Pondělí, 1. června 2026, svátek má Laura

SledovaniTV: Kanály JimJam a BabyTV v červnu pro všechny

Operátor OTT služby SledovaniTV připravil pro své zákazníky dárek ke Dni dětí. Po celý červen budou všem uživatelům zdarma bez ohledu na objednaný balíček dostupné dětské kanály JimJam a BabyTV, které nabídnou pohádky, písničky i vzdělávací pořady pro nejmenší diváky.

SledovaniTV potěší rodiny s dětmi speciální červnovou akcí. Po celý měsíc budou mít všichni zákazníci zdarma přístup k TV kanálům JimJam a BabyTV, které přinášejí bezpečný a zábavný obsah pro děti různých věkových kategorií.

▲ OTT služba SledovaniTV. Ilustrační foto (foto: SledovaniTV)

Kanál JimJam nabídne oblíbené pohádky a příběhy pro předškolní děti. Diváci se mohou těšit například na Požárníka Sama, Berry a Dolly nebo Pana Jezevce a paní Lišku. Pohádky kombinují zábavu s poučnými tématy, jako jsou přátelství, spolupráce nebo dobrodružství.

BabyTV je určený především pro miminka a nejmenší děti. Nabízí jemné animace, ukolébavky, písničky i jednoduché vzdělávací pořady přizpůsobené nejmenším divákům. Mezi zajímavé pořady BabyTV patří například Jungle Book Song Series, hravý písničkový seriál inspirovaný příběhem Mauglího, malého lidského mláděte, které se ocitne samo v divoké džungli.

Chceme rodinám zpříjemnit začátek léta a nabídnout dětem zábavu plnou pohádek, hudby a veselých příběhů. Věříme, že si rodiče i děti společné chvíle u dětských kanálů během června užijí,“ říká marketingový ředitel SledovaniTV Lukáš Pazourek.

kanál CT1 20:15 Místo zločinu České Budějovice (9/13)
21:20 Reportéři ČT
22:05 Bilance
kanál CT2 20:00 Hindenburg
22:10 Slaměný vdovec
23:55 Černá voda (2/6)
kanál NOVA 20:20 Specialisté (145)
21:30 Specialisté (146)
22:40 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda V (1)
21:30 Polda V (2)
22:40 Kriminálka Kraj I (12)
kanál SEZNAM 20:10 Kdo najde přítele, najde poklad
22:25 Stopy zločinu (3)
23:45 Ženy
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:55 Vím, že nic nevím
21:55 Tomáš Arsov v akci
kanál JEDNOTKA 20:30 Naučte sa milovať
22:00 Reportéri
22:30 Bezpečné Slovensko
kanál DVOJKA 20:10 Lov slov
20:40 Tajomstvá dlhovekých (5/6)
21:30 Detská Univerzita Komenského
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Sestričky I. (10)
21:30 Svokra
22:25 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Inženýrská odysea (6)
21:30 Řetěz
23:25 Skutečné příběhy

