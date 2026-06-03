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FILMBOX+ ONE odstartuje fotbalovou sezónu s komedií Vyšehrad: Fylm

DNES! | redakce | tisk | názory

Zatímco se fotbalový svět upíná k blížícímu se Mistrovství světa ve fotbale 2026, které bude vůbec prvním šampionátem konajícím se ve třech zemích, televizní kanál FILMBOX+ ONE přichází s fotbalovou náladou i na televizní obrazovky. Již 10. června nabídne úspěšnou českou komedii „Vyšehrad: Fylm“. 

Hvězda z vyšehradského trávníku
V hlavní roli sebestředného, ale svým způsobem okouzlujícího fotbalisty Julia „Laviho“ Lavického se představí Jakub Štáfek. Diváci ho mohou znát z mnoha úspěšných projektů, například ze seriálů „Ulice“, „Specialisté“ nebo „Případy 1. oddělení“, stejně jako z filmů „Vejška“, „Bajkeři“ či „Padesátka“. V tomto případě se však Štáfek chopil nejen hlavní role, ale společně s Martinem Koppem také režie a produkce. V celovečerním snímku představuje talentovaného útočníka, který by svými schopnostmi mohl klidně pomýšlet na světový šampionát, nebýt jeho divoké životosprávy plné večírků.

Vyšehrad: Fylm (foto: AQS)
▲ Vyšehrad: Fylm (foto: AQS)

Z internetového hitu na filmové plátno
Zatímco na mistrovství světa se hraje podle nejpřísnějších pravidel, tvůrci „Fylmu“ poslali veškerou korektnost na střídačku. Samotný název s tvrdým “y“  byl záměrem autorů, který má okamžitě vystihovat intelekt ústředního hrdiny. Komedie je volným pokračováním populárního desetidílného internetového seriálu „Vyšehrad“. Původní online série zaznamenala u diváků obrovský úspěch, a proto se stejný tvůrčí tým v čele se scenáristou Tomášem Vávrou rozhodl přenést příběhy z prostředí pražského klubu FC Slavoj Vyšehrad na filmové plátno. Záměrem Jakuba Štáfka bylo již od začátku napsat scénář tak, aby bavil nejen fotbalové nadšence, kteří ocení narážky na reálné kauzy z fotbalového zákulisí, ale i diváky, kteří sportu vůbec nefandí.

Když se vedle herců objeví skuteční pamětníci důležitých zápasů
Autentičnost celého příběhu dotvářejí skutečné osobnosti, které si ve filmu zahrály samy sebe. Diváci tak na obrazovce uvidí známého komentátora Jaromíra Bosáka a vedle něj celou řadu ikonických hráčů, kteří v minulosti působili v nejprestižnějších evropských ligách. Před kamerou se tak vedle herců objeví Tomáš Rosický, Vladimír Šmicer, Jan Koller a také Tomáš Řepka.

Fotbalová jízda startuje na FILMBOX+ ONE
Fotbalovou horečku před startem světového šampionátu tak odpálí neřízená střela Julius Lavický v komedii „Vyšehrad: Fylm“. Kanál FILMBOX+ ONE snímek zařadí do vysílání ve středu 10. června ve 20:00.

zdroj: SPI / FilmBox

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