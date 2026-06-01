SledovaniTV: Kanály JimJam a BabyTV v červnu pro všechny

Operátor OTT služby SledovaniTV připravil pro své zákazníky dárek ke Dni dětí. Po celý červen budou všem uživatelům zdarma bez ohledu na objednaný balíček dostupné dětské kanály JimJam a BabyTV, které nabídnou pohádky, písničky i vzdělávací pořady pro nejmenší diváky.
Kanál JimJam nabídne oblíbené pohádky a příběhy pro předškolní děti. Diváci se mohou těšit například na Požárníka Sama, Berry a Dolly nebo Pana Jezevce a paní Lišku. Pohádky kombinují zábavu s poučnými tématy, jako jsou přátelství, spolupráce nebo dobrodružství.
BabyTV je určený především pro miminka a nejmenší děti. Nabízí jemné animace, ukolébavky, písničky i jednoduché vzdělávací pořady přizpůsobené nejmenším divákům. Mezi zajímavé pořady BabyTV patří například Jungle Book Song Series, hravý písničkový seriál inspirovaný příběhem Mauglího, malého lidského mláděte, které se ocitne samo v divoké džungli.
Chceme rodinám zpříjemnit začátek léta a nabídnout dětem zábavu plnou pohádek, hudby a veselých příběhů. Věříme, že si rodiče i děti společné chvíle u dětských kanálů během června užijí,“ říká marketingový ředitel SledovaniTV Lukáš Pazourek.
zdroj: SledovaniTV