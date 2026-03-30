Pondělí, 30. března 2026, svátek má Arnošt

Kyperské T2-MI muxy s novými parametry a programy

Dva distribuční T2-MI multiplexy s kyperskými televizními programy změnily své vysílací parametry. Změnila se symbolová rychlost i parametr FEC. Úpravy doznalo i programové obsazení obou multiplexů.

Satelitní operátor Hellas Sat pokračuje v technických testech distribuce digitálních pozemních multiplexů v DVB-T2 na Kypru. S tím souvisejí i změny na satelitu Hellas Sat 4, který je využíván jako distribuční trasa pro tamní pozemní vysílače.

▲ Omega Channel HD - záběr z příjmu stanice. Jde o jednu z novinek v T2-MI

Oba T2-MI multiplexy na satelitu navýšily svoji symbolovou rychlost z 15157 na 16510 ksymb/s. Zároveň se změnil i parametr FEC ze 3/4 na 5/6. Ostatní klíčové parametry obou distribučních paketů zůstaly zachovány.

Z pohledu programové nabídky došlo k několika změnám. Na kmitočtu 11,761 GHz byly spuštěny televizní stanice Extra a Omega Channel HD, na frekvenci 11,778 GHz odstartoval kanál Smile, naopak zde skončil program One Channel Cyprus HD.

Vysílání obou T2-MI multiplexů je určeno výhradně pro distribuci na pozemní vysílače na Kypru. Nicméně volné vysílání a dostupná přijímací technika s podporou T2-MI a multistreamu umožňují toto distribuční vysílání přijímat i koncovými uživateli. Zejména s ohledem na skutečnost, že tyto programy se na žádných satelitech pro DTH nevysílají.

technické parametry - Cyprus T2-MI distribuce:

• Hellas Sat 4 (39°E), freq. 11,761 GHz, pol. H, SR 16510, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, multistream, T2-MI, PLP 0, FTA
• Hellas Sat 4 (39°E), freq. 11,778 GHz, pol. H, SR 16510, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, multistream, T2-MI, PLP 0, FTA

