Češi utrácejí za placenou TV stále víc

Placená televize v Česku pokračuje v trendu zdražování. Ve druhé polovině roku 2025 průměrná měsíční cena, kterou uživatelé platili za služby satelitních, kabelových či IPTV operátorů, atakovala hranici 460 Kč. Rostoucí ceny přitom diváky neodrazují - placenou TV dnes využívají více než dvě třetiny televizních diváků. Vyplývá to z aktuálních výsledků výzkumu atmedia index, který pravidelně realizuje společnost Atmedia, jež na českém trhu obchodně zastupuje tematické TV stanice.
Průměrná měsíční částka, kterou diváci vydávají za placenou televizi, vzrostla v druhé polovině loňského roku na 460 Kč, což představuje meziroční nárůst o 9 %. „
Ceny placené televize rostou dlouhodobě, výraznější zlom nastal v roce 2024, kdy cena poprvé překročila hranici 400 Kč. Vedle toho pozorujeme i rostoucí útratu za placené VoD služby,“ přibližuje Michaela Suráková, Managing Director ve společnosti Atmedia.
Diváci si oblíbili IPTV, satelit klesáNavzdory postupnému zdražování popularita placené TV mezi českými diváky narůstá. Ve druhém pololetí minulého roku ji využívalo již 67 % českých televizních diváků ve věku 15-69 let. Hlavním tahounem růstu placené TV je v posledních letech zejména IPTV, kterou společně s kabelovou TV jako hlavní zdroj příjmu TV vysílání využívá již více než polovina diváků (54 %). Naopak podíl satelitního příjmu v posledních letech klesá - v druhé polovině loňského roku měl 13% podíl.
▲ Obr č. 1 - Průměrná částka za placenou televizi (foto: Atmedia)
Stále více diváků využívá placenou TV, resp. IPTV, z důvodu flexibilnějších možností sledování videoobsahu. Zákazníci televizních operátorů nejčastěji zmiňují zpětné zhlédnutí pořadů. Jako důvod, proč platí za příjem TV vysílání, zmiňuje tuto výhodu 48 % uživatelů placené TV. Více než třetina diváků (34 %) oceňuje možnost sledovat televizní pořady současně vedle televizoru i na dalších zařízeních, jako jsou PC, tablet či mobilní telefon.
Diváci také oceňují možnost přetáčet reklamy (32 %). „
Některé televizní skupiny možnost přetáčení reklamy omezují nebo zcela blokují a další tento krok zvažují. Důvod je jednoduchý. Tím, že diváci přeskakují reklamy, ztrácí televize příjmy z reklamy,“ říká Michaela Suráková. K dalším zmiňovaným důvodům patří možnost sledovat televizní stanice, které nejsou dostupné v bezplatném pozemním vysílání, přístup k videotékám, možnost sledovat videoobsah v HD kvalitě nebo přístup k unikátnímu sportovnímu obsahu.
▲ Obr č. 2 - Proč diváci platí za televizi? (foto: Atmedia)
Vedou mladší diváci a lidé z větších městPlacenou televizi mají nejčastěji televizní diváci z větších měst. V sídlech nad 100 tisíc obyvatel využívá IPTV nebo kabelovou televizi výrazně více diváků (64 %) než v menších obcích do 20 tisíc obyvatel (50 %). Výrazné zastoupení u diváků z menších měst má ovšem satelitní příjem, který zde využívá 16 % diváků. „
V menších městech a obcích zůstává satelit atraktivní variantou. Nabízí stabilní signál, pokrývá celé území a pro řadu domácností je jednodušší než řešit kvalitu internetového připojení,“ doplňuje Michaela Suráková. Placená televize je zároveň nejrozšířenější mezi mladší generací. Ve věku 15-34 let využívají placenou televizi téměř tři čtvrtiny televizních diváků (74 %). Placená TV ovšem dominuje ve všech věkových kategorií diváků, a to včetně starších generací. Například u diváků ve věku 45-69 let má 63% podíl.
atmedia indexVýzkum pro mediální zastupitelství tematických televizních stanic Atmedia realizovala výzkumná společnost ResSOLUTION metodou CAWI. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 4 052 respondentů z National Sample CZ (internetová populace ve věku 15-69 let). Dotazování probíhalo ve dvou vlnách za třetí až čtvrté čtvrtletí roku 2025 (2.-15. 10. 2025, 2.-13. 1. 2026). Společnost Atmedia představila atmedia index v polovině roku 2021. Televizním stanicím, mediálním agenturám a dalším zájemcům nabízí komplexní data, informace a vhled do dvou zkoumaných oblastí: (1) využívání placené a neplacené televize, (2) využívání placených videí na vyžádání (VoD).
AtmediaSpolečnost Atmedia Czech s. r. o. je obchodní zastupitelství tematických televizních stanic, jež na českém trhu působí více než 15 let. Propojuje zadavatele TV reklamy s tematickými TV stanicemi, které obchodně zastupuje a prodává jejich reklamní prostor. Na našem trhu zastupuje lokální i většinu mezinárodních televizních stanic z televizních skupin, jako jsou Antenna Entertainment, CANAL+, The Walt Disney Company, Warner Bros. Discovery nebo slovenská JOJ. Jde jak o placené, tak volně šířené kanály. Důležitým posláním mediálního zastupitelství Atmedia je také podpora a rozvoj trhu tematických TV stanic u nás. Od roku 2021 pravidelně vydává atmedia index, jenž nabízí komplexní data, informace a vhled do dvou zkoumaných oblastí: (1) využívání placené a neplacené televize, (2) využívání placených služeb s videem na vyžádání (VoD).
