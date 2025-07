Přetáčení reklam vedle Markízy zakáže i TV JOJ

DNES!

Na Slovensku zakázala přetáčet reklamy jako první Markíza

...a přidá se i TV JOJ

JOJ bez reklam

Blokování přetáčení reklam v Česku

Omezení přetáčení reklam a koho se týká?

Významné změny čekají diváky programů slovenské televizní skupiny JOJ. Již za několik dní zakáže svým divákům prostřednictvím televizních operátorů přetáčet reklamní bloky. Změny pocítí jen diváci, kteří sledují programy prostřednictvím služeb typu IPTV či OTT.Televize Markíza po dlouhých a náročných vyjednávání se všemi televizními operátory na slovenském trhu zavedla omezení v přetáčení reklamních bloků na IPTV a OTT platformách, které se u diváků těší velké popularitě. Uživatelé vedle klasického příjmu lineárního vysílání získávají k programu (či s programem) další služby jako vylepšený elektronický programový průvodce, včetně fotografií ale i možnost živé vysílání pozastavit, přehrát pořad od začátku, ale i přetáčet. Posledně zmíněná feature se líbí televizním divákům. O poznání méně provozovatelům privátních stanic, neboť diváci nepřetáčejí jen "hluchá místa" v pořadech ale i dlouhé reklamní bloky.Přetáčené reklamy ohrožují komerční televize. Reklamy sice byly odvysílány, ale nebyly divákům promítnuty, což snižuje atraktivitu televizní reklamy a tedy i její ceny. Markíza proto zavedla omezení spočívající v zákazu přetáčet reklamy během prvního tří minut. Toto opatření se týká jen prvních tří dní pořadů v televizním archívu. Starší pořady je možné přetáčet bez omezení (tedy i reklam). Nicméně ne všichni operátoři jsou schopní takto detailně nastavit svoji vysílací infrastrukturu a je proto možné, že někteří z provozovatelů televizních služeb budou mít nastavenou větší restrikci.A za několik málo dní - přesněji 15.7.2025 - má vstoupit v platnost omezení přetáčet reklamní bloky i na všech stanicích konkurenční skupiny JOJ - tedy na hlavní stanici TV JOJ a menších sesterských programů JOJ Plus a WAU Podle dostupných informací má i TV JOJ požadovat, aby nebylo možné u pořadu přetáčet první tři minuty reklam. Následně bude přetáčení povoleno. I v tomto případě bude platit, že bude čistě záležet na televizní platformě, zda blokaci přetáčení reklam nastaví jen v takové míře, v jaké ji požaduje vysílatel, nebo zvolí jednodušší ale přísnější omezení přetáčení.I když operátoři budou blokovat funkci přetáčení reklam na programech JOJ, bude možnost sledovat programy na stanicích JOJ i bez reklam. Vysílatel nabízí operátorům balíček JOJ bez reklam. V praxi by to mělo fungovat jako v Česku u programech Primy - tedy že divák po zakoupení takového balíčku bude moci libovolně přetáčet reklamní bloky. Cena balíčku má být ale vysoká a operátoři neočekávají vysoký zájem o tuto doplňkovou službu právě z důvodu vysoké ceny. Konkrétní cenová politika zatím nebyla zveřejněna.Po Markíze bude blokovat přetáčení reklam i její největší konkurence - TV JOJ. V Česku omezila přeskakování reklamních bloků jen TV Prima. Někteří operátoři nabízejí balíček Prima bez reklam, který umožňuje komfortně přeskakovat jednotlivé bloky reklamních sdělení.Reklamní bloky a popisované restrikce se týkají jen televizních platforem typu IPTV a OTT. Na ostatních distribučních platformách typu DTT (digitální pozemní vysílání) a DTH (satelitní vysílání) nemají tyto omezení žádný dopad. Nadále si mohou diváci pozemního a satelitního vysílání pořady libovolně přetáčet a to za předpokladu, že si daný pořad nahrají na své paměťové médium.zdroj: Živé.sk redakce