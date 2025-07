Blokování přetáčení reklam stanic Markíza a JOJ v praxi

DNES!

SledovanieTV

▲ Obr č. 1 - SledovanieTV, reklamní blok



▲ Obr č. 2 - SledovanieTV, volné přetáčení



Lepšia.TV

▲ Obr č. 3 - Lepšia.TV, reklamní blok



▲ Obr č. 4 - Lepšia.TV, volné přetáčení



Antik TV

▲ Obr č. 5 - Antik TV, reklamní blok



▲ Obr č. 6 - Antik TV, volné přetáčení



Magio TV

▲ Obr č. 7 - Magio TV, programová předvolba č. 3



▲ Obr č. 8 - Magio TV, reklamní blok



▲ Obr č. 9 - Magio TV, volné přetáčení



touchTV

▲ Obr č. 10 - touchTV, nemožnost přetáčení po uplynutí 60 sekund



▲ Obr č. 11 - touchTV, volné přetáčení



Skylink Live TV (SK)

▲ Obr č. 12 - Skylink Live TV, reklamní blok



▲ Obr č. 13 - Skylink Live TV, časová osa



SWEET TV

▲ Obr č. 14 - Sweet TV, reklamní blok



▲ Obr č. 15 - Sweet TV, časová osa







JOJ Šport 1 a JOJ Šport 2 bez archívu

Od 15.7. vstoupilo v platnost nařízení slovenské mediální skupiny JOJ Group, že všichni IPTV/OTT operátoři, kteří mají ve své nabídce programy JOJ, JOJ Plus a WAU musí zablokovat přetáčení reklamy na těchto programech. Výjimku tvoří programy JOJ Svět a JOJ 24, kde to JOJ Group nepožaduje.Již dříve obdobnou povinnost stanovila všem IPTV/OTT operátorům konkurenční slovenská skupina Markíza Group pro svoje programy Markíza, Markíza Klasik, Markíza Krimi, Doma a Dajto Jak má ona blokace přetáčení reklam podle skupin Markíza a JOJ vypadat? Obě skupiny si stanovily naprosto stejná pravidla. Blokace přetáčení reklam je povinná u pořadů pouze 3 dny nazpátek v archívu, starší pořady již blokovány být nemusí. Běžně mají OTT služby archív na 7 dní. Dále je nutné, aby divák shlédnul z každé reklamy minimálně cca 3 minuty s tím, že máte možnost při spuštění pořadu z archívu mít 60 sekund na volné přetáčení v rámci celého pořadu včetně reklamy.My se v dnešním článku podíváme, jak tyto pravidla některé slovenské OTT služby implementovaly v praxi a zda divákům umožňují maximum možného, co si JOJ a Markíza výše stanovila. Implementace blokace přetáčení reklam není úplně jednoduchou záležitostí a OTT služby k tomu přistoupily různě.Všechny testované služby jsem měl nainstalované z Google Play na multimediálním boxu Homatics Box R 4K Plus s operačním systémem Android TV. Aplikace pro jiné operační systémy se mohou chovat jinak.Testované tedy byly poslední verze aplikací určené pro Android TV zařízení. IPTV/OTT operátoři zaručují správnou funkci blokování přetáčení reklam pouze na aktualizovaných aplikacích.Tato oblíbená OTT služba se k celé záležitosti postavila čelem a implementace proběhla téměř podle výše uvedených pravidel. Reklamy jsou označeny v časové ose pořadu žlutě. U stanic skupiny Markíza se objeví při prvním (!) spuštění pořadu z archívu informace „Můžete volně přetáčet 60 sec.“ a čas se odpočítává.Tato informace se u stanic JOJ Group bohužel neobjeví a oněch 60 sekund nemáte k dispozici.Nevýhodou aplikace je nemožnost spustit pořad z archívu od místa, kde jste ho naposledy skončili sledovat. Vždy se spustí od začátku. Při opětovném spuštění pořadu z programů skupiny Markíza již 60 sekund na volné přetáčení včetně reklam není k dispozici.Musíte shlédnout cca 3 minuty z každé reklamy a poté se vám objeví na obrazovce tlačítko „Přeskočit reklamu“. Blokace přetáčení reklam je pouze u pořadů v archívu starších maximálně 3 dny, starší pořady v archívu blokování reklam nemají a na časové ose nejsou reklamy označeny.Provozovatel služby SledovanieTV nabízí speciální doplatkový balíček „JOJ bez reklam“ za 3,99 € / měsíc. Ten je určen vzhledem k vysoké ceně pro náročnější diváky. Balíček lze zakoupit na webu služby.SledovanieTV také velmi podrobně informuje diváky na svém webu o blokování přetáčení reklam. Dále je informace dostupná v sekci „Oznámení“ v samotné aplikaci.Tato oblíbená OTT služba provedla implementaci blokování reklam perfektně a jsou uplatněny pouze výše uvedené restrikce požadované JOJ Group a Markíza Group.Reklamy jsou označeny v časové ose pořadu také žlutě. U stanic skupiny JOJ se objeví při prvním spuštění pořadu od začátku z archívu informace „Neomezené přetáčení 60 sec.“ a čas se odpočítává.Tato informace se u stanic Markíza Group neobjeví, ale oněch 60 sekund máte také k dispozici. Zde by to měl provozovatel Lepšia.TV opravit, aby divák věděl, kolik sekund volného přetáčení ještě zbývá.Aplikace umožňuje pokračovat ve sledování pořadu, kde jste naposledy skončili a samozřejmostí je i přehrávání od začátku pořadu. Při opětovném spuštění pořadu již 60 sekund na volné přetáčení včetně reklam není k dispozici.Opět musíte shlédnout cca 3 minuty reklamy a poté dojde k automatickému přeskočení reklamy. O této skutečnosti jste informování na obrazovce. Blokace přetáčení reklam je pouze u pořadů starších maximálně 3 dny, starší pořady v archívu blokování reklam nemají a na časové ose nejsou reklamy označeny.I provozovatel služby Lepšia.TV nabízí speciální doplatkový balíček „JOJ bez reklam“ za 3,99 € / měsíc. Balíček lze zakoupit na webu služby.Informace o blokování přetáčení reklam jsem na webu služby nenašel.Test proběhnul na poslední verzi aplikace Antik TV for STB 2.0. I zde operátor implementoval pouze požadované restrikce. Reklamy jsou označeny v časové ose pořadu opět žlutě. Při každém (!) spuštění pořadu z archívu se objeví informace „Povolené přetáčení 60 sec.“ a čas se odpočítává. Aplikace bohužel umí spouštět pořad pouze od začátku, nikoliv pokračovat ve sledování pořadu.Nicméně při opětovném spuštění pořadu z archívu máte znovu 60 sekund na volné přetáčení pořadu včetně reklam.Musíte shlédnout cca 3 minuty z každé reklamy a blokace přetáčení je aktivní pouze na pořadech maximálně 3 dny starých. Mírně rozdílné je chování po uplynutí času 3 minuty z reklamy (po tuto dobu jsou nepřístupná tlačítka vpřed a vzad na posouvání se po časové ose).Pokud se jedná o pořady z kanálů skupiny Markíza, tak se objeví tlačítko přeskočit. Toto tlačítko není u pořadů z kanálů skupiny JOJ dostupné, nicméně se ihned zpřístupní tlačítka na přetáčení, takže můžete ručně reklamu přetočit.ANTIK Telecom s.ro. zatím nenabízí speciální doplatkový balíček „JOJ bez reklam“.Informace o blokování přetáčení reklam jsou na webu služby velmi dobře popsané. Je zde i upozornění, jak se blokování přetáčení reklam vyhnout, a to nahráváním na vlastní disk připojený k některému antik boxu.Otestoval jsem implementaci blokování reklam na přijímači NANO 4S, který se běžně doporučuje zákazníkům operátora. Chování je shodné jako ve výše zmíněné aplikaci pro Android TV. K přijímači jsem připojil USB disk a mohl nahrávat naprosto cokoliv z bohaté IPTV nabídky operátora a pak si přehrávat a posouvat se v nahrávce dle libosti.Implementace požadovaných restrikcí je mírně přísnější, než požadují TV JOJ a Markíza. Reklamy jsou označeny v časové ose pořadu opět žlutě. Při každém (!) spuštění pořadu z archívu se objeví informace „60 sekund v programu můžete volně přetáčet, včetně reklamy“ a čas se odpočítává vpravo dole na obrazovce.Při opětovném spuštění pořadu z archívu (a to jak od začátku nebo můžete pokračovat ve sledování pořadu) máte znovu 60 sekund na volné přetáčení pořadu včetně reklam.Reklamu musíte shlédnout úplně celou, tak jak byla vysílána, nikoliv pouze 3 minuty. Po dobu reklamy je převíjení