TV Markíza zakázala přetáčení reklam

Ročně jsme přicházeli až o 300 milionů korun, které jsme mohli zpátky investovat do výroby vlastních pořadů

▲ Obr č. 1 - Logo TV Markíza (foto: TV Markíza)



Z naší strany jde o dlouho připravovanou reakci na současné trendy. Jsme komerční televize, která hlavně díky příjmům z reklamy dokáže produkovat kvalitní vlastní pořady, filmy či seriály, oblíbené u našich diváků a divaček. Zavedením této funkcionality dosáhneme odstranění rozdílu mezi sledováním sledování s časovým posunem, jakož i srovnatelné nastavení, které je aplikováno u jiných online platforem

Jaké jsou pravidla pro přetáčení reklam na stanicích skupiny Markíza?

Kde fungují zákazy přetáčení reklam?

Koho se zakázání přetáčení reklam na přímo týká?

K významné změně v distribuci a poskytování obsahu přistoupila slovenská komerční skupina Markíza. Od 21.5.2025 zakázala přetáčení svých pořadů na internetových televizních platformách typu IPTV a OTT, které se těší stále větší oblibě.Internetové televizní služby poskytují mnohem více služeb svým zákazníkům - divákům - a to jak kvalitní programový průvodce (EPG), včetně fotografií, jednoduché nahrávání, restart či přetáčení v rámci pořadů včetně reklam. A právě přetáčení reklam na odložené sledovanosti (timeshift či TV archív) trápí stále více provozovatelů komerčních televizí. Jednoduše řečeno: v reklamních blocích přicházejí o sledovanost (diváky). O ty mohli provozovatelé přicházet i před nástupem internetových televizních služeb (diváci odešli od televizního přijímače). S IPTV/OTT službami diváci od obrazovek odcházet nemusí /nemuseli a reklamu si jednoduše přetáčí/přetočili a pokračovali ve sledování svého oblíbeného pořadu.Reklama, za kterou zadavatelé zaplatili nemalé peníze, sice odvysílána byla, ale k divákům se právě díky přetáčení nedostala. Reklamní sdělení tak nebylo dostatečně účinné a zadavatelé se pak zdráhali investovat do televizní reklamy.Tento problém jako první v Česku řešila společnost FTV Prima, která po dlouhých a náročných jednání s IPTV/OTT operátory v červnu 2022 zavedla omezení přetáčení reklam. "," uvedl tehdy Marek Singer, generální ředitel skupiny Prima.A FTV Prima nyní nebude jediným broadcasterem, který zakázal přetáčení reklam. Od středy 21. května 2025 přetáčení reklam neumožní ani skupina Markíza na Slovensku. Problematiku přetáčení reklam s operátory řešila již od roku 2017.,“ říká CEO skupiny Markíza Peter Gažík.Způsob sledování televize na Slovensku ale i ve světě se v posledních letech významně mění. Vedle klasického živého vysílání je stále rozšířenější sledování televizního vysílání s časovým posunem - tedy prostřednictvím televizního archívu. Přístup k nelineárnímu vysílání má k dispozici přibližně 75 procent slovenských domácností.Markíza stanovila minimální pravidla, které musí operátoři v souvislosti se zákazem přeskakování reklam dodržovat. Pokud v archívu zpětně sledují diváci pořad, který se již živě nevysílá, musí si přehrát první 3 minuty reklamního bloku. To samé platí, pokud zpětně sledují relaci, kterou si nahráli a uložili přes aplikaci operátora. Pokud diváci zpětně sledují pořad, který se ještě vysílá živě, nemohou reklamní bloky vůbec přetáčet.Hlavním zdrojem příjmu komerčních televizí je televizní reklama. Proto se broadcasteři snaží zamezit přeskočení reklamních bloků během (od)vysílaného pořadu. Zákaz přetáčení reklam je proto běžnou praxi například v Belgii, Švýcarsku ale i v České republice. Jde o známé služby jako YouTube, Spotify (bezplatná verze), Paramount+ (s reklamním plánem), HBO Max (s reklamním plánem), Amazon Prime Video (s některým obsahem s reklamou).Vedle toho mají mnozí televizní vysílatelé na svých online platformách reklamy, které není možné přeskočit, včetně ITV Hub (Velká Británie), All 4 (Channel 4, Velká Británie), My5 (Channel 5, Velká Británie), RTÉ Player (Irsko), TV3 (Virgin Media Player, Irsko) či Mediaset Play (Itálie).Reklamní bloky od 21.5.2025 není možné ze slovenských stanic přetáčet na kanálech skupiny Markíza - konkrétně TV Markíza, TV Doma , TV Dajto , Markíza Krimi a Markíza Klasik. Bezprostředně se toto omezení týká výhradně uživatelů IPTV/OTT služeb. Diváků, kteří přijímají programy skupiny Markíza na klasickou pozemní anténu či ze satelitu, se nové opatření netýká. Přetáčet si pořady mohou podle libosti i nadále za předpokladu, že si pořad nahrají na své paměťové médium.redakce