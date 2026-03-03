Quantcast
Úterý, 3. března 2026, svátek má Kamil

Kabelio stěhuje multiplex na nové parametry

Švýcarská televizní platforma Kabelio, která je šířena přes evropský satelitní systém Eutelsat Hot Bird, stěhuje část své programové nabídky na nové vysílací parametry.

24 televizních stanic převážně v HD rozlišení platformy Kabelio se začalo vysílat na nové frekvenci 11,862 GHz s horizontální polarizací. V rámci technických testů je vysílání všech stanic na tomto kmitočtu poskytováno přechodně volně ( FTA) a jsou tedy dostupné bez jakéhokoliv předplatného a přístupové karty a modulu.

Test HD kanál platformy Kabelio. Záběr z příjmu
▲ Test HD kanál platformy Kabelio. Záběr z příjmu

Na uvedené frekvenci se vysílají programy 3+ HD, 4+ HD, 5+ HD, 6+ HD, Das Erste HD, ZDF HD, ORF 1 HD, ORF 2 HD, ORF III HD, ORF Sport+ HD, RTL CH HD, RTL zwei CH HD, Super RTL HD, VOX CH HD, Sat.1 CH HD, Sat.1 Gold CH, n-tv, Pro Sieben CH HD, kabel eins CH HD, Puls acht HD, Servus TV HD, Tele Zueri, TV24 HD, TV25 HD a také test kanál platformy Kabelio.

Identické programy se vysílají stále i na původním kmitočtu 11,096 GHz, kde je vysílání zakódováno.

Vedle změny transpondéru se snižuje symbolová rychlost ze 30 Msymb/s na 27,5 Msymb/s.

nové technické parametry - Kabelio:

Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 11,862 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

původní technické parametry - Kabelio:

• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 11,096 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

freeSAT na Astře i Thoru s novými parametry
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
ČT24 nepřetržitě se skrytými titulky
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
CANAL+ Action v březnu: Seriály Pluk mizerů a FBI: Ti nejhledanější
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Konec hudebních kanálů Thats TV
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
Ruský kanál UMKA TV volně do Evropy na 42E
