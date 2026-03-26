Čtvrtek, 26. března 2026, svátek má Emanuel

Ukrajinský sportovní kanál XSPORT ukončí vysílání

Na ukrajinském televizním trhu dojde za několik dní k významné změně v nabídce sportovních kanálů. Provozovatel stanic XSPORT a XSPORT+ plánuje uzavřít obě stanice k 1. dubnu 2026.

O ukončení obou stanic informoval vlastník obou programů, společnost Totveld, v dopise partnerům vysílatele.

Jako důvod uzavření stanic XSPORT a XSPORT+ uvedl nepříznivou ekonomickou situaci na Ukrajině.

Program XSPORT je ukrajinský multisportovní kanál, který začal vysílat 22. ledna 2012 (dříve pod názvem Hokej). Stanice se zaměřuje na hokej, basketbal, box, fotbal, bojová umění, pořady o extrémních sportech a životním stylu. Sesterský program XSPORT+ byl spuštěn 1. července 2021 a zaměřil se především na ukrajinské sporty.

