Channel S spustí nový bezplatný kanál na 28,2E
Populární bendálský vysílatel Channel S se připravuje na rozšíření své působnosti na britském trhu. Regulační úřad Ofcom nedávno vydal licenci pro nový televizní kanál s pracovním názvem Apna MA TV.
Podrobnosti k novému projektu zatím nejsou k dispozici, nicméně se očekává, že práce na spuštění stanice jsou již v plném proudu.
Název Apna MA TV přitáhl pozornost některých pozorovatelů trhu kvůli podobnosti se značkou MATV, které Ofcom odebral licenci za porušení vysílacích předpisů. Navzdory podobnosti názvu se předpokládá, že nový kanál nesouvisí s nyní již neexistující stanicí MATV National.
Zajímavé je, že program bude volně ( FTA) dostupný na satelitu Astra 2G (28,2°E), na kmitočtu 11,553 GHz, pol. H, SR 23000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK v silném evropském paprsku. Znamená to, že vysílání bude možné přijímat s parabolami malých rozměrů (od cca 60 cm) i v regionu střední Evropy.
Nová stanice bude také k dispozici na přijímačích Sky UK, na pozici číslo 709, kterou začátkem února letošního roku uvolnila stanice MATV National.
V případě, že stanice Apna MA TV odstartuje, stane se sesterským programem Channel S, který se vysílá přes platformu Sky UK od začátku roku 2000.
zdroj: satkurier.pl + bizasialive.com