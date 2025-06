Získejte sweet.tv s velkou slevou

DNES!

▲ Obr č. 1 - OTT služba sweet.tv



Promo kódy pro diváky v České republice

Promo kód Tarif Délka předplatného Běžná cena (v Kč) Cena v akci (v Kč) PARABOLACZL12 L 12 měsíců 3588,- 1794,- PARABOLACZL6 L 6 měsíců 1794,- 897,- PARABOLACZL3 L 3 měsíce 897,- 449,-

▲ Tabulka č. 1 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif L pro Českou republiku

Promo kód Tarif Délka předplatného Běžná cena (v Kč) Cena v akci (v Kč) PARABOLACZM12 M 12 měsíců 2868,- 1399,- PARABOLACZM6 M 6 měsíců 1434,- 699,- PARABOLACZM3 M 3 měsíce 717,- 359,-

▲ Tabulka č. 2 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif M pro Českou republiku

Promo kódy pro diváky na Slovensku

Promo kód Tarif Délka předplatného Běžná cena (v eurech) Cena v akci (v eurech) PARABOLASKL12 L 12 měsíců 155,- 77,- PARABOLASKL6 L 6 měsíců 77,- 38,- PARABOLASKL3 L 3 měsíce 38,- 19,-

▲ Tabulka č. 3 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif L pro Slovensko

Promo kód Tarif Délka předplatného Běžná cena (v eurech) Cena v akci (v eurech) PARABOLASKM12 M 12 měsíců 118,- 59,- PARABOLASKM6 M 6 měsíců 59,- 29,- PARABOLASKM3 M 3 měsíce 29,- 14,-

▲ Tabulka č. 4 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif M pro Slovensko

Do kdy akční ceny platí?

Co nabízí sweet.tv?

Hledáte nabídku televizních programů za výhodnou cenu nebo chystáte se změnit televizního operátora? Pokud jste na některou z částí otázky odpověděli kladně, může se Vám hodit cenově zvýhodněná nabídka operátora sweet.tv.Provozovatel televizní OTT (over-the-top) služby sweet.tv připravil ve spolupráci s webem parabola.cz cenově zvýhodněné předplatné pro zákazníky sweet.tv z České republiky a ze Slovenska.Cenově zvýhodněné předplatné sweet.tv může zákazník v České republice a na Slovensku pořídit do konce tohoto měsíce - tedy do 30.6.2025. Akce platí pro stávající a nové zákazníky. Podmínkou je vybrat si do uvedeného data některý z balíčků operátora, použít kupon a uhradit příslušnou částku za zvolený balíček.Do konce června / júna tak může divák ušetřit 50 procent ze standardní ceny předplatného sweet.tv. V Česku si například místo balíčku L na šest měsíců za standardní cenu může pořídit stejný balíček na celý rok. Stejně tak i na Slovensku. Podobně to platí v případě objednání stejného balíčku za standardní cenu na 3 měsíce. Nyní jej může mít na 6 měsíců.OTT služba sweet.tv nabízí běžné české a slovenské veřejnoprávní a komerční programy, přístup k mnoha tematickým programům různých žánrů. Nechybí ani vlastní FAST kanály zaměřené na filmy, dokumenty či hudbu, které u jiného operátora divák nenajde.Operátor nabízí dva balíčky M a L, které se liší jak počtem programů, tak pochopitelně i cenou. Ve vyšším balíčku ("L") jsou celkem 4 programy v Ultra HD rozlišení ve formátu 4K.Televizní platformu je možné využívat až na 4 zařízeních současně. Je jedno, zda se jedná o mobilní telefony, tablety či smart TV. Pro plynulé používání sweet.tv je nutné internetové připojení o rychlosti alespoň 3 Mbit/s.redakce