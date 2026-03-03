Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Úterý, 3. března 2026, svátek má Kamil

České velikonoce v dokumentu na ČT2

DNES! | redakce | tisk | názory

Jak se vyvíjely oslavy nejvýznamnějšího křesťanského svátku v českých zemích a jaké tradice a obřady se stále udržují? Nový dokument České televize v režii Michaely Fišer Rozbrojové uvede ČT2 v úterý 31. března 2026 ve 20:55 hodin.

Dokument zachycuje proměny oslav Velikonoc na našem území za posledních zhruba sto padesát let. „Je celkem zajímavé, že už koncem 19. století se někteří národopisci pozastavovali nad tím, jak je možné, že se tolik zvyků přestává dodržovat a postupně se vytrácí. Přitom z našeho pohledu je tato doba nejen na velikonoční tradice bohatá,“ zamýšlí se režisérka snímku Michaela Fišer Rozbrojová.

České velikonoce (foto: Ivo Dvořák, Česká televize)
▲ České velikonoce (foto: Ivo Dvořák, Česká televize)

Nejrůznější obřady spojené s koncem zimy a příchodem jara byly mezi lidmi silně zakořeněné už v pohanských dobách a křesťané si toho byli vědomi. I proto je církev nerušila, ale postupně je začlenila do velikonočního příběhu. Ve 20. století se velikonoční svátky v Česku postupně zúžily v podstatě jen na pondělní pomlázku, protože Velikonoční pondělí bylo, na rozdíl od ostatních dnů, státním svátkem. Lidé zdobili vajíčka, pekli mazance a beránky. Duchovní charakter Velikonoc se vytrácel. Dnes je situace jiná a lidé mnoho náboženských tradic obnovují.

Štáb natáčel v místech, kde je folklór stále živý, kde jsou lidé, kteří mají k historii i tradicím vztah a nechtějí se jich vzdát. Diváci uvidí třeba velikonoční jízdu na koních v bývalých Sudetech na Šluknovsku. Tu se podařilo obnovit teprve před několika lety, je rok od roku oblíbenější a jezdí na ni lidé z Česka i Německa. „Ověřili jsme si, že zvyků se stále dodržuje hodně, i když některé už jsou jen lokální. I proto nám přišlo důležité je zdokumentovat pro budoucí generace a také je zasadit do historického kontextu. Diváci si tak spolu s námi mohou projít zvyklostmi velikonočního týdne, upéct jidášky, seznámit se s tradičními technikami zdobení kraslic nebo nahlédnout do prapůvodu velikonoční pomlázky, který už většina lidí dnes vůbec nezná,“ láká ke sledování snímku režisérka Michaela Fišer Rozbrojová.

Točili jsme třeba na Zlínsku, kde stále chodí kluci s hrkačkami po vesnici a nahrazují tím zvuk zvonů, které podle tradice odlétají na Zelený čtvrtek do Říma. Opravdu intenzivní byl zvuk kostelního hrkače v Pozořicích na Brněnsku, při kterém byste bez kvalitních sluchátek přišli o sluch,“ vzpomíná na natáčení dramaturgyně Martina Burešová a připomíná národopisné programy, které se před Velikonocemi konají v mnoha českých i moravských skanzenech a muzeích v přírodě. Seznamují návštěvníky s tím, jak prožívali předvelikonoční čas naši předci. „Ostatně, to uvidí diváci dokumentu i prostřednictvím archivních záběrů Filmového týdeníku, které přinášejí svědectví o velikonočních tradicích v poválečných letech,“ doplňuje dramaturgyně.

Nový dokument naleznete také v iVysílání ČT.

zdroj: ČT

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
freeSAT na Astře i Thoru s novými parametry
freeSAT na Astře i Thoru s novými parametry
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
ČT24 nepřetržitě se skrytými titulky
ČT24 nepřetržitě se skrytými titulky
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
CANAL+ Action v březnu: Seriály Pluk mizerů a FBI: Ti nejhledanější
CANAL+ Action v březnu: Seriály Pluk mizerů a FBI: Ti nejhledanější
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Konec hudebních kanálů Thats TV
Konec hudebních kanálů Thats TV
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
Ruský kanál UMKA TV volně do Evropy na 42E
Ruský kanál UMKA TV volně do Evropy na 42E

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:05 Nominace na výroční ceny Český lev
20:10 Inspektorka Candice Renoirová V
21:00 Četnické humoresky (9/39)
kanál CT2 20:00 Stanley Tucci a všechny chutě Itálie II
20:45 Kuba & Aljaška
21:45 Letecké katastrofy
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (40)
21:40 Survivor Česko & Slovensko V
23:00 Na vaší straně
kanál PRIMA 20:15 Polabí (47)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:40 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Kriminálka Staré Město (4)
21:25 Stíny smrti: Vraždy v Colmaru
23:25 Profesionálové (11)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Vím, že nic nevím
22:05 Cyranův poloostrov (3, 4)
kanál JEDNOTKA 20:30 Doktorka Alexandra
22:05 Uväznení v Dolomitoch
23:10 Sladkých šesťdesiat
kanál DVOJKA 20:10 Studená vojna špiónov (3/4)
21:00 Musk verzus Trump: Zúčtovanie
21:45 Mafiáni
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIII. (11)
22:00 Rodinné prípady
23:00 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Bad Cop: Zlý polda (9)
21:20 Bad Cop: Zlý polda (10/10)
22:20 Muž na radnici (4)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook