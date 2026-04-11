HBO natočí druhou řadu seriálu Kohout
HBO natočí druhou řadu komediálního seriálu KOHOUT. Seriál z produkce Warner Bros. Television vzniká pod vedením Steva Carella, Billa Lawrence a Matta Tarsese v roli hlavních producentů. První čtyři epizody dosáhly průměrné sledovanosti 5,8 milionu diváků v USA a seriál se tak stává nejsledovanější novou komedií HBO za více než deset let.
Nové epizody desetidílné řady z produkce Warner Bros. Television mají premiéru každé pondělí a poběží až do finále sezóny 11. května. Epizody jsou vysílány na HBO a jsou dostupné i na streamovací platformě HBO Max.
Vedle výrazné sledovanosti si Kohout (ROOSTER) vysloužil také nadšené ohlasy kritiků a na Rotten Tomatoes získal status „Certified Fresh“. Server IGN označil seriál za „okouzlující, bystrý a skutečně k popukání“, zatímco The Wrap vyzdvihl jeho „mimořádně poutavou ústřední dynamiku“. Esquire popsal výkon Steva Carella jako „fenomenální“ a Mashable ocenil „neuvěřitelné herecké obsazení“.
Amy Gravitt, viceprezidentka HBO pro Programming a vedoucí komediálních seriálů HBO a HBO Max, uvedla: „
Bylo povzbudivé sledovat, jak si publikum seriál (Kohout) ROOSTER okamžitě oblíbilo - stejně jako my, když jsme poprvé viděli Stevea, Billa a Matta, jak tomuto světu dávají život. Společně s našimi partnery z WBTV a Doozer se těšíme, co Ludlowovu jarní semestr přinese tomuto výjimečnému komediálnímu souboru.“
Clancy Collins White, prezident pro kreativní záležitosti Warner Bros. Television, dodal: „
ROOSTER je srdečný a sympatický seriál a natočení druhé řady si plně zaslouží. Bill Lawrence a Matt Tarses jsou mistři svého řemesla a prostřednictvím výjimečného hereckého obsazení v čele se Stevem Carellem vdechují příběhu svůj typický cit i humor. Jsme nadšeni, že můžeme v této tvůrčí cestě s HBO a Doozer pokračovat.“
Bill Lawrence, spoluautor, producent a scenárista, řekl: „
Jsme nesmírně vděční Warner Bros. Television a HBO za to, jak skvělými partnery jsou, a také Caseymu Bloysovi, Amy a Channingovi za možnost pokračovat v tvorbě tohoto seriálu se Stevem a naším úžasným obsazením. Pro oba z nás je to kariérní vrchol - i když pro Matta o něco víc než pro mě.“
Anotace 1. řady:
Komediální seriál zasazený do prostředí univerzitního kampusu sleduje komplikovaný vztah spisovatele (Carell) s jeho dcerou (Charly Clive).
Obsazení 1. řady:
Steve Carell, Charly Clive, Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley a Lauren Tsai.
Tvůrčí tým 1. řady:
ROOSTER, jehož tvůrci a showrunneři jsou Bill Lawrence a Matt Tarses, vzniká pod vedením výkonných producentů Billa Lawrence, Jeffa Ingolda a Lizy Katzer za Doozer, Matta Tarsese, Jonathana Krisela, Barbie Adler, Annie Mebane, Davida Stassena, Anthonyho Kinga, Davida Hymana a Steva Carella. Producentem je Warner Bros. Television, kde mají Doozer i Matt Tarses celkové produkční smlouvy.
zdroj: WBD