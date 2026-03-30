Pondělí, 30. března 2026, svátek má Arnošt

Černobyl - 40 let od nejhorší jaderné havárie na Prima ZOOM

Téma černobylské havárie z roku 1986 bylo zpracováno již mnoha dokumenty, filmy, seriály i televizními pořady. Ke 40 letům od této tragédie, která se považuje za nejhorší jadernou tragédii v historii lidstva vám Prima ZOOM přináší dokumentární sérii počátků Černobylu do následků havárie a klade důraz na to, jak se původní utopická vize sovětské technické společnosti proměnila právě v jednu z největších katastrof moderní doby.

Nově vzniklá elektrárna a přilehlé město mělo být symbolem modernosti a pokroku. V časných ranních hodinách v sobotu 26. dubna 1986 však došlo během technické zkoušky v černobylské jaderné elektrárně na severu Ukrajiny k abnormálnímu vzrůstu výkonu a následnému prudkému zvýšení tlaku páry v jaderném reaktoru typu RBMK-1000 ve čtvrtém bloku elektrárny.

V 1.23 hodin moskevského času odhodila mohutná parní exploze víko reaktoru a vyústila v požár, sérii dalších explozí a roztavení reaktoru. Aktivní zóna reaktoru a související bezpečnostní systémy byly okamžitě zničeny nebo těžce poškozeny. Okolí reaktoru bylo kontaminováno radioaktivními úlomky grafitu a palivových tyčí...

Podívejte se na dosud nepublikované materiály ze sovětských archivů a osobní výpovědi lidí, kteří katastrofu přežili v rámci doku cyklu Černobyl: Utopie v plamenech (4 díly, každou neděli od 20:00 hodin, repríza vždy pak středu v 9.45 hodin).

Rusové se v rámci studené války předháněli se Spojenými státy. Nejinak tomu bylo i s jaderným programem a technologiemi, jak štěpit jádro. Rusové investují mnoho času do vývoje supermoderní jaderné elektrárny.

Neztráceli ale čas s vývojem bezpečného nového způsobu, jak reaktor stavět. Rovnou se rozhodli pro starší typ stavby RBMK, která vyrábí energii v tlakovém kanálu za pomoci Urania-235. Plány počítají i s vybudováním velkého města hned vedle elektrárny. V sedmdesátých letech se tedy rozvíjí výstavba elektrárny i města Pripjať. Jedním ze zaměstnanců je i Nikolai Steinberg, který se atomové energii a štěpení jádra věnoval od mládí. Tady dostal šanci být platný.

Každý, kdo tady dostal šanci, se právem cítil být vyvoleným. Město mělo tu nejlepší výbavu, jaká v té době byla možná. Bazény, kina, obchody, bydlení, moderní bytové komplexy. Sovětští architekti se tady mohli svobodně realizovat. Ovšem zpět k jadernému programu. Sověti tady selhali jako vždy, tady je poznat, že diktatura ve skutečnosti nemůže nikdy uspět. V Leningradu totiž dochází ve stejném typu reaktoru k havárii. Nikolai Steinberg je zrovna na místě. Má tam sbírat zkušenosti.

Ovšem, když dojde k problému, všichni, kteří nejsou zaměstnanci, musí ihned pryč a ostatní podléhají přísnému informačnímu embargu. Když je něco v Rusku tajné, tak navždy. A zejména to, co se nepovedlo, režim nikdy nepřizná. Reaktor měl celou řadu problémů, kterým se šlo v Černobylu vyhnout, kdyby mohli pracovníci svobodně sdílet informace.

Takhle o problémech z Leningradu nikdo nevěděl a prostě si na všechno museli přijít sami ti, co Černobyl stavěli. RBMK často reaguje nestabilně a dá se špatně ovládat. Vysoce postavení inženýři upozorňují na nedostatky a prosili na vyšších místech, aby se s problémy něco dělalo, ale ministerstvo s tím nedělalo nic. Vedle reaktoru zatím bujel život a město se nakonec rozšířilo víc, než se čekalo. I elektrárna roste do šíře, stojí šest jaderných bloků. Ovšem v tu chvíli už vědecká obec dávno upozorňuje, že reaktory typu RBMK mají konstrukční vady a jsou vysoce nebezpečné. Všechny tyto informace má ministerstvo k dispozici, ale jsou přísně tajné a nic se s nimi nedělá...

Jednotlivé díly cyklu na Prima ZOOM:
5. 4. 20:00 Ráj na zemi
12. 4. 20:00 Havárie
19. 4. 20:00 Lži
26. 4. 20:00 Následky

zdroj: FTV Prima

