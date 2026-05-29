Švýcarský kanál 3+ končí na satelitu Astra

Švýcarská privátní televizní stanice 3+ nebude vysílat přes satelit Astra 1P (19,2°E) od 31. května 2026. Důvodem je velmi nízká sledovanost z této formy distribuce, což náklady za toto vysílání činí nerentabilní. Stanice 3+ je šířena v HD z DVB-S multiplexu BetaDigital.
Distribuce švýcarské stanice 3+ na populárním satelitním systému Astra na pozici 19,2°E byla spuštěna koncem roku 2012. Pro příjem byl nutný satelitní HD přijímač s CI+ modulem a přístupovou kartou SRG SSR Sat Access od švýcarského vysílatele SRG.
Švýcarské domácnosti mohou vysílání 3+ sledovat prostřednictvím kabelových sítí, satelitní služby Kabelio ze satelitního systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E a také ze streamingové služby oneplus.
Stanice 3+ byla spuštěna 31. srpna 2026 společností CH Media Entertainment. Je to největší mediální firma ve Švýcarsku, která provozuje 8 televizních stanic, řadu regionálních kanálů a také rozhlasové stanice, časopisy a internetové portály. Program kanálu 3+ je složen z reality show, dokumentů, seriálů a filmů.
technické parametry - 3+ Schweiz (platí do 31.5.2026):
• Astra 1P (19,2°E), freq. 11,421 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, CA Viaccess PC 5.0 + 6.0
zdroj: satkurier.pl + 3+