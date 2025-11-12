Quantcast
Teplotní inverze může ovlivnit příjem DVB-T2 i DAB

logo Příjem pozemního televizního a rozhlasového vysílání (DTT, FM/VKV a DAB+) se může během podzimu a zimy zkomplikovat a to vlivem inverzního počasí, které výrazným způsobem narušuje standardní podmínky šíření elektromagnetického signálu. Změněné podmínky příjmu se udrží několik dní, poté se příjmové podmínky vrátí do "normálu".

Na inverzní počasí a možné neduhy s příjmem televizního a rozhlasového vysílání na klasickou pozemní anténu upozornilo dohledové centrum Českých Radiokomunikací (ČRa), jeden z provozovatelů DTT a DAB multiplexů v České republice.

Na zhoršený příjem televizních a rozhlasových programů si stěžují diváci a posluchači pozemního příjmu. Na vysílací straně je ale všechno v pořádku. Problém ale způsobuje meteorologický jev známý jako teplotní inverze, která naruší standardní podmínky šířené elektromagnetického signálu. Při inverzi se k divákům dostávají televizní a rozhlasové signály často z velmi vzdálených vysílačů, které není možné za běžných podmínek přijímat.

Vzdálenější vysílače (často) ze zahraničí zaruší bližší vysílače a to tak, že se sníží kvalita příjmu. Dochází k poklesu signálu a nastává tzv. kostičkování v obraze, výpadky zvuku nebo dokonce zcela ztráty běžně sledovaných programů. Jev se běžně vyskytuje na většině území České republiky.

Jak vyřešit problém se signálem během inverze?

Provozovatelé pozemních televizních a rozhlasových vysílačů nemohou během inverze dočasně zvyšovat maximální povolený výkon vysílačů. Pro zlepšení příjmu signálů mohou toho nejvíce udělat samotní diváci a posluchači a to zvolením příjmu nejvhodnějších vysílačů. Některé DVB-T2 a DAB multiplexy je možné přijímat z alternativních vysílačů a jiných frekvencí. Na nich může být signál stabilnější i během inverze. Je nutné poznamenat, že takovou možnost ale nemají všichni. V některých lokalitách je možný příjem z jediného vysílače. Navíc ne každá domácnost má možnost přesměrovat anténu na jiný vysílač.

Důležité je také zvolit vhodné přijímací antény - ideálně kanálové a směrové, které mohou eliminovat nejenom rušení signálů během inverze. Uživatelé by se měli vyhnout náhražkovým a tzv. pokojovým anténám. Měli by používat kvalitní přijímací komponenty a vyhnout se anténním předzesilovačům (pokud je to možné).



Inverze = čas pro lovce signálů

Inverze trápí diváky a posluchače pozemního vysílání a to v nejméně vhodnou dobu - kdy ve větší míře je využíván příjem klasického vysílání.
Naopak menší skupina uživatelů pozemních signálů se na období inverze nejspíš těší - DXeři (lovci signálů). Ti bez nákladného cestování po Evropě mohou na svých tunerech a set top boxech naladit vzdálené vysílače a multiplexy. Snadno se tak krátkodobě mohou v pohodlí domova dostat k zahraničnímu vysílání, které je v jejich lokalitách běžně nedostupné.

