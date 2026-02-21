TVP Polonia z nové kapacity na 13E

TVP Polonia z nové kapacity na 13EDNES! | redakce | tisk | názory
Volně vysílaný program polské veřejnoprávní televize TVP do zahraničí, TVP Polonia, začal vysílat z nové kapacity na satelitním systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E.
Vysílací služby TVP Polonia doposud poskytovala společnost Media Broadcast Satellite (MB Satellite), na kmitočtu 11,075 GHz, kde patrně brzy skončí.
Stanice se totiž objevila v multiplexu Eutelsatu na kmitočtu 10,930 GHz s horizontální polarizací. Vysílání i na nových parametrech je pochopitelně poskytováno bezplatně ( FTA) a dostupné v celé Evropě, severní Africe a na Středním východě - tedy v zóně pokrytí satelitů Eutelsat Hot Bird.
Kanál TVP Polonia byl jediným uživatelem kapacity Media Broadcast Satellite a zřejmě bylo proto rozhodnuto o ukončení distribuce na stávajících parametrech a šíření na nových parametrech.
Program je nadále poskytován ve vysokém rozlišení (1920x1080i) v kodeku MPEG-4. Zvuk je k dispozici v MPEG a Dolby Digital (AC3). V provozu je také teletext a elektronický programový průvodce (EPG).
TVP Polonia přináší aktuální informace, zpravodajství, seriály a další pořady vlastní produkce, které může vysílat v zahraničí. Cílovou skupinou jsou Poláci v zahraničí a také všichni diváci, kteří se zajímají o polskou kulturu a jazyk.
nové technické parametry - TVP Polonia HD:
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 10,930 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA
původní technické parametry - TVP Polonia HD:
• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 11,075 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA