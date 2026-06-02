Proslulé atentáty historie na Prima ZOOM

Spousty archivních materiálů a rozhovorů s historiky, novináři a vědci - tvůrci seriálu Proslulé atentáty na základě soudních spisů, dobrozdání a známých faktů pátrají po motivaci, myšlení a metodách atentátníků.
Tento televizní cyklus seznamuje diváky s podrobnostmi nejproslulejších, nejzvláštnějších a nejpřekvapivějších atentátů naší doby. Pachatele řadí k několika typům - k náboženským fanatikům, politickým extrémistům, jedincům stojícím proti společnosti a placeným sabotérům. Popisují i danou záležitost, kterou chtěla určitá osoba nebo skupina tímto osudovým činem vyřešit.
Seriál Proslulé atentáty je nadmíru aktuální, protože se zabývá událostmi, jež jsou neodmyslitelné od stavu našeho dnešního světa.
Cyklus Proslulé atentáty má 4 díly.
Politické vraždy, kterými atentáty bývají, jsou velmi často spouštěčem plánovaných i neplánovaných událostí. Často také vedou k dalším úmrtím. Atentáty jsou totiž startéry pouličních nepokojů, občanských válek a někdy dokonce vedou i ke genocidě. Příkladem atentátu, který změnil dějiny a vedl dokonce až ke světové válce, byl atentát na rakousko-uherského následníka trůnu, arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este. Atentát se stal 28. 6. 1914 v bosenském Sarajevu a atentátníkem byl mladý srbský nacionalista Gavrilo Princip.
Dalším atentátem, který vedl k nečekanému násilí, byl atentát na Benazir Bhuttovou v pákistánském Rávalpindí v roce 2007. Bhuttová byla první muslimskou političkou a zavraždil ji patnáctiletý rekrut Tálibánu. Bhuttová se z politického exilu vrátila v říjnu téhož roku a už 18. října na ni byl spáchán první atentát. Při něm zahynulo 150 lidí. Atentát, který ale nepřežila, se uskutečnil až 27. prosince 2007. Následně vypukly v zemi pouliční krvavé nepokoje.
V dubnu 1994 bylo sestřeleno ve rwandském Kigali letadlo s prezidentem země Habyarimanou. Tento Hutua se snažil oddálit uvedení mírových dohod v platnost. Arušské dohody měly ukončit domácí občanskou válku mezi Hutuy a Tutsii.
6. dubna bylo prezidentovo letadlo sestřeleno a následně v zemi vypukla genocida menšinových Tutsiů. Za sto dní bylo zavražděno odhadem půl miliónu až milión Tutsiů, a nakonec i umírněných Hutuů. Po sto dnech krvavých masakrů se ale tutsijská Rwandská vlastenecká fronta začala bránit. Atentát na prezidenta ve Rwandě odstartoval genocidu. 4. listopadu 1995 byl v Tel Avivu zavražděn Yigalem Amirem, ortodoxním ultrapravicovým studentem, izraelský ministerský předseda, Yitzhak Rabin. Tímto atentátem byl zvrácen mírový plán, který Rabin pro Izrael a Palestinu připravil. Na Rabinově smrti vydělaly ultrapravicové izraelské síly a Benjamin Netanyahu, který svůj politický program založil právě na odporu proti mírovým snahám o vyřešení izraelsko-palestinského konfliktu.
