Neděle, 19. dubna 2026, svátek má Rostislav

Plustelka (4ka TV cez anténu) s novými programy

logo V tomto týdnu proběhly na Slovensku významné změny v distribuci televizních programů přes pozemní vysílače. Druhý terestrický multiplex byl překlopen do DVB-T2, což umožnilo spustit nové programy.

Na úterý 14. dubna 2026 naplánovala společnost Towercom, provozovatel celoplošných terestrických multiplexů, rekonfiguraci druhého multiplexu na DVB-T2. Přechod na druhou generaci pozemního multiplexu umožnil efektivnější využití dostupné kapacity a společnost SWAN, která provozuje placenou terestrickou televizi 4ka TV cez anténu, známá stále pod původní značkou Plustelka, využila získanou kapacitu pro rozšíření programové nabídky.

Nové programy v nabídce

Do nabídky placené terestrické televize byly přidány nové programy různých žánrů. Provozovatel potěší sportovní, filmové fanoušky, dětské diváky a příznivce hudebních stanic. Do nabídky byly zařazeny kanály Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD , Kanal1 HD, Film+ HD, RiK, Nickelodeon, Šlágr a MusicBox Hits HD. Informuje o tom portál Živé.sk.

Co mohou diváci na pozemní anténu na Slovensku nyní přijímat?

Televizní domácnosti s pozemní televizí mohou i nadále sledovat zcela zdarma bez jakýchkoliv poplatků programy Jednotka HD, Dvojka HD, :Šport HD (STVR Šport HD), :24 HD (STVR 24 HD) a TV Lux HD.

Vedle volných stanic si diváci mohou předplatit základní balíček programů, který obsahuje stanice JOJ 24 HD, JOJ Šport HD, JOJ HD, JOJ Plus, JOJ Krimi, TA3 HD, Sport2 HD, ČT1 HD, ČT2 HD, JOJ Cinema HD, Jojko, Markíza HD, Doma, Dajto HD, AMC HD, Sport1 HD, MusicBox Classic HD, Kanal1 HD, Film+ HD, MusicBox Hits HD, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD.

Prima SK, Viasat Explore, Viasat Nature, Viasat History, National Geographic, Senzi, Markíza Klasik, Markíza Krimi, Prima Cool SK, JOJ Svet, RiK, Nickelodeon, Šlágr.



Celkem tedy základní nabídka obsahuje 40 televizních stanic (včetně volně šířených). Za tuto nabídku zájemce zaplatí 7,99 eur v rámci akce na dobu 90 dní (běžně jen na 30 dní).

Vedle základního balíčku si může zákazník objednat i doplňkový balíček pro dospělé, který obsahuje erotický kanál Vixen (1 euro / 30 dní).

Nové programy s novým přijímacím zařízením

Programy Plustelky jsou kryptované systémy Irdeto a CryptoGuard. Nově přidané už jen systémem CryptoGuard. Diváci se starším přijímacím zařízením (set top boxy či moduly) se systémem Irdeto se k celé nabídce dostanou až po výměně přijímače.

Plustelka má přes 10 tisíc klientů. Nový provozovatel služby má ambici mít na konci roku až 20 tisíc zákazníků. Chce tedy si udržet stávající abonenty a získat nové.

