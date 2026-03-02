JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU

JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAUDNES! | redakce | tisk | názory
V portfoliu televizních stanic mediální skupiny JOJ dnes došlo ke změně. Ukončila své vysílání televizní stanice WAU, zaměřená na ženy, a na její uvolněné pozici byl spuštěn nový kanál pod značkou JOJ Krimi.
Stanice WAU se 2. března oficiálně změnila na JOJ Krimi a jasně se profiluje jako nový domov kriminálních a detektivních seriálů.
Ve vysílání se objeví již známé a populární seriály CSI: Las Vegas, CSI: New York a CSI: Miami, dále Zelenáč, Myšlenky vraha či Soukromé očko. Prostor dostanou i klasické detektivní tituly Dobrodružství kriminalistiky, Vraždy v Midsomeru a Colombo. Z českých kriminálek se diváci mohou těšit na Polda, Případy 1. oddělení, Rapl či Místo zločinu Ostrava / Plzeň / České Budějovice.
Na JOJ Krimi zároveň čekají i premiérové krimi novinky - Equalizer s Queen Latifah, Stopař, Lovci vrahů, Záhady Emy Fieldingové a Matlocková.
Rebranding z WAU na JOJ Krimi reflektuje dlouhodobý vývoj programové nabídky i rostoucí zájem diváků o kriminální a detektivní seriály na slovenském i zahraničním trhu.
Stanice JOJ Krimi je dostupná prakticky u všech televizních operátorů na Slovensku a na pozici, kde dříve sledovali původní program WAU. Stanice je zároveň bezplatně dostupná i na streamovací službě JOJ play spolu s TV JOJ, JOJ Plus a JOJ 24.
zdroj: JOJ