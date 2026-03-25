ATVS: Mladí sledují televizi, jen obsah sledují jinak
Mladí diváci stále sledují televizní pořady. Obsah nyní sledují jinak - přes mobilní telefony, archívy a streamovací služby. Vyplývá to z dat Asociace televizních vysílatelů Slovenska (ATVS), která sdružuje soukromé televize Markíza, JOJ a TA3.
Data ATVS ukázaly, že až 78 procent z Generace Z využívá streamovací služby, přičemž až 87 procent má stále přístup ke klasické televizi.
Televize dnes přestává být vázaná na vysílací čas a stává se službou. Tento posun potvrzují i data soukromých vysílatelů. Šest z deseti Slováků dnes sleduje televizní obsah online.
Digitální platformy televizí dnes sehrávají klíčovou roli. Tamní streamovací služby jako Voyo a JOJ Play umožňují sledovat obsah kdykoliv a kdekoliv. Mezi nejaktivnější uživatele těchto služeb patří právě mladá generace. Podle dat privátních televizí zhruba polovina sledujících tvoří diváci mladší než 35 let.
Televize Markíza spustila zpravodajský projekt TN Live. Na sociálních sítích nabízí obsah „Adamov vysvetľovač“ a „Rýchlovky“. Obě přinášejí vysvětlení palčivých témat a zprávy v krátké a dynamické podobě. Mladí diváci televize JOJ sledují zprávy vedle jiného i přes její instagramový účet, kde jsou nejsilněji zastoupení věkové skupiny 25 až 34 a 35 až 44 let.
redakce
Data ATVS ukázaly, že až 78 procent z Generace Z využívá streamovací služby, přičemž až 87 procent má stále přístup ke klasické televizi.
Televize dnes přestává být vázaná na vysílací čas a stává se službou. Tento posun potvrzují i data soukromých vysílatelů. Šest z deseti Slováků dnes sleduje televizní obsah online.
Pro nás to znamená, že potřebujeme mít kvalitní, lokální obsah, atraktivní formu i dobrou dostupnost," vysvětluje Štefan Frimmer, manažer korporátní komunikace a korporátních záležitostí skupiny Markíza.
Digitální platformy televizí dnes sehrávají klíčovou roli. Tamní streamovací služby jako Voyo a JOJ Play umožňují sledovat obsah kdykoliv a kdekoliv. Mezi nejaktivnější uživatele těchto služeb patří právě mladá generace. Podle dat privátních televizí zhruba polovina sledujících tvoří diváci mladší než 35 let.
Je to pro nás jasný signál, že mladí 'nezmizeli', jen se přesunuli na platformy, které jim víc vyhovují," říká Matej Dedinský, marketingový manažer JOJ Group.
Vlastní pořady na TV Markíza a TV JOJ u mladých bodujíNa Markíze mezi nejsledovanější tituly patří reality show a seriály jako „Love Island“, „Ruža pre nevestu“, „Na nože“ či „Sľub“. U mladých diváků také boduje sportovní obsah, zejména F1, fotbalové Liga mistrů či Niké liga a NHL. Televize JOJ mladé zaujala seriály jako „Nemocnica“, „Ranč“, „Miša v Košiciach“, „Najvyšší čas“, filmem „Otec“ a show jako jsou „Milujem Slovensko“, „Bez servítky“ či „Mama, ožeň ma“. Zájem u mladých vzbudil i formát ze světa influencerů pod názvem „Behind the Fame“ či dokument „Dve tváre sveta“. JOJ na tento rok chystá i novinku - seriál pro teenagery „Sexta“.
Zpravodajství i pro mladé divákyMladé zajímá i politika. Televize je proto připravují i pro digitální prostředí a přizpůsobují jim formu. Zpravodajská TA3 proto cílí na mladé i novými relacemi jako „Politika Online“ a „Fejk over“, které spojují televizi, online a podcast.
Televize Markíza spustila zpravodajský projekt TN Live. Na sociálních sítích nabízí obsah „Adamov vysvetľovač“ a „Rýchlovky“. Obě přinášejí vysvětlení palčivých témat a zprávy v krátké a dynamické podobě. Mladí diváci televize JOJ sledují zprávy vedle jiného i přes její instagramový účet, kde jsou nejsilněji zastoupení věkové skupiny 25 až 34 a 35 až 44 let.
redakce