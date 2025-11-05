Nova Cinema v DVB-T2 multiplexu 24

Nova Cinema v DVB-T2 multiplexu 24DNES! | Tisk | komentáře
Všechny programy televizní skupiny Nova jsou nyní divákům pozemního vysílání dostupné v rámci jedné celoplošné vysílací sítě 24. Společnost Digital Broadcasting zařadila stanici Nova Cinema do svého multiplexu.
Dnes 5. listopadu ve 2:20 hodiny ráno zařadila společnost Digital Broadcasting do svého multiplexu filmový kanál Nova Cinema. Šlo o jediný z bezplatných kanálů skupiny Nova, který byl dostupný jen v konkurenční síti 23 (multiplex 23).
▲ Obr č. 1 - Propagační materiál Nova Cinema. Ilustrační foto (foto: TV Nova)
DVB-T2 multiplex 24 od dnešního dne tedy šíří stanice TV Nova, Nova Action, Nova Fun, Nova Krimi (dříve Nova Gold), Nova Lady a nově také i Nova Cinema. Nově zařazený program Nova Cinema byl spuštěn na novém programovém slotu. Většinou je tedy nutné provést manuální skenování či automatické pro naladění všech dostupných programů.
Podle provozovatele multiplexu 24 je velkou přidanou hodnotou pro diváky zvýšená kvalita titulů pro neslyšící.
„
Programy TV Nova a Nova Cinema jsou stále dostupné i v multiplexu Czech Digital Group (CDG), tedy v multiplexu 23.
Multiplex 24 v současné době může naladit více než 10 milionů televizních diváků v České republice při pokrytí 97,8 procent obyvatel republiky. Multiplex 24 jako jediná celoplošná síť v Česku nabízí samostatné regionální vysílání v hlavním městě i v každém jednotlivém kraji.
redakce
Dnes 5. listopadu ve 2:20 hodiny ráno zařadila společnost Digital Broadcasting do svého multiplexu filmový kanál Nova Cinema. Šlo o jediný z bezplatných kanálů skupiny Nova, který byl dostupný jen v konkurenční síti 23 (multiplex 23).
▲ Obr č. 1 - Propagační materiál Nova Cinema. Ilustrační foto (foto: TV Nova)
DVB-T2 multiplex 24 od dnešního dne tedy šíří stanice TV Nova, Nova Action, Nova Fun, Nova Krimi (dříve Nova Gold), Nova Lady a nově také i Nova Cinema. Nově zařazený program Nova Cinema byl spuštěn na novém programovém slotu. Většinou je tedy nutné provést manuální skenování či automatické pro naladění všech dostupných programů.
Podle provozovatele multiplexu 24 je velkou přidanou hodnotou pro diváky zvýšená kvalita titulů pro neslyšící.
„
Naším cílem je neustále vylepšovat divácký zážitek, a to nejen po obsahové, ale i po technické stránce. Dlouhodobě jsme například řešili kvalitu titulků pro neslyšící. Zařazení stanice Nova Cinema do Multiplexu 24 je jedním z kroků, jak těmto divákům nabídneme stejnou kvalitu titulků, na kterou jsou již zvyklí na hlavní stanici TV Nova a kterou hodnotí jako velmi dobrou,“ vysvětluje Josef Uher, technický ředitel TV Nova.
Programy TV Nova a Nova Cinema jsou stále dostupné i v multiplexu Czech Digital Group (CDG), tedy v multiplexu 23.
Multiplex 24 v současné době může naladit více než 10 milionů televizních diváků v České republice při pokrytí 97,8 procent obyvatel republiky. Multiplex 24 jako jediná celoplošná síť v Česku nabízí samostatné regionální vysílání v hlavním městě i v každém jednotlivém kraji.
redakce