Úterý, 21. dubna 2026, svátek má Alexandra

Na Ukrajině startuje nový teleshoppingový kanál

Na ukrajinském trhu začal vysílat nový kanál zaměřený na nakupování prostřednictvím televizní obrazovky. Nová stanice se jmenuje Rozpakuj Hit Line a vysílá volně ( FTA) přes satelit Astra 4A.

Rozpakuj Hit Line je rozšíření nabídky produktů skrze obrazovku původní stanice Rozpakuj, která vysílá ze stejné družice z jiného multiplexu.

▲ Rozpakuj Hit Line - záběr z příjmu stanice

Spuštění stanice Rozpakuj Hit Line je poměrně překvapivým krokem s ohledem na události v jiných zemích, kde tradiční teleshoppingové kanály končí z důvodu měnícího se chování spotřebitelů a celkově klesajícího zájmu o teleshoppingové stanice.

technické parametry - Rozpakuj Hit Line:

• Astra 4A (4,8°E), freq. 12,073 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

technické parametry - Rozpakuj:

• Astra 4A (4,8°E), freq. 12,130 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA

Nový sportovní volný HD kanál před startem
Češi utrácejí za placenou TV stále víc
Pecka.TV přidává kanály HBO, JOJ Svět a Roma TV
Plustelka (4ka TV cez anténu) s novými programy
Pecka.TV přidává do nabídky čtyři německé kanály
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
Nové ruské stanice START volně na 42E
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
