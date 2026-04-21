Na Ukrajině startuje nový teleshoppingový kanál
Na ukrajinském trhu začal vysílat nový kanál zaměřený na nakupování prostřednictvím televizní obrazovky. Nová stanice se jmenuje Rozpakuj Hit Line a vysílá volně ( FTA) přes satelit Astra 4A.
Rozpakuj Hit Line je rozšíření nabídky produktů skrze obrazovku původní stanice Rozpakuj, která vysílá ze stejné družice z jiného multiplexu.
Spuštění stanice Rozpakuj Hit Line je poměrně překvapivým krokem s ohledem na události v jiných zemích, kde tradiční teleshoppingové kanály končí z důvodu měnícího se chování spotřebitelů a celkově klesajícího zájmu o teleshoppingové stanice.
technické parametry - Rozpakuj Hit Line:
• Astra 4A (4,8°E), freq. 12,073 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA
technické parametry - Rozpakuj:
• Astra 4A (4,8°E), freq. 12,130 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA