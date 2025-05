Streamovací platforma Max se vrátí k názvu HBO Max

DNES!

▲ Obr č. 1 - Původní logo HBO Max (foto: WBD)



Budeme se i nadále zaměřovat na to, co nás dělá jedinečnými - ne všechno pro každého v domácnosti, ale něco odlišného a skvělého pro dospělé a rodiny. Není to subjektivní, ani kontroverzní - naše programy prostě působí jinak

Společnost Warner Bros. Discovery (WBD) se chystá na další rebranding své placené streamovací platformy Max. Tu chce přejmenovat zpátky na HBO Max. Stát by se tak mělo během léta letošního roku.Přejmenování SVOD služby Max bylo oznámeno na Warner Bros. Discovery Upfront v New Yorku běhen dnešní tiskové konference.Streamovacímu byznysu se společnosti WBD velmi daří a zažívá neuvěřitelný růst. Za pouhé dva roky zvýšila svoji ziskovost o téměř 3 miliardy dolarů a za poslední rok získala po celém světě 22 milionu nových předplatitelů. Do konce roku 2026 chce mát celkově 150 milionu předplatitelů.Služba pod obnoveným názvemse bude více zaměřovat na kasovní trháky, dokumentární filmy, některé reality show a a Max a lokální produkci. Naopak méně se bude věnovat jiným žánrům, které diváci tolik nevyhledávají.Změna strategie HBO Max souvisí se změnou chování zákazníků, kteří dnes nežádají více obsahu, ale většina spotřebitelů chce lepší obsah.,“ uvedl na pódiu v Madison Square Garden během WBD Upfron JB Perrette, prezident a generální ředitel streamingu WBD.Streamovací služba HBO Max byla přejmenována na Max před rokem - v květnu 2024. S přejmenováním služby se rozšířila nabídka. Přibyl i sportovní obsah, který je nabízen za příplatek.redakce