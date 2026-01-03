Z pozemního vysílání mizí další programy: DVTV Extra i Hit TV

Z pozemního vysílání mizí další programy: DVTV Extra i Hit TVDNES! | Tisk | komentáře
Diváci na klasickou pozemní anténu naladí méně programů, než tomu bylo v minulých měsících. Z digitálních pozemních multiplexů zmizely programy DVTV Extra a Hit TV.
Spory ohledně vysílací licence uvnitř OK TV vyústily k prvnímu přerušení vysílání a žádosti o novou licenci skrze společnost TV OK s.r.o. Novou licenci získala v prosinci 2024 a záhy stanice obnovila vysílání.
▲ Obr č. 1 - Sídlo OK TV v Praze na Žižkově
Nečekaně v říjnu 2025 bylo vysílání opět přerušeno. Do pozemní distribuce byla vložena jednoduchá animace o přerušení vysílání z technických důvodů, nicméně v jiných platformách vysílání běželo dál. Začátkem prosince společnost Digital Broadcasting, která provozuje celoplošný DVB-T2 multiplex 24, vyřadila stanici ze svého multiplexu. Následně skončilo i webové vysílání OK TV na oficiálních stránkách stanice.
Zda OK TV obnoví vysílání zatím není známo. Český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) schválil přerušení pozemního vysílání provozovateli stanice až do poloviny ledna 2026.
Společnost Paramount vedle zmíněného bezplatného programu Paramount Network uzavřela i všechny hudební televize MTV - tedy MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Hits, club MTV, MTV Live HD a Nick Music. Všechny tyto stanice znají (znaly) diváci z placených televizních platforem. V některých dalších zemích skončily i stanice pod značkou Comedy Central. Například v Maďarsku.
▲ Obr č. 2 - Konec Paramount Network. Místo běžného programu ještě běží v některých distribučních platformách jednoduchá animace s logem stanice
Možnými důvody přerušení distribuce Hit TV jsou buď technické problémy se šířením programu nebo nezaplacení poplatků za distribuci programu prostřednictvím pozemních vysílačů. Pozemní distribuce je poměrně drahá, zvláště pro menší televize. Situace je obzvlášť složitá pro provozovatele teleshoppingových stanic, které se nemohou dostat k televizním divákům prostřednictvím alternativních distribučních platforem a balíčků televizních operátorů. Poskytovatelé placených televizních služeb příliš nemají zájem o stanice s nakupováním skrze televizní obrazovku.
▲ Obr č. 3 - Grafika DVTV Extra (foto: DVTV)
Kanál DVTV Extra neskončil zcela, pouze opustil pozemní multiplex. Vysílání je možné nadále sledovat prostřednictvím některých televizních platforem typu OTT či IPTV. V současné době existují dvě varianty programu DVTV Extra - jedna pro český a druhá pro slovenský trh.
Dá se říci, že distribuce v pozemním vysílání splnila stanici svůj účel - dala o sobě vědět dalším televizním divákům.
Z pozemního vysílání v Česku zmizely za 3 měsíce již čtyři stanice. Žádné nové (zatím?) nejsou ve výhledu. Z pohledu operátorů sítí je to sportovní terminologií remíza 2:2 (dva v CDG a dva v DB).
Provozovatelé televizních stanic více spoléhají především na ostatní distribuční platformy (OTT, IPTV, DTH), které jim nepřináší tak vysoké náklady za šíření programů.
Na Nový rok 2026 byla ukončena bezplatná distribuce programů JOJ, JOJ PLUS, WAU a JOJ 24. Programy jsou nyní na klasickou pozemní anténu dostupné jen abonentům placené služby Plustelka. K podobnému kroku dříve přistoupila i konkurenční skupina Markíza a zpravodajská televize TA3.
Programy skupiny JOJ jsou nyní dostupné v rámci placených televizních služeb nebo na její streamovací platformě JOJ play.
Divákům pozemního vysílání na Slovensku zůstalo zdarma jen pět stanic - čtyři televizní programy veřejnoprávní STVR (Slovenská televize a rozhlas) a křesťanská televize LUX HD.
Ostatní stanice jsou dostupné v placené službě Plustelka.
Důvody jsou čistě ekonomické - distribuce přes pozemní vysílače je nákladná. Místo do této distribuce chtějí broadcasteři investovat do svého programu.
Vedle těchto stanic ve zmíněném osmém multiplexu, který jako jediný pracuje v pásmu VHF, již nějakou dobu nevysílá stanice ViDoc TV.
Polský regulátor médií vypsal tendr na obsazení dvou uvolněných pozic.
redakce
Nevydařený start OK TVPoslední měsíce nepřejí rozvoji pozemního vysílání u nás ale i v okolních zemích. V říjnu zmizela z celoplošného pozemního multiplexu 24 nová česká lifestylová a hudební stanice OK TV, která víceméně ani nespustila plné vysílání, přičemž stanice začala zkušebně vysílat v květnu 2024. Cílem provozovatele programu, společnosti OK Music Television s.r.o., bylo stanici dostat ideálně do všech distribučních platforem a televizních nabídek. U největších televizních operátorů se program OK TV neobjevil.
