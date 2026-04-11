Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Sobota, 11. dubna 2026, svátek má Izabela

HBO natočí druhou řadu seriálu Kohout

DNES! | redakce | tisk | názory

HBO natočí druhou řadu komediálního seriálu KOHOUT. Seriál z produkce Warner Bros. Television vzniká pod vedením Steva Carella, Billa Lawrence a Matta Tarsese v roli hlavních producentů. První čtyři epizody dosáhly průměrné sledovanosti 5,8 milionu diváků v USA a seriál se tak stává nejsledovanější novou komedií HBO za více než deset let.

Nové epizody desetidílné řady z produkce Warner Bros. Television mají premiéru každé pondělí a poběží až do finále sezóny 11. května. Epizody jsou vysílány na HBO a jsou dostupné i na streamovací platformě HBO Max.

Vedle výrazné sledovanosti si Kohout (ROOSTER) vysloužil také nadšené ohlasy kritiků a na Rotten Tomatoes získal status „Certified Fresh“. Server IGN označil seriál za „okouzlující, bystrý a skutečně k popukání“, zatímco The Wrap vyzdvihl jeho „mimořádně poutavou ústřední dynamiku“. Esquire popsal výkon Steva Carella jako „fenomenální“ a Mashable ocenil „neuvěřitelné herecké obsazení“.

Amy Gravitt, viceprezidentka HBO pro Programming a vedoucí komediálních seriálů HBO a HBO Max, uvedla: „Bylo povzbudivé sledovat, jak si publikum seriál (Kohout) ROOSTER okamžitě oblíbilo - stejně jako my, když jsme poprvé viděli Stevea, Billa a Matta, jak tomuto světu dávají život. Společně s našimi partnery z WBTV a Doozer se těšíme, co Ludlowovu jarní semestr přinese tomuto výjimečnému komediálnímu souboru.“

Clancy Collins White, prezident pro kreativní záležitosti Warner Bros. Television, dodal: „ROOSTER je srdečný a sympatický seriál a natočení druhé řady si plně zaslouží. Bill Lawrence a Matt Tarses jsou mistři svého řemesla a prostřednictvím výjimečného hereckého obsazení v čele se Stevem Carellem vdechují příběhu svůj typický cit i humor. Jsme nadšeni, že můžeme v této tvůrčí cestě s HBO a Doozer pokračovat.“

Bill Lawrence, spoluautor, producent a scenárista, řekl: „Jsme nesmírně vděční Warner Bros. Television a HBO za to, jak skvělými partnery jsou, a také Caseymu Bloysovi, Amy a Channingovi za možnost pokračovat v tvorbě tohoto seriálu se Stevem a naším úžasným obsazením. Pro oba z nás je to kariérní vrchol - i když pro Matta o něco víc než pro mě.“

Anotace 1. řady:
Komediální seriál zasazený do prostředí univerzitního kampusu sleduje komplikovaný vztah spisovatele (Carell) s jeho dcerou (Charly Clive).

Obsazení 1. řady:
Steve Carell, Charly Clive, Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley a Lauren Tsai.

Tvůrčí tým 1. řady:
ROOSTER, jehož tvůrci a showrunneři jsou Bill Lawrence a Matt Tarses, vzniká pod vedením výkonných producentů Billa Lawrence, Jeffa Ingolda a Lizy Katzer za Doozer, Matta Tarsese, Jonathana Krisela, Barbie Adler, Annie Mebane, Davida Stassena, Anthonyho Kinga, Davida Hymana a Steva Carella. Producentem je Warner Bros. Television, kde mají Doozer i Matt Tarses celkové produkční smlouvy.

zdroj: WBD

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Nový sportovní volný HD kanál před startem
CANAL+ hlásí další úspěch v boji proti pirátskému příjmu
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
První rok Oneplay
Sportovní obsah stále rozhoduje, zda si divák zvolí pay-tv
Britské krimi a seriálové hity na BBC First v Antik TV
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
ZUN Rádio rozšířilo pokrytí. Je v další DAB síti
Velikonoce na TV Nova: Pomlázka v Ulici, premiéry a filmové klasiky
Telly získala značku Czech Made jako první ve svém oboru
Reklama

TV program

kanál CT1 20:05 Magnesia Litera 2026
20:10 Ceny Anděl Coca Cola 2025
21:50 Karel
kanál CT2 20:00 Robin Hood: Král zbojníků
22:25 Nabít a zabít
00:10 Začátky a první cesty
kanál NOVA 20:20 Superlov IV
21:55 Red
00:15 Muži v černém 2
kanál PRIMA 20:15 O lidech a koních (5)
21:35 Jakub a Sara (23)
22:05 Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic
kanál SEZNAM 20:10 Labyrint (6)
21:30 Adéla ještě nevečeřela
23:45 Zběsilý útěk
kanál BARRANDOV 20:05 Sejdeme se na Cibulce
21:10 Sejdeme se na Cibulce
22:10 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Záhady tela
21:35 Neskoro večer
22:35 Medzi nami s Katou Martinkovou
kanál DVOJKA 20:10 Čistá duša
22:20 Vzbura oceánov
23:05 Láska a vojna v Singapure (1/6)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Susedia
21:05 Susedia
21:40 Susedia
kanál JOJ-FAMILY 20:20 V sedmém nebi
22:40 Klapzubova jedenáctka (9)
23:15 Klapzubova jedenáctka (10)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Facebook