky jsou zmíněné reklamní bloky.Na stránce Nastavení si může uživatel nastavit oblíbené programy a seřadit je, nastavit rodičovský zámek, jazyk aplikace a audio stopy, můj účet, spravovat spárovaná zařízení, heslo, souhlasy a jsou zde i informace o systému.Magenta TV nabízí standardně sedmidenní televizní archív u všech stanic s výjimkou programů Arena Sport 1 HD, FightBox HD, Rai 1, TV1000 Russkoje Kino, Praha TV, Jihočeská TV, TVS, Polar TV a TV Brno 1 u kterých funkci zpětného zhlédnutí nelze použít (služba u těchto stanic není operátorem poskytována).Pořady je možné nahrávat ze všech stanic na cloudové úložiště operátora a to prakticky neomezeně (není omezen počtem nahrávek). Uživatel je jen omezen 60 hodinovým prostorem na serverech služby. Záznamy jsou na serverech uloženy 30 dní. Poté jsou automaticky odstraněny. Není k dispozici žádný doplňkový balíček, který by dobu archivace či počet hodin nahrávek prodloužil.Nahrávat lze jak právě vysílané pořady, plánované pořady, tak i již odvysílané pořady (v rámci omezení délky TV archívu). Odvysílané pořady nelze pochopitelně nahrávat ze stanic, které nemají TV archív.Zaujala mne propracovaná funkce nahrávání. U seriálů nabízí možnost nahrát jedinou (vybranou) epizodu, nebo všechny ale bez jejich opakování (kvůli úspoře místa uživatele na cloudovém úložišti).Aplikace Magenta TV je aktuálně dostupná pro chytré televizory s těmito operačními systémy - Android TV (Android TV verze 7.0 a vyšší; Philips, Sony, TCL, Sharp), TIZEN (OS Tizen 3.0 a vyšší; Samsung) a webOS (webOS vyrobenou po roce 2017 s verzí OS 3.5 a vyšší; LG, Sencor).Pro sledování služby Magenta TV operátor doporučuje libovolné internetové připojení s rychlostí minimálně 5 Mbit/s, v případě souběžného využívání služby na dvou zařízeních pak 10 Mbit/s. Pro plný zážitek ze sledování vysílání ve 4K rozlišení provozovatel doporučuje stabilní internetové připojení o minimální rychlosti 25 Mbit/s. Pokud zákazník nemá dostatečně stabilní internetové připojení, doporučuje zájemcům svoji TV službu přes satelit (Magenta TV SAT).Službu je možné využívat až na šesti zařízeních. Z toho na čtyřech chytrých televizích, Apple TV boxu, tabletech, chytrých telefonech či počítačích. Dále si může zájemce ke své televizní službě Magenta TV pronajmout až 2 set top boxy.Magenta TV nabízí pestrou nabídku lineárních kanálů. V nejvyšším tarifu nabízí (XL Plus & HBO) nabízí již 178 kanálů různých žánrů. K dispozici jsou i různé videotéky - Videotéka Premium, CANAL+, Netflix či HBO Max. Nabídka videoték (VOD) se liší podle zvoleného tarifu.+ široká nabídka televizních programů různých žánrů+ exkluzivní obsah (DRAMOX)+ videotéky Videotéka Premium (National Geograpgic, BBC Player, Disney, Bontonfilm, DRAMOX, English Club TV), CANAL+, HBO MAX a Netflix+ možnost automatického nahrávání celých seriálů- služba nepodporuje přetáčení reklam na programech Primy (a nenabízí žádný balíček, který by to umožnil)- ne všechny stanice jsou s archivem (viz. text tohoto článku)- neposkytuje rozhlasové staniceMartin Vyleťal