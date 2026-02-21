Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Sobota, 21. února 2026, svátek má Lenka

TVP Polonia z nové kapacity na 13E

DNES! | redakce | tisk | názory

Volně vysílaný program polské veřejnoprávní televize TVP do zahraničí, TVP Polonia, začal vysílat z nové kapacity na satelitním systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E.

Vysílací služby TVP Polonia doposud poskytovala společnost Media Broadcast Satellite (MB Satellite), na kmitočtu 11,075 GHz, kde patrně brzy skončí.

Stanice se totiž objevila v multiplexu Eutelsatu na kmitočtu 10,930 GHz s horizontální polarizací. Vysílání i na nových parametrech je pochopitelně poskytováno bezplatně ( FTA) a dostupné v celé Evropě, severní Africe a na Středním východě - tedy v zóně pokrytí satelitů Eutelsat Hot Bird.

Kanál TVP Polonia byl jediným uživatelem kapacity Media Broadcast Satellite a zřejmě bylo proto rozhodnuto o ukončení distribuce na stávajících parametrech a šíření na nových parametrech.

Program je nadále poskytován ve vysokém rozlišení (1920x1080i) v kodeku MPEG-4. Zvuk je k dispozici v MPEG a Dolby Digital (AC3). V provozu je také teletext a elektronický programový průvodce (EPG).

TVP Polonia přináší aktuální informace, zpravodajství, seriály a další pořady vlastní produkce, které může vysílat v zahraničí. Cílovou skupinou jsou Poláci v zahraničí a také všichni diváci, kteří se zajímají o polskou kulturu a jazyk.

nové technické parametry - TVP Polonia HD:

Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 10,930 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

původní technické parametry - TVP Polonia HD:

Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 11,075 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
Rai 4K na klasickou anténu v Itálii a FTA ze satelitu
Rai 4K na klasickou anténu v Itálii a FTA ze satelitu
Sweet.tv: Ušetřete na předplatným. Velké slevy se vracejí
Sweet.tv: Ušetřete na předplatným. Velké slevy se vracejí
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
OK TV ukončila vysílání oznámení
OK TV ukončila vysílání oznámení
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Real Madrid TV exkluzivně v nabídce Antik TV
Real Madrid TV exkluzivně v nabídce Antik TV
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
ČT24 nepřetržitě se skrytými titulky
ČT24 nepřetržitě se skrytými titulky

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Peče celá země
21:20 Všechnopárty
22:15 Komisař Montalbano
kanál CT2 20:00 Hrabě Monte Christo (4/4)
21:35 Jack Reacher: Poslední výstřel
23:40 Carrie
kanál NOVA 20:20 Vstupenka do ráje
22:35 Padesát odstínů svobody
00:50 Návrat do budoucnosti
kanál PRIMA 20:15 Indiana Jones a Království křišťálové lebky
22:50 Válka bohů
01:05 John Wick 2
kanál SEZNAM 20:10 Stíny smrti: Vraždy na ostrově Oléron
22:20 U pokladny stál
00:25 Švéd
kanál BARRANDOV 20:05 Sejdeme se na Cibulce
21:10 Vím, že nic nevím
22:15 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Záhady tela
21:40 Neskoro večer
22:40 Sieň slávy
kanál DVOJKA 20:10 Otvárací galaprogram Európskeho hlavného mesta kultúry: Manifest Trenčín 2026
21:30 Moje miesta - príbeh mesta
22:00 Vigil (1/6)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Susedia
21:05 Susedia
21:45 Susedia
kanál JOJ-FAMILY 20:20 V sedmém nebi
22:45 Vztah pro psa
00:20 Soudní síň - Nové případy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook