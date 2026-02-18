Polská ViDoc TV přišla o licenci na pozemní vysílání

Polská ViDoc TV přišla o licenci na pozemní vysíláníDNES! | redakce | tisk | názory
Polský regulátor médií KRRiT (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji) rozhodla o odejmutí terestrické licence stanice ViDoc TV. Je to výsledek dlouhého procesu spojeného s přerušením vysílání v polském MUXu 8 a milionovými dluhy vůči společnosti EmiTel a úpadku vysílatele Red Carper TV.
KRRiT na svém zasedání konaného dne 18. února rozhodla o odnětí licence společnosti Red Carpet TV, která je v úpadu, na vysílání programu ViDoc TV v pozemním multiplexu 8.
Stojí za zmínku, že společnost Red Carpet Media Group nadále vlastní licence pro kabelové a satelitní vysílání pro programy ViDoc TV a Show TV (dříve známé jako Red Carpet TV).
23. června 2025 došlo k vypnutí stanic ViDoc TV a Red Carpet TV (Show TV) na satelitu Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), kde vysílaly v HD rozlišení a FTA. Stanice byly dostupné nejenom abonentům polských platforem ale i divákům volně vysílaných programů.
zdroj: satkurier.pl