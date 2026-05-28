Čtvrtek, 28. května 2026, svátek má Vilém

RTL Zwei spoušti FAST kanály

Německá privátní televize RTL Zwei spouští první dva své FAST kanály, kterými rozšiřuje dosah cílových skupin do dvou zavedených programových značek.

RTL Zwei bude na platformě Samsung TV Plus nabízet dva FAST (Free Ad Supported Streaming TV) kanály a to konkrétně "GRIP - The Motor Magazine" (v originálu GRIP - Das Motormagazin) a "The Geissens - A Terribly Glamorous Family" (Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie).

Vysílatel startem programů se svcými nejznámějšími formáty značek vstupuje do dynamicky rostoucího segmentu FAST.

Uvedené dva kanály jsou založeny na kurátorských videích a nabízejí obsah zdarma 24 hodiny denně. To umožňuje RTL Zwei rozšířit své úspěšné programové značky na stále relevantnější distribuční kanál a posílit jejich viditelnost na velké obrazovce.

Samsung TV Plus je k dispozici na všech chytrých televizorech Samsung uvedených na trh po roce 2016 a nedávno po celém světě překročil 100 milionů aktivních uživatelů měsíčně.

Spolupráce se společností Samsung představuje pro provozovatele další strategický krok v diverzifikaci distribuce obsahu - doplňuje lineární televizi, streamování a sociální video.

Vantage - vzniká nová hudební tv skupina, náhrada za kanály MTV
TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová VIII
21:05 Gejzír
21:40 Máte slovo s M. Jílkovou
kanál CT2 20:00 Modrá krev III
21:00 Skryté skvosty III (9/10)
21:30 Cyklodálky 2 (6/8)
kanál NOVA 20:20 Policie Modrava I (9)
21:35 Survivor Česko & Slovensko V (42)
23:10 FBI V (8)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (71)
21:35 Inkognito
22:40 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Pekařův císař
21:30 Zatykač na královnu
23:30 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly 3 (12)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:00 Cyranův ostrov (1, 2/23)
22:05 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Celkom iná rodina (2/2)
22:00 Komisár Montalbano
23:54 Julie Lescautová III
kanál DVOJKA 20:10 Moja diagnóza
20:35 Horský vodca
21:50 SK dejiny
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIV. (14)
21:55 Rodinné prípady
22:40 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Inženýrská odysea (5)
21:35 Inženýrská odysea (6)
22:55 Pytlákova schovanka

