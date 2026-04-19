Plustelka (4ka TV cez anténu) s novými programy
Nové programy v nabídceDo nabídky placené terestrické televize byly přidány nové programy různých žánrů. Provozovatel potěší sportovní, filmové fanoušky, dětské diváky a příznivce hudebních stanic. Do nabídky byly zařazeny kanály Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD , Kanal1 HD, Film+ HD, RiK, Nickelodeon, Šlágr a MusicBox Hits HD. Informuje o tom portál Živé.sk.
Co mohou diváci na pozemní anténu na Slovensku nyní přijímat?Televizní domácnosti s pozemní televizí mohou i nadále sledovat zcela zdarma bez jakýchkoliv poplatků programy Jednotka HD, Dvojka HD, :Šport HD (STVR Šport HD), :24 HD (STVR 24 HD) a TV Lux HD.
Nové programy s novým přijímacím zařízenímProgramy Plustelky jsou kryptované systémy Irdeto a CryptoGuard. Nově přidané už jen systémem CryptoGuard. Diváci se starším přijímacím zařízením (set top boxy či moduly) se systémem Irdeto se k celé nabídce dostanou až po výměně přijímače.
