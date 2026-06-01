Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pondělí, 1. června 2026, svátek má Laura

Reality show Farma Česko brzy na TV Nova i Oneplay

DNES! | redakce | tisk | názory

V pondělí 22. června odstartuje druhá série reality show Farma Česko, ve které budou soutěžící žít bez moderních vymožeností. Její vítěz může získat až 1,5 mil. Kč. Oneplay nabídne čtyři premiérové díly týdně, vždy od pondělí do čtvrtka.

O den později, tedy od úterý do pátku, je uvede i TV Nova. Novou tváří pořadu bude Adam Vacula, pro kterého je Farma Česko televizní moderátorskou premiérou.

Na Farmě mě fascinuje především to, co se s lidmi stane ve chvíli, kdy jim vezmete komfort, soukromí a každodenní jistoty. Právě tehdy začínají padat masky a mnohem víc vynikne skutečný charakter člověka. Baví mě sledovat, jak si lidé budují své postavení ve skupině, jak reagují na tlak, konflikty, samotu nebo potřebu uznání. I proto mě nabídka moderovat Farmu zaujala. Nevnímám ji jen jako zábavnou reality show, ale také jako prostředí, ve kterém se velmi rychle a autenticky ukazuje lidská povaha,“ říká nový moderátor Adam Vacula a pokračuje: „Možná k tomu mám blízko i proto, že jsem sám v životě zažil různé formy komunitního soužití a vím, jak silně dokáže prostředí ovlivnit naše chování i rozhodování. O to zajímavější je sledovat, jak se s podobnou situací vyrovnávají lidé, kteří se navzájem vůbec neznají a jsou vystaveni neustálému tlaku.“

Moderátor Farma Česko Adam Vacula (foto: TV Nova)
▲ Moderátor Farma Česko Adam Vacula (foto: TV Nova)

Farma Česko divákům přinese jedinečný mix autenticity, strategie a mezilidských vztahů v prostředí, které prověří schopnosti i charakter soutěžících. Soutěžící dorazí na zcela novou lokaci, kterou budou muset kompletně proměnit v barevnou vesničku. V hlavním domě budou pobývat farmáři - v patře budou spát a v přízemí budou mít kuchyň a společenskou místnost. Ve stodole budou přespávat sluhové a hospodářská zvířata. V kompletně zařízeném domě bude pobývat farmář týdne. Celému natáčecímu areálu bude dominovat zvonice, kde bude na vybrané hráče pravidelně čekat nějaké pokušení.

Dlouho jsme hledali třináct lidí, kteří by se za běžných okolností nikdy nepotkali. Jejich úkolem nebude jen vybudovat funkční farmu, ale také naučit se spolu žít. Show přinese silné příběhy i velkou dávku zábavy,“ prozrazuje kreativní producent Lukáš Kodoň a dodává: „Jako režisér a showrunner jsem se podílel na dvanácti sériích úspěšné slovenské Farmy a tento projekt mi velmi přirostl k srdci. Představuje jedinečnou příležitost pro každého vyzkoušet si štěstí i vlastní šikovnost v jedné z nejtěžších televizních soutěží a třeba si změnit život. Na Slovensku diváci oceňovali její autenticitu, respekt k našemu dědictví, ale také dramatičnost a zábavu. A právě tuto zkušenost chceme letos přinést i na Novu. V Česku spojujeme síly s filmovou produkční společností Barletta, špičkovým scenáristou Mirem Šifrou a s know-how týmů Nova a Oneplay, což má potenciál vytvořit výjimečnou sérii.“

zdroj: Nova

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Barrandov Krimi a Barrandov Kino mohou přijít o licence
Barrandov Krimi a Barrandov Kino mohou přijít o licence
TV Nova zakáže přetáčení reklam
TV Nova zakáže přetáčení reklam
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Lepší.TV: Start hudební 4K stanice a dvou francouzských TV
Lepší.TV: Start hudební 4K stanice a dvou francouzských TV
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
Antik Sat: Přesuny JOJ Šport 2 HD, Arena Sport 1 HD a TLC
Antik Sat: Přesuny JOJ Šport 2 HD, Arena Sport 1 HD a TLC
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO
Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO
MAGENTA TV slaví 10 let a přidává Narozeninové kino
MAGENTA TV slaví 10 let a přidává Narozeninové kino
JOJ Group nabídne všech 64 zápasů z MS v hokeji 2026
JOJ Group nabídne všech 64 zápasů z MS v hokeji 2026

Reklama

TV program

kanál CT1 20:15 Místo zločinu České Budějovice (9/13)
21:20 Reportéři ČT
22:05 Bilance
kanál CT2 20:00 Hindenburg
22:10 Slaměný vdovec
23:55 Černá voda (2/6)
kanál NOVA 20:20 Specialisté (145)
21:30 Specialisté (146)
22:40 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda V (1)
21:30 Polda V (2)
22:40 Kriminálka Kraj I (12)
kanál SEZNAM 20:10 Kdo najde přítele, najde poklad
22:25 Stopy zločinu (3)
23:45 Ženy
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:55 Vím, že nic nevím
21:55 Tomáš Arsov v akci
kanál JEDNOTKA 20:30 Naučte sa milovať
22:00 Reportéri
22:30 Bezpečné Slovensko
kanál DVOJKA 20:10 Lov slov
20:40 Tajomstvá dlhovekých (5/6)
21:30 Detská Univerzita Komenského
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Sestričky I. (10)
21:30 Svokra
22:25 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Inženýrská odysea (6)
21:30 Řetěz
23:25 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook