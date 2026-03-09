Quantcast
CANAL+ v Polsku sjednotil FEC u svých multiplexů

Operátor CANAL+ dnes ráno dokončil plánované změny v distribuci svých programů na evropském satelitním systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E. Všechny multiplexy, které provozuje CANAL+, mají nově stejný FEC 5/6.

Změna se dotkla zejména zákazníků pay-tv služby CANAL+ Polska, stejně tak i zákazníků třetích stran, kteří využívají v rámci simulcryptu programy operátora a také i diváků volně vysílaných programů.

Na kmitočtu 10,719 GHz, kde se dnes změnil FEC ze 3/4 na 5/6, se vysílá poměrně široká nabídka volně ( FTA) šířených programů. Vedle TVP Info HD se zde vysílají i stanice TVS, Nuta TV, Nuta Gold, Antena HD (v SD), Power TV, Szlagier TV, TVC a TVC Super. Ostatní stanice jsou zakódované.

Před 2 týdny probělo "přeFECování" u CANAL+ Polska také u kmitočtu 10,796 GHz.

CANAL+ Polska využívá celkem 6 transpondérů pro šíření stejného počtu multiplexů. Další programy jsou na kapacitách jiných operátorů.

Změnou FEC ze 3/4 na 5/6 se zvyšuje celková kapacita multiplexů ale za cenu zvýšených nároků na signál u televizních diváků. Takto získaná kapacita může být použita pro rozšíření programové nabídky, eventuálně pro zlepšení technické kvality stávajících stanic.

transpondéry na satelitu Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), které provozuje CANAL+ Polska:

• freq. 10,719 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK
• freq. 10,796 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK
• freq. 11,278 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK
• freq. 11,411 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK
• freq. 11,449 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK
• freq. 11,488 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK

