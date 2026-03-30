reklama
Pondělí, 30. března 2026, svátek má Arnošt

Channel S spustí nový bezplatný kanál na 28,2E

Populární bendálský vysílatel Channel S se připravuje na rozšíření své působnosti na britském trhu. Regulační úřad Ofcom nedávno vydal licenci pro nový televizní kanál s pracovním názvem Apna MA TV.

Podrobnosti k novému projektu zatím nejsou k dispozici, nicméně se očekává, že práce na spuštění stanice jsou již v plném proudu.

Název Apna MA TV přitáhl pozornost některých pozorovatelů trhu kvůli podobnosti se značkou MATV, které Ofcom odebral licenci za porušení vysílacích předpisů. Navzdory podobnosti názvu se předpokládá, že nový kanál nesouvisí s nyní již neexistující stanicí MATV National.

Zajímavé je, že program bude volně ( FTA) dostupný na satelitu Astra 2G (28,2°E), na kmitočtu 11,553 GHz, pol. H, SR 23000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK v silném evropském paprsku. Znamená to, že vysílání bude možné přijímat s parabolami malých rozměrů (od cca 60 cm) i v regionu střední Evropy.

Nová stanice bude také k dispozici na přijímačích Sky UK, na pozici číslo 709, kterou začátkem února letošního roku uvolnila stanice MATV National.

V případě, že stanice Apna MA TV odstartuje, stane se sesterským programem Channel S, který se vysílá přes platformu Sky UK od začátku roku 2000.

zdroj: satkurier.pl + bizasialive.com

Reklama

Diváci na Slovensku již platí i za stanice České televize
Skylink a Telekom Srbija testují společný simulcrypt
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Turkmenský satelit vrací východní paprsek do střední Evropy
VU+ Duo 4K Lite - nové set top boxy pod značkou VU+
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
První rok Oneplay
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Konec hudebních kanálů Thats TV
Antik Sat: Prohození pozic stanic JOJ Šport HD a Kanal 1 HD
Reklama


TV program

kanál CT1 20:10 Místo zločinu České Budějovice (1/13)
21:10 Reportéři ČT
21:50 Bilance
kanál CT2 20:00 Bukanýr
22:00 Barbar a gejša
23:45 Babylon Berlín IV (6/12)
kanál NOVA 20:20 Odznak Vysočina V (2)
21:40 Specialisté (134)
22:45 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda IV (1)
21:30 Polda IV (2)
22:40 Kriminálka Kraj I (3)
kanál SEZNAM 20:10 Bůh odpuští, já ne!
22:35 Královna Alžběta: Zlatý věk
00:55 Profesionálové 3 (5)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Vím, že nic nevím
22:05 Tomáš Arsov v akci
kanál JEDNOTKA 20:30 Jednoduché veci
22:05 Reportéri
22:35 Bezpečné Slovensko
kanál DVOJKA 20:10 Lov slov
20:35 Nové výskumy o pôste
21:35 Experiment
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Pán profesor VI. (10)
21:45 Svokra
22:40 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Muž na radnici (11/11)
21:45 Sázka na třináctku
23:30 Skutečné příběhy

Dovolená u mořeBazény
