Dva nové televizní multiplexy na 7E

Na satelitu Eutelsat 7B byly uvedeny do provozu dva nové multiplexy s televizními volně vysílanými programy v HD a SD rozlišení. Stanice nabízejí obsah různých žánrů.
První z nových multiplexů se vysílá na kmitočtu 11,285 GHz s vertikální polarizací. Tento paket ale neobsahuje žádné nové stanice. Jde totiž o kopii multiplexu, který se vysílá na sousedním transpondéru, na kmitočtu 11,304 GHz s horizontální polarizací. Jedinou výhodou nové frekvence je výrazně silnější signál, takže jej lze přijímat i s parabolami menších rozměrů.
V rámci DVB-S2 platformy na kmitočtu 11,285 GHz se vysílají například stanice Manoto HD, AVA Family HD, Home+ HD, Persiana+ HD, Simayeh-Azadi Iran National TV HD, Iran National Revolution TV HD, Sat 7 Pars HD, Persiana Travel HD, Iran International HD, Satareh TV HD, Aryen TV HD, Your Time TV HD a Araz News HD a dále programy Kalemeh TV, Nout TV a BBC News Persian v klasickém SD rozlišení.
Druhý nový multiplex se vysílá na kmitočtu 11,410 GHz s vertikální polarizací a kopíruje programovou nabídku vysílanou na sousedním kmitočtu 11,387 GHz s horizontální polarizací. I tento nový multiplex má výrazně silnější signál.
Vedle stanic 4U Family HD a Kanal Jadid HD a MBC Persia v SD (souběžně na obou frekvencích) se zde dále vysílají programy Iran National Revolution TV HD, Iran International HD, VoA 365 HD a také SD programy Efgan Halfheh TV a 4U TV.
Všechny stanice jsou šířeny FTA a jsou primárně určeny persky hovořícímu publikum. Nicméně s ohledem na volné vysílání mohou být programy zajímavé i pro další diváky, kteří vyhledávají zpravodajství, zábavu a další obsah.
technické parametry:
• Eutelsat 7B (7°E), freq. 11,285 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA
• Eutelsat 7B (7°E), freq. 11,410 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA