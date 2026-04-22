Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Středa, 22. dubna 2026, svátek má Evžénie

Dva nové televizní multiplexy na 7E

DNES! | redakce | tisk | názory

Na satelitu Eutelsat 7B byly uvedeny do provozu dva nové multiplexy s televizními volně vysílanými programy v HD a SD rozlišení. Stanice nabízejí obsah různých žánrů.

První z nových multiplexů se vysílá na kmitočtu 11,285 GHz s vertikální polarizací. Tento paket ale neobsahuje žádné nové stanice. Jde totiž o kopii multiplexu, který se vysílá na sousedním transpondéru, na kmitočtu 11,304 GHz s horizontální polarizací. Jedinou výhodou nové frekvence je výrazně silnější signál, takže jej lze přijímat i s parabolami menších rozměrů.

▲ 4U Family HD - záběr z příjmu stanice

V rámci DVB-S2 platformy na kmitočtu 11,285 GHz se vysílají například stanice Manoto HD, AVA Family HD, Home+ HD, Persiana+ HD, Simayeh-Azadi Iran National TV HD, Iran National Revolution TV HD, Sat 7 Pars HD, Persiana Travel HD, Iran International HD, Satareh TV HD, Aryen TV HD, Your Time TV HD a Araz News HD a dále programy Kalemeh TV, Nout TV a BBC News Persian v klasickém SD rozlišení.

Druhý nový multiplex se vysílá na kmitočtu 11,410 GHz s vertikální polarizací a kopíruje programovou nabídku vysílanou na sousedním kmitočtu 11,387 GHz s horizontální polarizací. I tento nový multiplex má výrazně silnější signál.

Vedle stanic 4U Family HD a Kanal Jadid HD a MBC Persia v SD (souběžně na obou frekvencích) se zde dále vysílají programy Iran National Revolution TV HD, Iran International HD, VoA 365 HD a také SD programy Efgan Halfheh TV a 4U TV.

Všechny stanice jsou šířeny FTA a jsou primárně určeny persky hovořícímu publikum. Nicméně s ohledem na volné vysílání mohou být programy zajímavé i pro další diváky, kteří vyhledávají zpravodajství, zábavu a další obsah.

technické parametry:

• Eutelsat 7B (7°E), freq. 11,285 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA
• Eutelsat 7B (7°E), freq. 11,410 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Pecka.TV přidává do nabídky čtyři německé kanály
Pecka.TV přidává kanály HBO, JOJ Svět a Roma TV
Plustelka (4ka TV cez anténu) s novými programy
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
MCM ukončí 30. června vysílání
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
Nové ruské stanice START volně na 42E
Pohádkový velikonoční víkend na FilmBoxu
Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 13. komnata Veroniky Kašákové
21:35 Želary
kanál CT2 20:00 Modrá krev II
21:00 Žlutou žábou až do Mongolska (9/12)
21:25 Přemluv se k životu
kanál NOVA 20:20 Extrémní proměny II (8)
22:10 Survivor Česko & Slovensko V (26)
23:35 Kriminálka Vegas II (18)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (94)
21:40 Show Jana Krause
22:35 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Sanitka 2 (9)
21:25 Lajna 3 (1,2)
22:30 Šimon a Matouš jedou na Riviéru
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Talkshow Tomáše Magnuska
22:05 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Miribel
22:05 Ony dve
23:45 Doktorka Alexandra
kanál DVOJKA 20:00 Hlas lesa
21:15 Musíme prežiť: Fukušima
21:25 Musíme prežiť: Louisiana
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože IV.
22:00 Utajený šéf III.
23:35 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Miluji Slovensko
22:00 Mami, ožeň mě!
23:25 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook