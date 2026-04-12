Neděle, 12. dubna 2026, svátek má Julius

Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB

Zbrusu nová rozhlasová stanice Šlágr rádio již není dostupná v regionálních DAB sítích COLOR DAB společnosti JOE Media. Provozovatel těchto multiplexů ukončil distribuci této stanice.

V poslední době jde o druhou vyřazenou stanici z nabídky COLOR DAB. V minulých dnech zde skončila stanice ZUN Rádio.

Šlágr rádio je rozhlasová stanice, která odstartovala 9. března 2026, provozovatele známých televizních stanic Šlágr originál (Šláger originál), Šlágr muzika (Šláger muzika) a Šlágr Premium (Šláger Premium), nyní známý pod kratším názvem Premium.

▲ Logo Šlágr rádia (foto: Šlágr rádio)

Šlágr rádio se zaměřuje na posluchače, kteří mají rádi české a slovenské písničky a vyhledávají příjemné slovo a poctivou atmosféru.

Vysílání Šlágr rádia je nyní možné naladit v regionálních DAB multiplexech společností Broadcast Services a Fiera. Vedle toho je k dispozici i živý stream na internetu. V klasickém analogovém vysílání v pásmu VKV/FM stanici nelze přijímat - nejsou již k dispozici žádné volné kmitočty pro zajištění široké regionální či celoplošné distribuce. A právě DAB (Digital Audio Broadcasting) nabízí volnou kapacitu pro rozšíření pokrytí stávajících analogových stanic, tak i ke spuštění nových programů.

Pro příjem DAB vysílání je nutný přijímač s podporou tohoto standardu.

