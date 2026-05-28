RTL Zwei spoušti FAST kanály

Německá privátní televize RTL Zwei spouští první dva své FAST kanály, kterými rozšiřuje dosah cílových skupin do dvou zavedených programových značek.
RTL Zwei bude na platformě Samsung TV Plus nabízet dva FAST (Free Ad Supported Streaming TV) kanály a to konkrétně "GRIP - The Motor Magazine" (v originálu GRIP - Das Motormagazin) a "The Geissens - A Terribly Glamorous Family" (Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie).
Vysílatel startem programů se svcými nejznámějšími formáty značek vstupuje do dynamicky rostoucího segmentu FAST.
Uvedené dva kanály jsou založeny na kurátorských videích a nabízejí obsah zdarma 24 hodiny denně. To umožňuje RTL Zwei rozšířit své úspěšné programové značky na stále relevantnější distribuční kanál a posílit jejich viditelnost na velké obrazovce.
Samsung TV Plus je k dispozici na všech chytrých televizorech Samsung uvedených na trh po roce 2016 a nedávno po celém světě překročil 100 milionů aktivních uživatelů měsíčně.
Spolupráce se společností Samsung představuje pro provozovatele další strategický krok v diverzifikaci distribuce obsahu - doplňuje lineární televizi, streamování a sociální video.