Paramount Network skončil zcelaDruhý konec souvisí rovněž s Vysílací sítí 24, operátora Digital Broadcasting. K 1.1.2026 skončila zábavní stanice Paramount Network, která se zaměřovala na vysílání seriálů, filmů a zábavních pořadů (stand-up). Atraktivní stanice byla uzavřena provozovatelem programu, společností Paramount. Ta se rozhodla provést výrazné škrty s cílem snížit provozní náklady. Program Paramount Network tak není součástí žádné distribuční platformy v České republice.
Hit TV před uzavřením?Česká teleshoppingová stanice Hit TV zmizela začátkem prosince z nabídky celoplošného multiplexu 23, společnosti Czech Digital Group (CDG), vlastněná Českými Radiokomunikacemi. Na její programové pozici je nyní černá obrazovka. Vysílá se jen elektronický programový průvodce (EPG). Televizní divák nemusí hledat problém na svém přijímacím zařízení. Vysílání stanice bylo přerušeno. A český regulátor médií chce po provozovateli vysvětlení, proč bylo pozemní vysílání přerušeno bez oznámení RRTV.
Možnými důvody přerušení distribuce Hit TV jsou buď technické problémy se šířením programu nebo nezaplacení poplatků za distribuci programu prostřednictvím pozemních vysílačů. Pozemní distribuce je poměrně drahá, zvláště pro menší televize. Situace je obzvlášť složitá pro provozovatele teleshoppingových stanic, které se nemohou dostat k televizním divákům prostřednictvím alternativních distribučních platforem a balíčků televizních operátorů. Poskytovatelé placených televizních služeb příliš nemají zájem o stanice s nakupováním skrze televizní obrazovku.
DVTV Extra již ne na klasickou pozemní anténuDalší stanicí, která se rozhodla odejít z pozemního vysílání je česká stanice DVTV Extra, která se v celoplošném multiplexu 23 objevila relativně nedávno - ve druhé polovině listopadu 2024. Po více než roce provozovatel stanice vysílání v DVB-T2 ukončil.
▲ Obr č. 3 - Grafika DVTV Extra (foto: DVTV)
Kanál DVTV Extra neskončil zcela, pouze opustil pozemní multiplex. Vysílání je možné nadále sledovat prostřednictvím některých televizních platforem typu OTT či IPTV. V současné době existují dvě varianty programu DVTV Extra - jedna pro český a druhá pro slovenský trh.
Dá se říci, že distribuce v pozemním vysílání splnila stanici svůj účel - dala o sobě vědět dalším televizním divákům.
Z pozemního vysílání v Česku zmizely za 3 měsíce již čtyři stanice. Žádné nové (zatím?) nejsou ve výhledu. Z pohledu operátorů sítí je to sportovní terminologií remíza 2:2 (dva v CDG a dva v DB).
Provozovatelé televizních stanic více spoléhají především na ostatní distribuční platformy (OTT, IPTV, DTH), které jim nepřináší tak vysoké náklady za šíření programů.
Slovensko: Konec bezplatného vysílání TV JOJ v DTTPočet volně vysílaných programů se snížil nejenom v Česku. V sousedním Slovensku došlo také ke změnám.
Na Nový rok 2026 byla ukončena bezplatná distribuce programů JOJ, JOJ PLUS, WAU a JOJ 24. Programy jsou nyní na klasickou pozemní anténu dostupné jen abonentům placené služby Plustelka. K podobnému kroku dříve přistoupila i konkurenční skupina Markíza a zpravodajská televize TA3.
Programy skupiny JOJ jsou nyní dostupné v rámci placených televizních služeb nebo na její streamovací platformě JOJ play.
Divákům pozemního vysílání na Slovensku zůstalo zdarma jen pět stanic - čtyři televizní programy veřejnoprávní STVR (Slovenská televize a rozhlas) a křesťanská televize LUX HD.
Ostatní stanice jsou dostupné v placené službě Plustelka.
Polsko: Konec Metro a Zoom TV na klasickou anténuV závěru roku 2025 proběhly změny v pozemním celoplošném vysílání i u naších severních sousedů. V osmém terestrickém multiplexu skončily stanice Metro a Zoom TV. Důvodem je vypršení platnosti vysílací licence pro pozemní vysílání. Provozovatelé těchto stanic nepožádaly o prodloužení platnosti licencí a rozhodli se zaměřit na alternativní způsoby šíření svého obsahu.
Důvody jsou čistě ekonomické - distribuce přes pozemní vysílače je nákladná. Místo do této distribuce chtějí broadcasteři investovat do svého programu.
Vedle těchto stanic ve zmíněném osmém multiplexu, který jako jediný pracuje v pásmu VHF, již nějakou dobu nevysílá stanice ViDoc TV.
Polský regulátor médií vypsal tendr na obsazení dvou uvolněných pozic.
redakce