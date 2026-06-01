Reality show Farma Česko brzy na TV Nova i Oneplay

V pondělí 22. června odstartuje druhá série reality show Farma Česko, ve které budou soutěžící žít bez moderních vymožeností. Její vítěz může získat až 1,5 mil. Kč. Oneplay nabídne čtyři premiérové díly týdně, vždy od pondělí do čtvrtka.
O den později, tedy od úterý do pátku, je uvede i TV Nova. Novou tváří pořadu bude Adam Vacula, pro kterého je Farma Česko televizní moderátorskou premiérou.
Na Farmě mě fascinuje především to, co se s lidmi stane ve chvíli, kdy jim vezmete komfort, soukromí a každodenní jistoty. Právě tehdy začínají padat masky a mnohem víc vynikne skutečný charakter člověka. Baví mě sledovat, jak si lidé budují své postavení ve skupině, jak reagují na tlak, konflikty, samotu nebo potřebu uznání. I proto mě nabídka moderovat Farmu zaujala. Nevnímám ji jen jako zábavnou reality show, ale také jako prostředí, ve kterém se velmi rychle a autenticky ukazuje lidská povaha,“ říká nový moderátor Adam Vacula a pokračuje: „
Možná k tomu mám blízko i proto, že jsem sám v životě zažil různé formy komunitního soužití a vím, jak silně dokáže prostředí ovlivnit naše chování i rozhodování. O to zajímavější je sledovat, jak se s podobnou situací vyrovnávají lidé, kteří se navzájem vůbec neznají a jsou vystaveni neustálému tlaku.“
Farma Česko divákům přinese jedinečný mix autenticity, strategie a mezilidských vztahů v prostředí, které prověří schopnosti i charakter soutěžících. Soutěžící dorazí na zcela novou lokaci, kterou budou muset kompletně proměnit v barevnou vesničku. V hlavním domě budou pobývat farmáři - v patře budou spát a v přízemí budou mít kuchyň a společenskou místnost. Ve stodole budou přespávat sluhové a hospodářská zvířata. V kompletně zařízeném domě bude pobývat farmář týdne. Celému natáčecímu areálu bude dominovat zvonice, kde bude na vybrané hráče pravidelně čekat nějaké pokušení.
Dlouho jsme hledali třináct lidí, kteří by se za běžných okolností nikdy nepotkali. Jejich úkolem nebude jen vybudovat funkční farmu, ale také naučit se spolu žít. Show přinese silné příběhy i velkou dávku zábavy,“ prozrazuje kreativní producent Lukáš Kodoň a dodává: „
Jako režisér a showrunner jsem se podílel na dvanácti sériích úspěšné slovenské Farmy a tento projekt mi velmi přirostl k srdci. Představuje jedinečnou příležitost pro každého vyzkoušet si štěstí i vlastní šikovnost v jedné z nejtěžších televizních soutěží a třeba si změnit život. Na Slovensku diváci oceňovali její autenticitu, respekt k našemu dědictví, ale také dramatičnost a zábavu. A právě tuto zkušenost chceme letos přinést i na Novu. V Česku spojujeme síly s filmovou produkční společností Barletta, špičkovým scenáristou Mirem Šifrou a s know-how týmů Nova a Oneplay, což má potenciál vytvořit výjimečnou sérii.“
zdroj: Nova