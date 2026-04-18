55E: Multiplex s ruskými rádii s novými parametry
Společnost Gazprom Space Systems provedla změnu v distribuci paketu s domácími (ruskými) rozhlasovými stanicemi na satelitu Jamal 402 (Yamal 402). Paket změnil jak frekvenci, tak i symbol rate.
Změny se týkají DVB-S multiplexu Gazprom Space System, který se frekvence 11,265 GHz přesunul na 11,275 GHz. Polarizace zůstala vertikální.
Vedle změny frekvence došlo k redukci přenosové rychlosti (symbol rate) z původních 30000 Msymb/s na 10855 Msymb/s. FEC zůstalo nezměněné 1/2.
V rámci paketu se aktuálně vysílá 23 ruských volně vysílaných rozhlasových programů ( FTA), včetně hudebních a informačních stanic jako jsou Europa Plus, Retro FM, Love Radio, Radio Zvezda, Avtoradio, Radio Energy či Comedy Radio.
Multiplex se vysílá z ruského paprsku. Příjem je možný i ve střední Evropě s parabolami od průměru cca 60 cm. Nutno upozornit, že satelit se nenachází na stabilní orbitální dráze a dochází proto k výrazným signálovým výkyvům či dokonce i výpadku signálu v různých částech dne.
nové technické parametry:
• Jamal 402 (55°E), freq. 11,275 GHz, pol. V, SR 10855, FEC 1/2, DVB-S/QPSK, FTA