Středa, 5. listopadu 2025, svátek má Miriam

Nova Cinema v DVB-T2 multiplexu 24

Všechny programy televizní skupiny Nova jsou nyní divákům pozemního vysílání dostupné v rámci jedné celoplošné vysílací sítě 24. Společnost Digital Broadcasting zařadila stanici Nova Cinema do svého multiplexu.

Dnes 5. listopadu ve 2:20 hodiny ráno zařadila společnost Digital Broadcasting do svého multiplexu filmový kanál Nova Cinema. Šlo o jediný z bezplatných kanálů skupiny Nova, který byl dostupný jen v konkurenční síti 23 (multiplex 23).


▲ Obr č. 1 - Propagační materiál Nova Cinema. Ilustrační foto (foto: TV Nova)
DVB-T2 multiplex 24 od dnešního dne tedy šíří stanice TV Nova, Nova Action, Nova Fun, Nova Krimi (dříve Nova Gold), Nova Lady a nově také i Nova Cinema. Nově zařazený program Nova Cinema byl spuštěn na novém programovém slotu. Většinou je tedy nutné provést manuální skenování či automatické pro naladění všech dostupných programů.

Podle provozovatele multiplexu 24 je velkou přidanou hodnotou pro diváky zvýšená kvalita titulů pro neslyšící.

Naším cílem je neustále vylepšovat divácký zážitek, a to nejen po obsahové, ale i po technické stránce. Dlouhodobě jsme například řešili kvalitu titulků pro neslyšící. Zařazení stanice Nova Cinema do Multiplexu 24 je jedním z kroků, jak těmto divákům nabídneme stejnou kvalitu titulků, na kterou jsou již zvyklí na hlavní stanici TV Nova a kterou hodnotí jako velmi dobrou,“ vysvětluje Josef Uher, technický ředitel TV Nova.



Programy TV Nova a Nova Cinema jsou stále dostupné i v multiplexu Czech Digital Group (CDG), tedy v multiplexu 23.

Multiplex 24 v současné době může naladit více než 10 milionů televizních diváků v České republice při pokrytí 97,8 procent obyvatel republiky. Multiplex 24 jako jediná celoplošná síť v Česku nabízí samostatné regionální vysílání v hlavním městě i v každém jednotlivém kraji.

TV program

kanál CT1 20:10 Zločin na dobré cestě (9/12)
21:10 Panoptikum Města pražského (10/10)
22:20 13. komnata Dominika Duky
kanál CT2 20:00 Rok pražským arcibiskupem
21:05 Bedekr XI
21:30 Škola drog
kanál NOVA 20:10 Sportovní noviny
20:20 Hell´s Kitchen Česko II (11)
21:40 Utajený šéf SK
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (72)
21:40 Show Jana Krause
22:45 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Sanitka (9)
21:25 Sanitka (10)
22:45 Sherlock Holmes: Znamení čtyř
kanál BARRANDOV 20:05 Talkshow Tomáše Magnuska
21:20 Sejdeme se na Cibulce
22:25 Poklad z půdy
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Charente
22:10 Laura a tajomstvo nečakaného vraha
23:45 Hymna SR
kanál DVOJKA 20:10 40. výročie úmrtia Karola Duchoňa
20:35 40. výročie úmrtia Karola Duchoňa
21:55 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože III.
22:05 Najväčšie tragédie Slovenska
22:45 Najväčšie tragédie Slovenska
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Slaměný klobouk
22:10 Kriminálka Kraj II. (10/10)
23:35 Prokurátorka (10)