pořadu vpřed i vzad nedostupné a uvolní se až celý reklamní blok skončí.Blokace přetáčení reklam je pouze u pořadů starších maximálně 3 dny, starší pořady v archívu blokování reklam nemají, ale na časové ose jsou reklamy vyznačeny.Provozovatel informuje diváky přímo v aplikaci, kde v programovém rastru na předvolbě 3 je statická obrazovka s informacemi ohledně blokace přetáčení reklam na programech skupiny JOJ a Markíza.Doplatkový balíček „JOJ bez reklam“ zatím provozovatel služby nenabízí.Implementace požadovaných restrikcí je přísnější, než požadují TV JOJ a Markíza. Reklamy nejsou vůbec označeny v časové ose pořadu. Při každém (!) spuštění pořadu z archívu se objeví vpravo dole na obrazovce informace „Přetáčení 60s“ a čas se odpočítává.Po uplynutí 60 sekund je přetáčení vpřed i vzad zablokováno. Nemůžete tak přetáčet v celém pořadu. To je ale velmi dobře vykompenzováno tím, že můžete sledování ukončit a ihned se k němu vrátit do to samého místa, kde jste skončili se sledováním a máte opět 60 sekund na volné přetáčení pořadu.Blokace přetáčení reklam je pouze u pořadů starších maximálně 3 dny, starší pořady v archívu blokování reklam nemají.Provozovatel touchTV řádně informuje své zákazníky o této skutečnosti na svém webu a zároveň připomíná, že si musíte aplikaci aktualizovat na poslední verzi.Doplatkový balíček „JOJ bez reklam“ zatím provozovatel služby nenabízí.Implementace požadovaných restrikcí je mírně přísnější, než požadují TV JOJ a Markíza. Reklamy jsou označeny v časové ose pořadu žlutě. Při prvním spuštění pořadu z archívu není k dispozici žádný čas (60 sekund) na přetáčení i přes reklamní bloky. Můžete se pohybovat v pořadu až po první reklamu, kterou musíte celou shlédnout.Jakmile začne reklamní blok, objeví se upozornění „Přetáčení vpřed během reklamy není povoleno (C937)“. Poté musíte sledovat celý reklamní blok, nikoliv jenom 3 minuty. Jakmile reklamní blok skončí je opět povoleno přetáčení pořadu.Aplikace umožňuje pokračovat ve sledování pořadu, kde jste naposledy skončili a samozřejmostí je i přehrávání od začátku pořadu. Při opětovném spuštění pořadu již 60 sekund na volné přetáčení včetně reklam není k dispozici.Blokace přetáčení reklam je pouze u pořadů starších maximálně 3 dny, starší pořady v archívu blokování reklam nemají a na časové ose nejsou reklamy označeny.Doplatkový balíček „JOJ bez reklam“ zatím provozovatel služby nenabízí.Implementace požadovaných restrikcí je mírně přísnější, než požadují TV JOJ a Markíza. Reklamy jsou označeny v časové ose pořadu opět žlutě. Při každém (!) spuštění pořadu z archívu se objeví informace „Volné přetáčení programu 60“ a čas se odpočítává.Při opětovném spuštění pořadu z archívu máte znovu 60 sekund na volné přetáčení pořadu včetně reklam. Aplikace neumožňuje sledovat pořad z místa, kde jste skončili jeho sledování.Reklamu musíte shlédnout úplně celou, tak jak byla vysílána, nikoliv pouze 3 minuty. Po dobu reklamy je přetáčení pořadu zakázáno a uvolní se až celý reklamní blok skončí.Blokace přetáčení reklam je pouze u pořadů starších maximálně 3 dny, starší pořady v archívu blokování reklam nemají a na časové ose již vyznačeny nejsou.Informace o blokování přetáčení reklam jsem na webu služby nenašel.Doplatkový balíček „JOJ bez reklam“ zatím provozovatel služby nenabízí.JOJ Group již dříve a docela nenápadně, bez nějakého mediálního humbuku, požádala všechny IPTV/OTT operátory, aby neumožňovali mít archív pořadů u programů JOJ Šport 1 a 2, pokud je mají ve svých nabídkách.Provedl jsem kontrolu u výše uvedených služeb a musím konstatovat, že všichni operátoři příkaz JOJ Group akceptovali a archív u těchto programů nemají dostupný.Ing. Martin Švehlík