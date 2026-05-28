Čtvrtek, 28. května 2026, svátek má Vilém

Společnost Barrandov Televizní Studio končí, rozhodl soud

Městský soud v Praze rozhodl o ukončení provozu společnosti Barrandov Televizní Studio, a.s. (BTS), která provozuje televizní stanice skupiny Barrandov.

Insolvenční soud (IS) navrhl 19. května 2026 ukončení provozu dlužníka BTS z důvodu jeho ekonomické a faktické neudržitelnosti. Společnosti od února 2026 došlo k propadu tržeb (příjmů z reklam a generování ztráty ve výši několika milionů korun.

Tržby dlužníka z hlavní činnosti byly v lednu 2026 v částce 9,358 milionu korun, v únoru 2026 v částce 8,737 milionu korun, v březnu 2026 v částce 8,082 milionu korun. Náklady dlužníka podle IS jsou v roce 2026 na průměrné měsíční úrovni 13,5 milionu korun a není prostor pro jejich zásadní snížení, konstatoval IS a dodal, že důsledkem inflačních tlaků a růstu cen energií a služeb mají setrvale rostoucí tendenci. Zároveň byla dlužníku těsně před prohlášením konkursu doručena výpověď z pronajatých prostor, ve kterých dlužních podniká.

Provoz podniku dlužníka BTS je ekonomicky a fakticky neudržitelný a představuje pouze zátěž pro majetkovou podstatu z důvodu popsaných IS. Soud proto jakožto věřitelský orgán dlužníka souhlasí s ukončením provozu podniku dlužníka.

Společnost BTS je provozovatelem dvou ze tří kanálů televizní skupiny Barrandov a to stanic Barrandov Krimi a Barrandov Kino. Hlavní stanici TV Barrandov s licencí na pozemní, satelitní a internetové vysílání provozuje společnost S-24 akvizice II, s.r.o. Podle dřívějšího vyjádření provozovatele skupiny Barrandov by mělo vysílání pokračovat alespoň na jednom programu.

