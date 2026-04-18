Sobota, 18. dubna 2026, svátek má Valérie

55E: Multiplex s ruskými rádii s novými parametry

Společnost Gazprom Space Systems provedla změnu v distribuci paketu s domácími (ruskými) rozhlasovými stanicemi na satelitu Jamal 402 (Yamal 402). Paket změnil jak frekvenci, tak i symbol rate.

Změny se týkají DVB-S multiplexu Gazprom Space System, který se frekvence 11,265 GHz přesunul na 11,275 GHz. Polarizace zůstala vertikální.

Vedle změny frekvence došlo k redukci přenosové rychlosti (symbol rate) z původních 30000 Msymb/s na 10855 Msymb/s. FEC zůstalo nezměněné 1/2.

V rámci paketu se aktuálně vysílá 23 ruských volně vysílaných rozhlasových programů ( FTA), včetně hudebních a informačních stanic jako jsou Europa Plus, Retro FM, Love Radio, Radio Zvezda, Avtoradio, Radio Energy či Comedy Radio.

Multiplex se vysílá z ruského paprsku. Příjem je možný i ve střední Evropě s parabolami od průměru cca 60 cm. Nutno upozornit, že satelit se nenachází na stabilní orbitální dráze a dochází proto k výrazným signálovým výkyvům či dokonce i výpadku signálu v různých částech dne.

nové technické parametry:

• Jamal 402 (55°E), freq. 11,275 GHz, pol. V, SR 10855, FEC 1/2, DVB-S/QPSK, FTA

Nový sportovní volný HD kanál před startem
Plustelka překlopí druhý multiplex do DVB-T2
TV Barrandov ukončuje reorganizaci a směřuje do konkurzu
Češi utrácejí za placenou TV stále víc
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Pecka.TV přidává kanály HBO, JOJ Svět a Roma TV
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
ZUN Rádio rozšířilo pokrytí. Je v další DAB síti
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
JOJ Svět a TV Roma v nabídce Telly
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Veřejnoprávní média chce vláda financovat z rozpočtu
kanál CT1 20:05 Zázraky přírody
21:20 Všechnopárty
22:15 Komisař Montalbano
kanál CT2 20:00 Lawrence z Arábie
23:35 Maso a krev
01:40 KON-TIKI expedice
kanál NOVA 20:20 Superlov IV
21:50 Red 2
00:15 Muži v černém 3
kanál PRIMA 20:15 O lidech a koních (6)
21:30 Jakub a Sara (24)
22:00 Válka zítřka
kanál SEZNAM 20:10 Labyrint (7)
21:30 Černí baroni
23:40 Doupě
kanál BARRANDOV 20:05 Sejdeme se na Cibulce
21:10 Sejdeme se na Cibulce
22:15 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Záhady tela
21:35 Neskoro večer
22:35 Medzi nami s Katou Martinkovou
kanál DVOJKA 20:10 Spravodlivosť pre Emmetta Tilla
22:15 Vzbura oceánov
23:05 Láska a vojna v Singapure (3/6)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:10 Gól mesiaca
20:30 Susedia
21:15 Susedia
kanál JOJ-FAMILY 20:20 V sedmém nebi
22:45 Klapzubova jedenáctka (11)
23:25 Klapzubova jedenáctka (12)

