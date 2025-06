Videotéka MAGENTA TV se v červnu rozšíří o oblíbené tituly České televize

DNES!

▲ Obr č. 1 - Oblíbené pořady České televize ve videotéce MAGENTA TV (foto: T-Mobile)



Nové tituly ve Videotéce MAGENTA TV

Filmy, pohádky, seriály a minisérie. T-Mobile připravuje významné rozšíření nabídky své Videotéky o vybrané tituly z produkce České televize. Nový obsah bude do MAGENTA TV zařazen již 10. června, a další se ve Videotéce postupně objeví v průběhu následujících měsíců. Tituly budou i nadále dostupné v iVysílání.Mezi nově zařazeným obsahem naleznou diváci jak nestárnoucí české klasiky, tak i současné televizní hity. Do Videotéky postupně přibude téměř 90 hodin obsahu a nebudou chybět například kultovní filmy a pohádky jako Jak dostat tatínka do polepšovny, Jak vytrhnout velrybě stoličku, Jak si nevzít princeznu nebo Princezna a půl království. Uživatelé se mohou těšit také na dramatické minisérie Dukla 61 či Metanol.Na své si přijdou i fanoušci seriálů, operátor zařadí například Ochránce, Vzteklinu, Zkázu Dejvického divadla a obě řady seriálu Osada. Z archivu České televize Videotéka nabídne například tituly Labyrint III., Bohéma, Zločin v Polné nebo Rašín.Videotéka je součástí tarifů MAGENTA TV S Plus a vyšších. Zákazníci si pořady mohou přehrát kdykoli přímo v aplikaci na své chytré televizi, počítači či na mobilu nebo tabletu. Nové tituly budou přidávány postupně, aby si diváci mohli vychutnat pestrou nabídku napříč žánry. Nyní Videotéka nabízí více než 5 000 filmů a epizod seriálů různých žánrů, včetně dětských pořadů, dokumentů, komedií, dramat i českých klasik.• Jak dostat tatínka do polepšovny• Jak vytrhnout velrybě stoličku• Jak si nevzít princeznu• Princezna a půl království• Dvanáct měsíčků• Šťastný smolař• Ochránce• Vzteklina• Zkáza Dejvického divadla• Osada (včetně druhé řady)• Dukla 61• Metanol• Labyrint III.• Bohéma• Klec• Rašín• Zločin v Polné• Rédl(T-Mobile)redakce