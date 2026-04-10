BBC First se v Belgii přejmenuje na BBC Belgium

Společnost BBC Studios chystá na květen rebranding svého placeného kanálu BBC First, který poskytuje svým divákům na belgickém trhu, na BBC Belgium.
Od 5. května 2026 bude prémiový dramatický kanál BBC First v Belgii přejmenován na BBC Belgium, čímž se nejoblíbenější mezinárodní kanál ve Flandrech obohatí o novou identitu.
Místní diváci budou mít i nadále přístup k bohaté nabídce dramat světové úrovně a poutavých seriálů. BBC Belgium bude speciálně vytvořeno pro vlámské publikum a plně lokalizováno s nizozemskými titulky.
Bram Husken, senior viceprezident a generální ředitel pro Benelux a Severské země v BBC Studios, uvedl: „
Rebranding kanálu na BBC Belgium nám umožňuje lépe odrážet naše věrné belgické publikum a náš závazek přinášet do regionu výjimečné britské příběhy. Již více než deset let naše pečlivě vybrané příběhy vyvolávají konverzace a mění perspektivy. Naše nová identita pomůže prohloubit naše rostoucí spojení s fanoušky nejlepšího britského obsahu.“
BBC Belgium místním divákům v premiéře nabídne například Wild Cherry (6. května), The Marlow Murded Club, třetí řadu (5. května), Call The Midwife, 15. řadu (7. května), Lynley (8. května) a mnoho dalších.
zdroj: BBC Studios