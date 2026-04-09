reklama
Čtvrtek, 9. dubna 2026, svátek má Dušan

Viasat Ukraine překlopil některé programy do HEVC

Operátor ukrajinské satelitní placené televize Viasat Ukraine provedl změnu v distribuci vybraných televizních stanic, které překlopil z video kodeku MPEG-4 (H.264) do HEVC (H.265).

Překlopené stanice do HEVC zůstávají na svých původních parametrech. Jsou jen v novém video kodeku.

Do HEVC byly překlopeny stanice skupiny Viasat - Epic Drama HD, Viasat History, Viasat Kino, Viasat Kino Action a Viasat Kino Comedy a dále také History2 HD skupiny Hearts Network.

Všechny stanice jsou kryptované systémem Verimatrix.

Překlopením stanic do HEVC dochází k efektivnějšímu využití satelitní kapacity. Uvolněný prostor může být využit pro rozšíření programové nabídky o další stanice, eventuálně lepší kvalitu stávajících stanic v nabídce operátora.

technické parametry - Epic Drama HD, History2 HD, Viasat History, Viasat Kino, Viasat Kino Action, Viasat Kino Comedy:

Astra 4A (4,8°E), freq. 12,207 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, CA Verimatrix

Reklama

Reklama


Dovolená u mořeBazény
