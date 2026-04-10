Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 10. dubna 2026, svátek má Darja

BBC First se v Belgii přejmenuje na BBC Belgium

DNES! | redakce | tisk | názory

Společnost BBC Studios chystá na květen rebranding svého placeného kanálu BBC First, který poskytuje svým divákům na belgickém trhu, na BBC Belgium.

Od 5. května 2026 bude prémiový dramatický kanál BBC First v Belgii přejmenován na BBC Belgium, čímž se nejoblíbenější mezinárodní kanál ve Flandrech obohatí o novou identitu.

Logo BBC Belgium (foto: BBC Studios)
Logo BBC Belgium (foto: BBC Studios)

Místní diváci budou mít i nadále přístup k bohaté nabídce dramat světové úrovně a poutavých seriálů. BBC Belgium bude speciálně vytvořeno pro vlámské publikum a plně lokalizováno s nizozemskými titulky.

Bram Husken, senior viceprezident a generální ředitel pro Benelux a Severské země v BBC Studios, uvedl: „Rebranding kanálu na BBC Belgium nám umožňuje lépe odrážet naše věrné belgické publikum a náš závazek přinášet do regionu výjimečné britské příběhy. Již více než deset let naše pečlivě vybrané příběhy vyvolávají konverzace a mění perspektivy. Naše nová identita pomůže prohloubit naše rostoucí spojení s fanoušky nejlepšího britského obsahu.“

BBC Belgium místním divákům v premiéře nabídne například Wild Cherry (6. května), The Marlow Murded Club, třetí řadu (5. května), Call The Midwife, 15. řadu (7. května), Lynley (8. května) a mnoho dalších.

zdroj: BBC Studios

názory čtenářů




Další Zprávičky

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Nový sportovní volný HD kanál před startem
CANAL+ hlásí další úspěch v boji proti pirátskému příjmu
CANAL+ hlásí další úspěch v boji proti pirátskému příjmu
SledovaniTV zařazuje nový fotbalový kanál Ballcasterz
SledovaniTV zařazuje nový fotbalový kanál Ballcasterz
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
První rok Oneplay
První rok Oneplay
Sportovní obsah stále rozhoduje, zda si divák zvolí pay-tv
Sportovní obsah stále rozhoduje, zda si divák zvolí pay-tv
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Britské krimi a seriálové hity na BBC First v Antik TV
Britské krimi a seriálové hity na BBC First v Antik TV
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Velikonoce na TV Nova: Pomlázka v Ulici, premiéry a filmové klasiky
Velikonoce na TV Nova: Pomlázka v Ulici, premiéry a filmové klasiky

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 Všechnopárty
22:00 Hercule Poirot
kanál CT2 20:00 Heroin
21:25 Za nepřátelskou linií
23:10 Smrtící past
kanál NOVA 20:20 Sex O´Clock II (3)
21:10 Sex O´Clock II (4)
22:10 Velká čínská zeď
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:00 U Adely
23:00 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Dva machři mezi nebem a peklem
22:05 Zběsilý útěk
00:30 Profesionálové 3 (12)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu III (4, 5)
22:00 Tajemné doteky (5)
23:45 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Na správnej ceste
21:45 Cestou necestou (9/25)
22:20 Magická hlbočina
kanál DVOJKA 20:10 Família
20:35 Sisi IV (3/6)
21:25 GEN.sk
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Ruža pre nevestu IV. (9, 10)
23:00 Partička
00:45 Horná Dolná XI. (4)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Sedmého dne večer
22:20 Medicopter 117 (50)
23:20 Medicopter 117 (51)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook